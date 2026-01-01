継続的なソフトウェアセキュリティ

ビルトインのDevSecOpsでセキュリティをシフトレフト

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GitLabなら、セキュリティをDevSecOpsライフサイクルに簡単に統合できます。

セキュリティとコンプライアンスはすぐに使えるようビルトインで組み込まれており、ソフトウェアの整合性を守るために必要な可視性や制御を確保します。

ビルトインのセキュリティ機能とコンプライアンス対応

コードを作成している人々

コード変更を確定するたびに、GitLabは実用的なセキュリティとコンプライアンスの調査結果をデベロッパーに提供するので、デベロッパーがまだコードを作成しているライフサイクルの早い段階で、修正できます。

デベロッパーのスピーディかつ安全な実行を支援

シンプルさ

包括的なアプリケーションセキュリティを備えた単一のプラットフォームを単一価格でご利用いただけます。

可視化

誰が何を、どこで、いつ変更したかを最初から最後まで確認できます。

制御

コンプライアンスフレームワークは、一貫性があり、一般的な制御やポリシーの自動化を行います。

お客様が実感しているGitLabの価値

HackerOne

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