Les applications cloud-native sont l'avenir du développement de logiciels. Les systèmes cloud native, conditionnés en conteneurs, gérés dynamiquement et axés sur les microservices, permettent un développement plus rapide tout en maintenant la stabilité opérationnelle.

GitLab est une application unique comportant tout ce qu'il vous faut pour le développement et les opérations logicielles de bout en bout. Du suivi des tickets à la gestion du code source en passant par CI/CD et la surveillance : avoir tout en un seul endroit simplifie la complexité de la chaîne d'outils et accélère les durées de cycle. Avec un registre de conteneurs intégré et une intégration Kubernetes, GitLab facilite plus que jamais le lancement de la conteneurisation et du développement cloud-native, ainsi que l'optimisation de vos processus de développement d'applications dans le Cloud.