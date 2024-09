La CI/CD di GitLab consente di gestire facilmente i deployment in più ambienti. Esegui test automatici in parallelo con i runner di GitLab con scalabilità automatica. Testa manualmente le modifiche in un ambiente live simile a quello di produzione prima di eseguire il merge del codice con le app. di revisione Puoi eseguire il deployment dei runner, delle app di revisione e della tua applicazione nel cluster Kubernetes o in qualsiasi ambiente.