Quelles sont les fonctionnalités les plus importantes des outils de revue de code ?

Collaboration

Lors du choix d'un outil de revue de code, les équipes doivent évaluer les fonctionnalités pour s'assurer qu'elles sont conçues non seulement pour faciliter la livraison d'un code de haute qualité, mais également la collaboration. En effet, la revue de code, ou évaluation par les pairs, repose avant tout sur les interactions humaines.

Un outil de revue de code doit faciliter la collaboration entre les membres d'une équipe, grâce à des fonctionnalités de commentaires conçues pour encourager les discussions. Les outils de revue de code open source sont souvent conçus pour aider les équipes de toute taille à améliorer la qualité du code et la collaboration en leur offrant diverses fonctionnalités, telles que des commentaires inline et des fils de discussion. Grâce à ces fonctionnalités axées sur la collaboration, les utilisateurs peuvent documenter leurs décisions et résoudre des problèmes complexes tout au long du cycle du développement logiciel. Il est également important de vérifier la facilité de création des demandes de revue de code.

Les équipes de développement logiciel qui visent un processus de revue de code hautement collaboratif doivent rechercher un outil avec une zone de staging. Celle-ci permet en effet aux développeurs de prendre des notes et de laisser des commentaires sur les modifications afin que les idées puissent être examinées en équipe. Si les équipes sont géographiquement dispersées ou si leurs charges de travail sont telles qu'une revue de code synchrone est impossible, des zones de discussion désignées offrent alors une communication asynchrone efficace. Les membres de l'équipe peuvent rejoindre un échange au moment qui leur convient le mieux et documenter leurs idées pour leurs collègues.

Sécurité

La sélection d'une option qui fonctionne comme un outil d'analyse statique sécurisé (également connu sous le nom d'outil d'analyse statique du code) et qui peut être hébergée sur le serveur d'une équipe ajoute une couche supplémentaire à la sécurité des applications. Dans l'idéal, les équipes doivent mettre en œuvre un outil de revue de code robuste et sécurisé, qui apporte une valeur immédiate à l'ensemble du cycle de développement grâce à des tests automatisés basés sur les normes de conformité et de code.

L'utilisation d'outils automatisés aide les développeurs à identifier les vulnérabilités plus tôt dans le cycle de vie (souvent juste après l'étape de codage). Ils n'ont alors pas à examiner un code écrit plusieurs mois plus tôt, ce qui permet de réduire les corrections de mauvaise qualité. Lorsque la sécurité est introduite dès la première validation, les équipes ont plus de possibilités d'analyser le code et de corriger les vulnérabilités. Grâce à la présence de tests statiques de sécurité des applications (SAST) automatisés à chaque validation, les équipes savent que chaque ligne de code est analysée au moins une fois. Les tests axés sur la sécurité aident les équipes à classer les revues de code et les bogues en fonction des niveaux de menace.

Certains outils de revue de code intègrent une analyse comportementale du code : le code source est alors examiné pour détecter des schémas et des risques cachés afin d'améliorer le workflow global. Les tests automatisés peuvent améliorer la qualité du code en surveillant en continu la dette technique. Certains outils de revue de code sont même capables de détecter et de prioriser cette dette en s'intégrant directement dans le pipeline de livraison. Grâce à ces outils, les équipes de développement logiciel peuvent anticiper les risques et fixer des seuils de qualité adaptés.

Intégrations

Des intégrations robustes permettent aux développeurs de réaliser des revues de code avec moins de friction. Les outils capables de fonctionner de façon homogène avec diverses solutions de gestion du code source (comme Git, SVN, CVS, Perforce et Mercurial) sont donc une bonne option au cas où l'équipe déciderait de passer à un nouveau système de contrôle de version. Étant donné que Git est le système de gestion du code source le plus répandu, les équipes recherchent souvent un outil capable de gérer les dépôts Git, de s'adapter à plusieurs serveurs et d'examiner le code fusionné. Les outils qui incluent l'intégration de merge requests CI/CD permettent aux équipes d'organiser les revues de code en fonction du niveau de risque, de définir des critères de qualité et d'optimiser la résolution des problèmes.

Les meilleurs outils de revue de code sont ceux qui peuvent être auto-gérés ou basés sur le Web pour répondre avec flexibilité aux besoins changeants des équipes. Si les équipes ne disposent pas de la bande passante nécessaire pour gérer un outil, elles peuvent choisir l'option basée sur le cloud afin que les utilisateurs n'aient pas à faire face à des coûts indirects de maintenance. Un outil véritablement flexible, qui offre des intégrations avec de nombreux systèmes de gestion du code source et environnements de développement intégrés, des modèles de revue de code, des préférences en matière de notifications et des règles de revue de code, ainsi que des rapports, peut considérablement améliorer la réactivité et le rendement d'une équipe tout en simplifiant sa chaîne d'outils.

Analyse et indicateurs

Un outil de revue de code polyvalent doit offrir aux équipes une expérience personnalisable. Pour réussir l'étape d'assurance qualité du code, il doit pouvoir analyser, puis créer des rapports axés sur les indicateurs clés du processus de revue de code. Les équipes de développement doivent livrer un code de haute qualité afin d'apporter une valeur systématique à leurs clients et à leur entreprise. Dans ce contexte, les outils dotés de fonctionnalités d'analyse avancées les aident particulièrement. Les rapports sur la qualité du code permettent d'identifier d'éventuelles modifications directement dans les merge requests et de comparer les données pour détecter des violations de code. Ces rapports favorisent une culture axée sur l'amélioration continue, car les membres de l'équipe peuvent rectifier les données jusqu'à l'élimination totale de toutes les dégradations et l'optimisation des améliorations.

Une plateforme unique

L'utilisation d'un outil de revue de code tout au long du cycle du développement logiciel permet aussi de centraliser tous les échanges au sein d'une seule plateforme. Un outil doté de plusieurs fonctionnalités visant à accompagner les équipes à chaque étape du cycle de développement comprend un gestionnaire de suivi des tickets pour identifier les fonctionnalités et les bogues, des tests de sécurité, des tests unitaires intégrés, ainsi que des wikis pour la documentation. Une gamme complète d'outils dédiés à la revue de code améliore le processus de développement global en prenant en charge les revues (avant et après validation), les commentaires multilignes et les différences avec une mise en évidence de la syntaxe. Les utilisateurs doivent pouvoir utiliser une seule plateforme tout au long du cycle de développement pour examiner divers fichiers, notamment les designs, la documentation, les wireframes, les annonces des nouvelles versions, les maquettes et les spécifications des fonctionnalités. Une plateforme unique permet aux équipes d'améliorer la collaboration et la communication car il est plus facile de visualiser les modifications et d'identifier les bogues.

En proposant des fonctionnalités adaptés à chaque étape du cycle de développement, ces outils réduisent au maximum le changement de contexte et la maintenance de la chaîne d'outils, deux défis qui ralentissent souvent le processus de développement logiciel. Lorsque plusieurs équipes peuvent utiliser des tickets et des merge requests pour examiner ensemble des modifications de code avant qu'elles ne soient fusionnées dans la branche principale, leurs discussions créent une source unique de vérité. Les membres de l'équipe peuvent ensuite consulter les commentaires et les anecdotes à tout moment pour en savoir plus sur ces modifications et leur contexte.