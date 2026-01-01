GitLab Ultimateがチームにもたらすメリットについてご覧ください
オランダを拠点とする開発コンサルタント企業Weaveは、顧客のトランスフォーメーションとイノベーションをより効果的に支援するため、プロジェクト管理と開発の連携強化を目指していました。
GitLabの導入により、Weaveは再現可能な標準プロセスを構築し、ソフトウェア開発ライフサイクル全体をカバーする信頼できる唯一の情報源を確立できました。
GitLabのおかげで、パイプライン構成やHelmチャートなど、多くのリソースを共有できるようになりました。プロジェクトの開発に必ずしも必要なものではありませんが、プロジェクトの安定性と保守性を高めてくれます。また、常に最新の状態を維持できます。GitLabは、パイプラインの迅速な実装とコード品質の向上に大きく貢献しています。
Weaveは、マイクロサービスとクラウドネイティブ開発に特化した革新的なソフトウェアテクノロジーの開発企業です。Go、Docker、Kubernetesなどのオープンソースツールを活用しており、単にクライアントのビジネス変革を支援するだけでなく、クライアント自身が開発を推進できるようにすることを目指しています。若い企業であるWeaveは新しいテクノロジーを積極的に取り入れていますが、CTOで共同創業者のPeter-Jan Karens氏によると、経験豊富なチームはアプリケーションのデプロイスケジュールを重視しているとのことです。「誰もがエキサイティングな新技術に取り組みたいと思っていますが、クライアントが求めているのは、期限どおりに動くアプリケーションを届けることです」と同氏は述べています。Weaveの顧客には、Mijndomein、MobyOne、持続可能エネルギープロバイダーのEnergyZero、オランダ政府などが含まれます。
オープンソース手法の活用により、クライアントのアプリケーションにプロプライエタリソフトウェアへの依存を生む予測不能な依存関係が散在することを防いでいます。Weaveは、レガシーなバックログを抱えるクライアントが新しいソフトウェア開発の環境に適応できるよう支援しています。その目標は、あらゆる規模の顧客がUber、Google、その他の大手テクノロジー企業と同じようにクラウド上で新しいアプリケーションを開発できるようにすることです。「私たちはこれを顧客の手に届けようとしています」とKarens氏は語っています。
PHP指向のWeb開発という当初のルーツから事業を拡大する中で、Weaveの開発者たちはバージョン管理の代替手段を模索しました。しかし、一部のプロセスは不安定で時間がかかり、「煩雑」なものでした。特にイシュートラッキングの速度に課題があり、ホスティングのフットプリントの大きさも問題となっていました。総合的に見て、Weaveのチームは既存ツールの重要な部分がアジャイル開発に最適ではないと結論づけたのです。プロジェクト管理やソフトウェアデプロイの代替ソフトウェアは、基本的なコメント機能を備えた多少高機能なToDoリスト程度のものに過ぎないことがありました。プロジェクト管理にはある程度役立つものの、実際の開発プロセスの一部とは言えないものだったのです。チームメンバーが一致して必要だと認めたのは、プロジェクト管理と開発のより緊密な連携でした。それは、イシュー、ブランチ、マージリクエスト、デプロイ、パイプラインを一元的に扱えるインテグレーションツールを意味していました。
特に不足していたのは、包括的なマイルストーンや、残作業を可視化するバーンダウンチャートといった効果的なプロジェクト管理機能です。これらの機能は、ソフトウェアを期限どおりに納品し、クライアントにプロセスの透明性を提供するために不可欠と考えられていました。Weaveの経営陣は、こうした機能をオープンソースソフトウェアで実現するという目標も掲げていました。顧客の喫緊のデジタルトランスフォーメーション要件への対応力を制限する要因に直面する中、Weaveのスタッフは次第にGitLabのオープンソースソフトウェアを活用するようになっていきました。クラウドアプリケーションへの移行が一般的なパターンとなるにつれ、同社は手動のパイプラインビルドから自動化されたGitLabデプロイへと意図的に移行を進めました。
GitLab Premiumへの移行は、クラウドおよびKubernetesでの業務拡大と時期を同じくしており、プロジェクトはGitLabの優れたKubernetesインテグレーションの恩恵を受けました。GitLab Premiumの導入により、チームは再現可能な標準プロセスを確実に構築し、ソフトウェア開発ライフサイクル全体をカバーする信頼できる唯一の情報源にアクセスできるようになりました。CI/CDパイプラインビルドの開発、テスト、自動化を迅速に行い、Kubernetesクラスターへのデプロイが可能になったのです。GitLabは同社のDevOps戦略と密接に連携し、クラウドへの接続とKubernetesのデプロイに標準的な方法を提供しました。「Kubernetes上での開発だけでなく、CI/CDパイプラインを通じたデプロイも実現したいと考えていました。そこでGitLabの真価を実感し始めたのです」とKarens氏は述べています。GitLabインスタンスのGoogle Kubernetes Engine（GKE）への移行については、「非常にスムーズで、スペースを解放してより多くのデプロイを可能にしてくれます。この移行は当社のクラウドジャーニーに沿ったものであり、イノベーションの最前線に立ち続けることを確実にしてくれます」とKarens氏は付け加えています。
短期間の試行を経て、このソフトウェアは再現可能なデプロイのための有効なテンプレートを提供するようになりました。さらに、GitLabはクライアントにアクティビティの透明性を提供し、あらゆる面でのコミュニケーション改善を促進しています。Weaveの経営陣は、GitLabの活用が小さな改善を通じて革新的な開発を支え、それが全体として大きな効果をもたらしていると評価しています。Weaveは社内のコンプライアンス強化にもGitLabを活用しました。同時に、開発者が自然に作業できる環境を提供していることも実証されたのです。
Weaveの経験では、GitLabは同社のアジャイル開発プログラム全般、そしていくつかの主要プロセスを劇的に改善しました。例えば、Google Cloudへのパイプライン移行速度は23%向上し、パイプラインのデプロイに必要な開発者の時間は推定30分の1に短縮されています。また、Weaveは現在、週あたりのマイクロサービスデプロイ数が78倍に増加しています。「レトロスペクティブを含むスプリントを実施しており、これらのスプリントをソフトウェアでサポートしたいと考えていました。開発スプリントはすべてマイルストーンとして管理し、イシューを計画してスプリントの進捗を確認できます。これは非常に便利です」とKarens氏は付け加えています。
コンプライアンスにより、バックエンド開発者、フロントエンド開発者、DevOpsグループ向けのガイドラインに基づいて、高品質なプロジェクトを期限どおりに納品できるようになりました。デフォルトのパイプラインリポジトリにより、ベストプラクティスへの準拠が確保されています。「GitLabの機能とアップデートにより、プロセスを可視化でき、非常に心強く感じています」と、WeaveのDevOpsリーダーであるDorian de Koning氏は述べています。さらに、Weaveは現在、GitLabベースのプロジェクトコラボレーションを通じて、クライアントとの共同イノベーションをより効果的に推進できるようになりました。チームリーダーたちは、他社で働く開発者もGitLabスタイルの開発に精通しており、直感的に使いこなせるため、わずか数時間でプロジェクトに参加して作業を開始できることを実感しています。つまり、GitLabはWeaveの価値観と開発哲学に合致しているのです。
ケーススタディに記載されている情報や関係者はすべて、発表時点のものです。