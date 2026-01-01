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Mit integrierten oder benutzerdefinierten CI/CD-Pipeline-Vorlagen kannst du deinen Code automatisch scannen, um Pipelines zum Erstellen, Testen, Paketieren und Bereitstellen deiner Anwendung zu entwickeln und auszuführen.
Sicheres und konsistentes Veröffentlichen von Software mit Bereitstellungstools auf Enterprise-Ebene zur Verwaltung progressiver Bereitstellungen, zur Orchestrierung der Infrastruktur und zum Schutz von Anwendungsumgebungen.
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