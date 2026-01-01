GitLab Ultimateがチームにもたらすメリットについてご覧ください
Chorus.aiは、営業チームが通話メモを簡単にキャプチャして要約できるソリューションを提供し、顧客の声に集中できるようにします。
GitLabのソフトウェア開発ライフサイクル向け単一ツールがChorus.aiの営業通話の力を引き出します。
1つのツールで作業がシンプルになります。管理するものが減るだけです。ツールを使いすぎると、あるものはこちらに、別のものはあちらにという状態になります。これにより、タスクをまとめたり、すべてを最新の状態に保つことが難しくなります。
Chorus.aiは、新しい会社を設立することに情熱を持った3人の夢想家の熱意から生まれました。市場を観察し、スマートホームガジェットや新しい機械学習機能の台頭を見て、3人は会話を分析するソフトウェアを構築することを決めました。営業に関する会話に焦点を当て、Chorus.aiはアカウントエグゼクティブがメモを取る代わりに、実際に言われていることに集中し、適切に対応できるようにします。
彼らはChorus.aiを会話インテリジェンスプラットフォームとして開発しました。顧客との会話を録音、文字起こしし、分析し、営業チームやサポートチームを支援します。このプラットフォームは、文字起こしとAIベースの分析、および会話のインサイトを他のチームメンバーと簡単に共有できる共有可能なスニペットを提供します。
ゼロからビルドプロセスを設計するにはどうすればよいでしょうか？Chorusの創業者たちは、以前の知識と経験を活かして、単一の開発ツールを選択しました。彼らは、異なるツールやプラグインで構成されたツールチェーンを望まなかったため、ニーズを満たすDevOpsソリューションを探しました。
GitLabを使用することで、チームはプロセスやシステムではなく開発に集中できます。GitLabの使用により、チーム間のコラボレーションも向上しました。「プロダクトエンジニアリングや、プロダクトエンジニアリングとやり取りしたい人にとって、GitLabを通じてそれができるので、作業がはるかに簡単になりました」とLevy氏は説明しました。
私たちは、統合され、十分に考え抜かれたものを求めていました。GitLabは、構築するすべての機能と、それがプラットフォームの他の部分とどのように適合するかを実際に考えています。システム内ですべてが非常によく接続されているのを見ると、本当に強力です。
Chorus.aiは、アプリケーションが提供するインテグレーションに感銘を受け、GitLabを選択しました。Levy氏は、GitLabが真のインテグレーションを提供し、すべてのプロセスを簡単にする市場で唯一の製品だと述べています。
「私たちの見解では、GitLabに近いものを持っている唯一の他の会社はAtlassianでしたが、Atlassian社の下でそれらすべてのツールを提供しているかもしれませんが、統合されていません。Bitbucketを購入すると、それがこれと何らかの形で結びつきます。そして、それぞれの価格設定、それぞれのユーザーに対処しなければなりません...全体として、それは単につなぎ合わされた製品の集まりです」とLevy氏は説明します。 最近のSOC2コンプライアンス監査中、監査担当者はChorusが彼らが見た中で最も速い監査プロセスを持っていると述べ、そのほとんどはGitLabの機能によるものです。Levy氏は、スクリプトを書いてAPIから情報を取得し、監査を容易にすることが簡単だったと説明しました。
Chorusは初期段階からGitLabで開発されたため、多くの企業が経験する一般的なビルドの課題を克服しました。彼らは、プラグインや異なるツールの使用を避けるために、全員が単一のツールでコラボレーションを続けるという意識的な決定を下しました。GitLab内で、Chorusはエピックとしてスプリントを開始することで開発速度を向上させることができます。チームはイシューとボードを使用してキャパシティプランニングを改善します。リリースでは、チームはGitLab CI/CDを使用してパイプラインを実行します。
Chorusは、GitLab内のSASTおよびDAST機能を使用してフィードバックループを短縮しました。「1か月前からGitLabセキュリティダッシュボードを使い始めました。新しいセキュリティイシューが発生しているかどうかを確認するのに非常に役立っています。開発者にとって本当に助けになります。彼らのコードがなぜイシューなのか、どのように悪用される可能性があるのかを実際に示すことができるようになりました」とLevy氏は述べました。
Chorusのチームは、機能サイクル分析の改善にもGitLabが貢献していると評価しています。テスト結果、セキュリティレビュー、パフォーマンステスト、コードクライメート、すべてがマージリクエストにあることで、Chorusは迅速に動くことができました。Chorusは、AWS S3サーバーへのデプロイにGitLabのAuto DevOps機能も活用しています。GitLab Auto DevOpsは、CI/CD設定を自動化し、開発の実行を簡素化します。
GitLab CIファイルのわずか数行でAuto DevOpsを実現したことは素晴らしいです。これにより、リードタイムを短縮でき、測定するすべてのメトリクスにプラスの影響を与えました。本番環境へのプッシュが小さくなり、より多くのプッシュができるようになりました。アプリケーションをテストする方法があるため、本番環境での障害が減少しています。
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