GitLabを選んだ理由は、業界標準であり、あらゆる開発プロセスに適した優れたオープンソースプロジェクトだからです
Parimatchは、フットボールファンが試合に賭けるために使用する人気のあるプラットフォームです。25年の豊かな歴史を持つParimatchは、リーダーボード競争、ブーストされたオッズ、キャッシュバックインセンティブを提供することで知られており、ファンが試合前および試合中の賭けの楽しみに参加するよう促しています。フットボールファンによって創設されたParimatchは、ファンに独特で魅力的な体験を提供することを目指しています。
多くのスケーリング組織と同様に、Parimatchは複数のツールを管理・保守しながら運用効率を向上させるのに苦労していました。開発者は個人の好みに応じてさまざまなツールを使用していたため、チームは統一された標準的なワークフローを欠いていました。また、単一のソリューションがなければ、簡単に協力することができませんでした。
チームはまた、複雑なツールチェーンの保守とアプリケーション間の移動に伴うコンテキストスイッチングに対処するために、かなりの時間を費やしていました。メンテナンスに費やされた時間は、開発者の焦点を機能開発から遠ざけ、開発速度を低下させていました。
ワークフローの困難さに加えて、Parimatchは独特な規制上の課題も経験していました。ゲーミング業界で事業を展開し、財務情報を扱う組織として、Parimatchは厳格なセキュリティおよびコンプライアンス要件を遵守する必要がありました。以前のインフラストラクチャは、同社の厳しい規制要件を満たしていませんでした。
過去には、開発チームはJenkinsやTeamCityなどのレガシーツールを使用することで対応できていましたが、ツールの最新化、コンプライアンスの維持、開発ワークフローの簡素化に対する関心の高まりが、新しいソリューションを求めるきっかけとなりました。
チームのニーズを評価する際、Parimatchの理想的なソリューションは、複数の統合を可能にする単一のアプリケーション、安全なインフラストラクチャを構築する機能、およびオープンソースの基盤を必要としていました。
オプションを検討する際、チームはコストとインフラストラクチャの互換性の問題からGitHubをすぐに除外しました。また、Jenkinsは彼らのニーズに対して複雑で扱いにくいと判断しました。チームメンバーは数年間GitLab Freeを使用しており、その機能と経験に満足を表明していたため、458人の開発者をGitLabプラットフォームに移行させました。
GitLabを完全に採用することで、チームを長い間悩ませていた統合の問題が簡単に解決されました。「GitLabを選んだ理由は、複数の統合を1つの場所で簡単に管理できるからです。チームが異なるツールを好む場合、複雑なワークフローやコンテキストスイッチングに苦労することなく、シームレスに使用し続けることができます。一部の開発者はJiraを好んでおり、GitLabはこれらの貢献者を満足させるための簡単な統合を提供しています」とシニアDevOpsエンジニアのAnatolii Kovalenkoは述べています。
GitLabの機能はParimatchのコンプライアンスとセキュリティへの取り組みを満たしており、チームは自分たちのインスタンスを管理できることを高く評価しています。開発者はGitLabのユーザーフレンドリーなユーザーインターフェース（UI）に満足しています。「GitLabはGitの最高のラッパーであり、ウェブインターフェースは非常に直感的です。Jenkinsと比較すると、GitLabははるかに優れたUIを備えています」とKovalenkoは述べています。
GitLabを使用することで、Parimatchはソフトウェア開発ライフサイクル全体にわたって運用効率と協力体制を向上させました。
Parimatchは、ソフトウェア開発ライフサイクル全体のチームがGitLabを採用したことで、協力体制の向上を経験しました。「開発者、IT、セキュリティ、DevOpsエンジニアなど、多くのチームがGitLabを使用しています。すべてのチームが効率的に協力して、ニーズを満たすことができます。各チームは価値を提供する方法について独自の基準を持っており、現在は1つの場所で質問に答えることができます」とAnatoliiは説明しています。多くのチームがGitLabを使用しているため、可視性とコミュニケーションが向上し、より強力なアプリケーションが実現されます。
Anatoliiは、GitLabが安定性を維持し、高品質なコードを提供するチームの能力に肯定的な影響を与えたと述べています。「何か問題が発生した場合、GitLabは簡単な修正を提供します。たとえば、サーバーにサービスの比率を誤ってデプロイした場合、履歴を確認し、コミットメッセージを読み、作成者を特定してコミットをロールバックできます」と述べています。
GitLabへの移行により、新しいデプロイメント戦略であるGitOpsが実現されました。このフレームワークにより、チームはインフラストラクチャの変更に関する協力体制を強化し、迅速に提供し、リスクを軽減することができます。GitLabを使用することで、Parimatchはインフラストラクチャの自動化を推進し、統合されたCI/CDパイプラインから利益を得ることができます。
Parimatchは協力体制を強化し、統合を簡素化し、運用効率を向上させました。「GitLabは、私たちにとって唯一の情報源です」とAnatoliiは述べています。
