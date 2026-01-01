Chorusは初期段階からGitLabで開発されたため、多くの企業が経験する一般的なビルドの課題を克服しました。彼らは、プラグインや異なるツールの使用を避けるために、全員が単一のツールでコラボレーションを続けるという意識的な決定を下しました。GitLab内で、Chorusはエピックとしてスプリントを開始することで開発速度を向上させることができます。チームはイシューとボードを使用してキャパシティプランニングを改善します。リリースでは、チームはGitLab CI/CDを使用してパイプラインを実行します。

Chorusは、GitLab内のSASTおよびDAST機能を使用してフィードバックループを短縮しました。「1か月前からGitLabセキュリティダッシュボードを使い始めました。新しいセキュリティイシューが発生しているかどうかを確認するのに非常に役立っています。開発者にとって本当に助けになります。彼らのコードがなぜイシューなのか、どのように悪用される可能性があるのかを実際に示すことができるようになりました」とLevy氏は述べました。

Chorusのチームは、機能サイクル分析の改善にもGitLabが貢献していると評価しています。テスト結果、セキュリティレビュー、パフォーマンステスト、コードクライメート、すべてがマージリクエストにあることで、Chorusは迅速に動くことができました。Chorusは、AWS S3サーバーへのデプロイにGitLabのAuto DevOps機能も活用しています。GitLab Auto DevOpsは、CI/CD設定を自動化し、開発の実行を簡素化します。