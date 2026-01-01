GitLab Premiumへの移行は、クラウドおよびKubernetesでの業務拡大と時期を同じくしており、プロジェクトはGitLabの優れたKubernetesインテグレーションの恩恵を受けました。GitLab Premiumの導入により、チームは再現可能な標準プロセスを確実に構築し、ソフトウェア開発ライフサイクル全体をカバーする信頼できる唯一の情報源にアクセスできるようになりました。CI/CDパイプラインビルドの開発、テスト、自動化を迅速に行い、Kubernetesクラスターへのデプロイが可能になったのです。GitLabは同社のDevOps戦略と密接に連携し、クラウドへの接続とKubernetesのデプロイに標準的な方法を提供しました。「Kubernetes上での開発だけでなく、CI/CDパイプラインを通じたデプロイも実現したいと考えていました。そこでGitLabの真価を実感し始めたのです」とKarens氏は述べています。GitLabインスタンスのGoogle Kubernetes Engine（GKE）への移行については、「非常にスムーズで、スペースを解放してより多くのデプロイを可能にしてくれます。この移行は当社のクラウドジャーニーに沿ったものであり、イノベーションの最前線に立ち続けることを確実にしてくれます」とKarens氏は付け加えています。

短期間の試行を経て、このソフトウェアは再現可能なデプロイのための有効なテンプレートを提供するようになりました。さらに、GitLabはクライアントにアクティビティの透明性を提供し、あらゆる面でのコミュニケーション改善を促進しています。Weaveの経営陣は、GitLabの活用が小さな改善を通じて革新的な開発を支え、それが全体として大きな効果をもたらしていると評価しています。Weaveは社内のコンプライアンス強化にもGitLabを活用しました。同時に、開発者が自然に作業できる環境を提供していることも実証されたのです。