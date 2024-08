DevOps : de la surveillance à l'observabilité

Presque toutes les infrastructures logicielles modernes comportent des fonctions de surveillance ou de journalisation. Lancé dans les années 1980, le protocole Syslog pour les systèmes Unix a constitué un premier exemple d'audit et d'analyse des opérations à l'intérieur d'un système. Il illustre l'importance d'un mécanisme de surveillance dédié et distinct sur le plan architectural.

En dépit de son importance, la surveillance (ou monitoring) est cependant trop souvent envisagée et utilisée après coup. Les informations des systèmes de journalisation ne sont pas agrégées ou analysées pour établir des diagnostics, tandis que les systèmes de surveillance installés des années auparavant ne sont pas mis aux normes.

Le paysage opérationnel a cependant évolué, donnant naissance au concept d'observabilité. Plutôt que de former des hypothèses à partir de mesures statiques, l'observabilité apporte une vue d'ensemble du comportement d'une application, et permet de comprendre comment ses performances sont perçues par les utilisateurs et utilisatrices.

Qu’est-ce que l'observabilité ?

L’observabilité est la collecte et l'analyse exhaustive des données de l'ensemble des composants d'un système informatique. Elle fournit des informations détaillées sur les applications de l'environnement, qui sont essentielles à la compréhension du fonctionnement des architectures dynamiques modernes, et notamment des plateformes dans le cloud.

Pour comprendre l’importance de l'observabilité, commençons par définir la notion de surveillance, ainsi que les informations que cette approche permet ou non de couvrir.

La surveillance consiste à mesurer certaines données et valeurs au sein d'un système ou d'un logiciel, et à en présenter les résultats. Les mesures les plus courantes sont l'utilisation d’un processeur, d’une mémoire vive, et des temps de réponse ou de latence. De même, les systèmes de journalisation classiques fournissent une information statique sur des événements survenus pendant le fonctionnement du système.

La surveillance fournit des mesures dans un contexte limité, pouvant indiquer un problème plus important dans le système. Les outils de surveillance traditionnels permettent d'agréger et de corréler les informations. Cependant, une configuration manuelle est souvent nécessaire afin d'obtenir une vue d'ensemble.

Observabilité ou monitoring

Avec le temps, le concept de surveillance a dépassé les mesures statiques d'éléments tels que l'utilisation du processeur. Dans son célèbre ouvrage Site Reliability Engineering, Google souligne l'impératif de se concentrer sur quatre Golden Signals (ou signaux d'or) :

La latence : le temps nécessaire pour traiter une requête

Le trafic : la mesure du haut niveau de charge global

Les erreurs : le taux d'échec des requêtes

La saturation : la mesure de l'utilisation des ressources comme fraction de l'ensemble, consacrée généralement aux ressources limitées.

Bien que ces mesures aident à comprendre les performances globales du système, elles nécessitent encore un investissement technique tangible afin de concevoir, mettre en place et configurer un système de surveillance complet. L'énumération des modes de défaillance possible demande un effort considérable, tout comme la définition et l’association manuelle des corrélations, même pour des cas simples.

En revanche, l'observabilité offre une image beaucoup plus intuitive et complète, interopérable avec l'ensemble des modules du système. Ainsi, vous n'avez pas besoin de concevoir un tableau de bord agrégeant des outils de surveillance disparates. Une plateforme d'observabilité est suffisamment flexible pour présenter automatiquement les informations critiques dans le contexte adéquat. Les outils d'observabilité peuvent ainsi fournir aux équipes de développement un retour sur les performances des exécutions CI/CD et une information sur la qualité de leur code.

En fin de compte, l'observabilité informatique fournit une forme de débogage et de compréhension des erreurs plus globale. Les données d'observabilité d'un système peuvent mettre en évidence des incidents totalement nouveaux (unknown unknowns). Ce qui peut revêtir une importance capitale, comme le montre l'exemple fourni dans la section suivante.

Pourquoi privilégier l'observabilité ?

L'observabilité aide à réduire le temps moyen de résolution (MTTR). Cela se traduit par des interruptions plus courtes, des applications plus performantes et une amélioration de l'expérience des utilisateurs. Si à première vue la surveillance peut sembler offrir les mêmes avantages, considérez l’anecdote suivante.

Une équipe d'ingénieurs reçoit un message du service comptable. La facture des fournisseurs de service cloud est devenue si onéreuse que le directeur financier s'en est rendu compte. Les ingénieurs DevOps consultent le système de surveillance, mais en vain : chaque partie du système est au vert pour des éléments tels que la mémoire, le processeur et les entrées et sorties de disque. En réalité, la cause profonde provient d'un autre événement totalement inconnu.

Une latence DNS dans les pipelines CI/CD provoque un taux d'échec des compilations élevé, et les nouvelles tentatives consomment fortement les ressources cloud. Cependant, le phénomène ne perdure pas assez longtemps pour être repéré par le système de surveillance. En ajoutant des outils d'observabilité et en collectant tous les types d'événements dans l'environnement, l'équipe a pu enfin identifier la source du problème et y remédier. Avec un système de surveillance traditionnel, l'organisation aurait dû a priori connaître le problème de latence DNS pour pouvoir l'identifier.

L'observabilité d'un système a également de l'importance pour les équipes non techniques et commerciales. La technologie étant de plus en plus prégnante au sein de chaque pilier d'activité d'un groupe, les indicateurs clés de performance de l'infrastructure logicielle se confondent avec ceux de l'entreprise. L'observabilité peut ainsi fournir une meilleure vision des indicateurs clés de performance, et des options utilisables en libre-service pour les différentes équipes.

La qualité de l'expérience utilisateur (UX) se doit d'être au cœur des logiciels et applications modernes. Comme l'illustre l'histoire précédente, la surveillance des mesures statiques ne suffit pas pour connaître l'ensemble des performances de l'expérience utilisateur ou du système. Des tableaux de bord apparemment sains peuvent cacher de graves problèmes.

Quelles sont les mesures clés de l'observabilité ?

Pour les entreprises qui souhaitent utiliser des outils d'observabilité, leur mise en œuvre passe par l'identification d’objectifs principaux de l'observabilité et de la manière dont elle peut être implémentée au sein de leur structure informatique.

Les trois piliers de l'observabilité constituent un excellent point de départ :

Les journaux (ou logs) : le suivi des informations et des événements,

Les métriques : la mesure de métriques spécifiques et de données de performance,

Le traçage : l'enregistrement des performances des requêtes d'un bout à l'autre de leur exécution.

S'ils ont pu paraître insurmontables au départ, des projets comme OpenTelemetry aident à standardiser les normes de journalisation, de métriques et de traçage, créant ainsi un écosystème plus cohérent et un retour sur investissement plus rapide pour les entreprises mettant en œuvre l'observabilité.

Des données et des piliers supplémentaires pour l'observabilité incluent :

Le suivi des erreurs : des journaux à l'information plus fine et agrégée,

Le Continuous Profiling : l'évaluation de la performance du code en temps réel dans l'environnement de production

Le Real User Monitoring (RUM) : la surveillance de l'utilisateur réel pour comprendre les performances de l'application de son point de vue.

Un thème commun émerge de l'examen de ces piliers. Un examen limité dans le temps et dans l'espace ne suffit plus. Les systèmes distribués modernes requièrent une vision globale. Pour comprendre les performances d'une application, il faut d’abord effectuer un échantillonnage au niveau du client réel, et effectuer ensuite une analyse complète de ses interactions avec l'ensemble des composants du logiciel.

Au-delà de la surveillance traditionnelle des applications, l'observabilité contribue à améliorer l'excellence opérationnelle des équipes d'ingénierie. C'est souvent à partir de pannes réelles et des leçons que nous en tirons que nous concevons des programmes de surveillance efficaces. La mise en œuvre de l'ingénierie du chaos permet de tester les outils d'observabilité lors de défaillances réelles, mais dans un environnement contrôlé, avec des résultats connus à l'avance. Cette approche peut apporter des gains significatifs en termes d'équilibre opérationnel, dans des systèmes où des « inconnus inconnus » peuvent se cacher dans n'importe quel workflow de l'infrastructure IT.

L'observabilité, un élément essentiel de l’approche DevOps

L'observabilité est essentielle pour les équipes DevOps, mais aussi pour l'ensemble de l'entreprise. En remplaçant les données statiques des solutions de surveillance traditionnelles, l'observabilité offre une vue complète de l'infrastructure applicative.

Les équipes DevOps doivent collaborer avec toutes les parties prenantes pour améliorer la mise en œuvre de l'observabilité au sein de l'entreprise et s'assurer qu'elle profite à l'ensemble des équipes. Il est aussi important de former et de sensibiliser les équipes de développement aux avantages de l'observabilité.

Les équipes DevOps peuvent également aider à identifier plus rapidement la cause première des incidents de production. Une bonne instrumentation du code des applications facilitera aussi la distinction entre problèmes de code et d'infrastructure. Enfin, en déplaçant l'observabilité plus en amont dans le cycle de conception logicielle, de possibles dévers dans les objectifs de niveau de service (SLO) peuvent être détectés plus tôt.

Les équipes DevOps qui souhaitent améliorer significativement les performances des applications et les résultats de l'entreprise peuvent considérer l'observabilité comme un moyen d'atteindre ces deux objectifs.