Quais são os recursos mais importantes em ferramentas de revisão de código?

Colaboração

Ao escolher uma ferramenta de revisão de código, as equipes devem avaliar seus recursos para garantir que ela não apenas promova a entrega de código de alta qualidade, mas também facilite a colaboração. Afinal, é chamada de revisão de código por pares, um processo conduzido por pessoas.

Uma ferramenta de revisão de código deve facilitar a colaboração em equipe com recursos de comentários para estimular discussões. Muitas vezes, as ferramentas de revisão de código aberto são desenvolvidas para ajudar equipes de todos os tamanhos a melhorar a qualidade do código e a colaboração por meio de recursos como comentários inline e discussões em threads. Com os recursos de colaboração, os usuários em todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software podem documentar decisões e resolver problemas complexos. Outra característica a ser observada é a facilidade de enviar solicitações de revisão de código.

Equipes de desenvolvimento de software que buscam um processo de revisão de código altamente colaborativo devem procurar uma ferramenta que ofereça uma área de preparo, onde os desenvolvedores podem fazer anotações e comentários sobre as alterações, permitindo um debate de ideias entre os colegas. Se as equipes são distribuídas ou têm cargas de trabalho intensas que dificultam as revisões síncronas, designar áreas de discussão ajuda a promover uma comunicação assíncrona eficaz. Os membros da equipe podem participar da conversa quando for mais conveniente para eles e registrar suas ideias para que as outras pessoas possam ler.

Segurança

Escolher uma opção que funcione como uma ferramenta de análise estática segura (também conhecida como ferramenta de análise estática de código) e possa ser hospedada no próprio servidor da equipe adiciona uma camada extra de segurança à aplicação. As equipes devem optar por uma ferramenta robusta e segura que tenha um impacto imediato em todo o ciclo de vida do desenvolvimento, oferecendo testes automatizados que garantam a conformidade e os padrões de código.

O uso de ferramentas automatizadas ajuda os desenvolvedores a identificar vulnerabilidades mais cedo no ciclo de vida, geralmente logo após escrever o código. Assim, eles não precisam relembrar o código escrito meses antes, o que poderia resultar em correções de baixa qualidade. Quando a segurança é incorporada desde o primeiro commit, as equipes têm mais oportunidades para verificar o código e remediar vulnerabilidades. Com Testes Estáticos de Segurança de Aplicações (SAST) automatizados em cada commit, as equipes asseguram que cada linha de código seja analisada pelo menos uma vez. Esses testes ajudam as equipes a priorizar revisões de código e correções de bugs com base no nível de ameaça.

Algumas ferramentas de revisão de código incluem análise de código comportamental para examinar o código-fonte em busca de padrões e riscos ocultos, ajudando a melhorar o fluxo de trabalho. Testes automatizados podem melhorar a integridade do código graças ao monitoramento constante da dívida técnica. Algumas ferramentas de revisão de código conseguem detectar e priorizar a dívida técnica integrando a ferramenta ao pipeline de entrega. Com essas ferramentas, as equipes de desenvolvimento de software podem prever riscos e definir "quality gates" (marcos com critérios predefinidos).

Integrações

Ter integrações robustas ajuda os desenvolvedores a conduzir revisões de código com menos atrito, portanto, ferramentas que funcionam de forma integrada com várias soluções de gerenciamento de código-fonte — como Git, SVN, CVS, Perforce e Mercurial — são uma boa opção caso uma equipe decida mudar para um sistema de controle de versão diferente. Como o Git é o sistema de gerenciamento de código-fonte mais comum, as equipes geralmente buscam uma ferramenta capaz de gerenciar repositórios do Git, ajustar a escala para vários servidores e examinar o código mesclado. Ferramentas que incluem integrações de solicitações de merge de CI/CD permitem que as equipes organizem revisões de código com base no nível de risco, determinem os quality gates e simplifiquem a resolução.

As melhores ferramentas de revisão de código são aquelas que podem ser self-managed ou baseadas na web para oferecer flexibilidade com base nas mudanças de necessidades da equipe. Se as equipes não tiverem largura de banda suficiente para manter uma ferramenta, podem optar por usar a opção baseada em nuvem, assim os usuários não precisem lidar com despesas de manutenção. Uma ferramenta extremamente flexível que oferece integrações com vários sistemas de gerenciamento de código-fonte e ambientes de desenvolvimento integrados, modelos de revisão, preferências de notificação e regras de revisão e relatórios pode aumentar a eficiência e simplificar a cadeia de ferramentas de uma equipe.

Análise e métricas

Uma ferramenta versátil de revisão de código deve oferecer às equipes uma experiência personalizável. Concluir com sucesso a etapa de garantia de qualidade do código envolve conseguir analisar e relatar métricas-chave sobre o processo de revisão de código. As equipes de desenvolvimento devem publicar código de alta qualidade para continuar entregando valor comercial e para o cliente, portanto, ferramentas que ofereçam análises sólidas preparam as equipes para ter sucesso. Com os relatórios de qualidade do código, os usuários devem conseguir ver possíveis alterações diretamente nas solicitações de merge e comparar relatórios de violações de código. Os relatórios de qualidade do código podem ajudar a cultivar uma cultura de melhoria contínua, pois os membros da equipe podem consultar os dados até que não haja mais degradações, apenas melhorias.

Uma plataforma única

Quando as equipes conseguem usar uma ferramenta de revisão de código por todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software, manter todas as conversas em uma única plataforma traz benefícios. Uma ferramenta com vários recursos que ofereçam apoio às equipes em diversas etapas do ciclo de vida deve incluir um rastreador de tíquetes para identificar recursos e bugs, testes de segurança, testes unitários integrados e wikis para documentação. Ferramentas abrangentes de revisão de código melhoram o processo de desenvolvimento como um todo, oferecendo apoio para revisões pré e pós commit, comentários em várias linhas e diffs com destaque de sintaxe. Os usuários de todo o ciclo de vida do desenvolvimento devem poder usar uma única ferramenta para revisar vários arquivos, incluindo os designs, a documentação, wireframes, anúncios de lançamentos, mockups e especificações de recursos. Com uma única plataforma, as equipes podem melhorar a colaboração e a comunicação visualizando alterações e identificando bugs.

Os recursos que oferecem apoio em todas as etapas do ciclo de vida minimizam a alternância de contexto e a manutenção de ferramentas, que são desafios que muitas vezes podem retardar o processo de desenvolvimento de software. Quando várias equipes conseguem usar tíquetes e solicitações de merge para discutir alterações no código antes de serem mescladas no branch principal, as discussões criam uma fonte única de verdade, e os membros da equipe podem consultar comentários e anedotas para obter contexto e insights a qualquer momento.