多くのスケーリング組織と同様に、Parimatchは複数のツールを管理・保守しながら運用効率を向上させるのに苦労していました。開発者は個人の好みに応じてさまざまなツールを使用していたため、チームは統一された標準的なワークフローを欠いていました。また、単一のソリューションがなければ、簡単に協力することができませんでした。

チームはまた、複雑なツールチェーンの保守とアプリケーション間の移動に伴うコンテキストスイッチングに対処するために、かなりの時間を費やしていました。メンテナンスに費やされた時間は、開発者の焦点を機能開発から遠ざけ、開発速度を低下させていました。

ワークフローの困難さに加えて、Parimatchは独特な規制上の課題も経験していました。ゲーミング業界で事業を展開し、財務情報を扱う組織として、Parimatchは厳格なセキュリティおよびコンプライアンス要件を遵守する必要がありました。以前のインフラストラクチャは、同社の厳しい規制要件を満たしていませんでした。

過去には、開発チームはJenkinsやTeamCityなどのレガシーツールを使用することで対応できていましたが、ツールの最新化、コンプライアンスの維持、開発ワークフローの簡素化に対する関心の高まりが、新しいソリューションを求めるきっかけとなりました。