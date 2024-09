フォレスター・リサーチによる最近の調査「Breaches By The Numbers: Adapting To Regional Challenges Is Imperative」(2022年4月12日)では過去1年間に組織の63%が侵害されるという結果が出ており、前年比で4%増加しています。そしてインフラストラクチャではなく、コードが現在の主なターゲットとなっていることを認識することが重要です。さらに厄介なことに、アプリケーションの60%近くがオープンソースコードで構成されているという推定値もあり、中にはその数字が80~90%に及ぶとする識者もいます。オープンソースコードは、ゼロから生成されるコードよりも本質的に脆弱性や悪意のあるコードを含む可能性が高くなりますが、厳しい納期の下で高品質のコードを提供したい多忙なデベロッパーにとっては、多くの場合自然な選択肢となっています。