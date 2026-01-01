導入により、Drupalコミュニティの機能が大幅に拡大しました。GitLabにより、より多くのDrupalユーザーがDrupalコアに対する修正を提出することに抵抗がなくなっています。「変更以降、Drupalエコシステムでは月に400件以上のマージリクエストがあり、月内のクローズ率は約50%です」とLehnen氏は述べています。マージリクエストへの移行以降、Drupalコア自体へのコントリビュートは約10%増加しました。WebIDEによりコントリビューターコミュニティメンバーがジョブの設定とセットアップにかかる時間を大幅に節約できるため、コントリビューターリソースがより効率的に活用されるようになりました。「ブラウザだけでDrupalへのエンドツーエンドのコントリビュートができます。コマンドラインは不要です。ローカル開発環境も不要です」とLehnen氏は付け加えています。

「今では、コントリビューターはアクセシビリティの懸念について新機能をレビューするために、ローカルDrupal開発者になる方法を学ぶ必要がありません。複雑なローカル開発環境をセットアップせずにコントリビュートできる機能により、アクセシビリティメンテナー、ドキュメントエディター、プロダクトマネージャーなど、あらゆる人が開発者の作業をレビューしコメントすることが容易になりました」とLehnen氏は述べています。

一方、Drupalコアチームは、Drupalコアのテストカバレッジをほぼ100%に近づけており、GitLab CIを使用してコードベースの新しい部分にそのカバレッジをはるかに容易に拡大できるようになります。Drupalコントリビューターエコシステムの開発者満足度の向上や、コントリビューター機能開発における内部チームへの依存度の大幅な削減など、主要な目標を達成しました。コントリビュートは、主にPHPプロジェクトに追加される最初のJavaScriptパッケージを含むまでに拡大しています。

今後、さらなるGitLabの実装により、コントリビューターの努力とイノベーションを強調し、Drupalコミュニティの仕組みをより良く理解するための有用なメタデータを提供するDrupalクレジットシステムの機能が拡大される予定です。「Drupalは、コントリビュートエコシステムの測定と理解においてオープンソース界をリードしています。これは私たちが維持したい独自ツールの要素の1つであり、GitLabチームがこの機能をGitLabに導入するアイデアをサポートしてくれていることを嬉しく思います。これにより、オープンソースコミュニティの他のメンバーもこれらのコミュニティヘルスメトリクスの恩恵を受けることができるでしょう」とLehnen氏は述べています。