Démarrer pour les petites entreprises

Déterminez le nombre de sièges souhaités

L'abonnement GitLab Self-Managed fonctionne selon le modèle de licence logicielle en accès simultané (par siège). Vous payez votre abonnement en fonction du nombre maximal d'utilisateurs pendant la période de facturation. Tant que votre nombre d'utilisateurs ne dépasse pas le maximum défini dans l'abonnement, vous pouvez ajouter et supprimer des utilisateurs comme vous le souhaitez pendant la durée de l'abonnement.

Découvrez comment l'utilisation des sièges est déterminée

Obtenez votre abonnement GitLab Self-Managed

Vous pouvez installer, gérer et maintenir votre propre instance GitLab. Rendez-vous sur la page de tarification et sélectionnez Acheter GitLab Premium ou Acheter GitLab Ultimate.

En savoir plus sur GitLab Self-Managed

Activez GitLab Enterprise Edition

Si vous installez une nouvelle instance GitLab sans posséder de licence, seules les fonctionnalités de la version gratuite seront activées. Pour accéder à plus de fonctionnalités dans GitLab Enterprise Edition (EE), activez votre instance à l'aide d'un code d'activation fourni lors de votre achat. Le code d'activation est disponible dans l'e-mail de confirmation d'achat ou dans le portail client GitLab, dans la section Gérer les Achats.

Détails d'activation

Examinez les exigences du système

Passez en revue les systèmes d'exploitation pris en charge et la configuration minimale requise pour installer et utiliser GitLab.

Installez GitLab

Choisissez votre méthode d'installation.

Installez GitLab sur votre fournisseur de services cloud (le cas échéant).

Configurez votre instance

Cette configuration couvre notamment la connexion de votre messagerie à GitLab pour recevoir des notifications, la configuration du proxy de dépendances afin de pouvoir mettre en cache les images de conteneurs à partir de Docker Hub pour générer des compilations plus rapides et plus fiables, la détermination des exigences d'authentification, et bien plus encore.

Voyez ce que vous pouvez configurer

Configurez l'environnement hors ligne (facultatif)

Mettez en place un environnement hors ligne si vous avez besoin de vous isoler de l'Internet public (concerne généralement les secteurs réglementés).

Avez-vous besoin d'un environnement hors ligne ?

Envisagez de limiter les minutes de runner partagé CI/CD autorisées

Pour contrôler l'utilisation des ressources sur les instances de GitLab Self-Managed, un quota de minutes de calcul pour chaque espace de nommage peut être défini par les administrateurs.

En savoir plus

Installez GitLab Runner

GitLab Runner peut être installé et utilisé sur GNU/Linux, macOS, FreeBSD et Windows. Vous pouvez l'installer dans un conteneur, en téléchargeant un binaire manuellement ou en utilisant un dépôt pour paquets rpm/deb.

Évaluez vos options d'installation

Configurez GitLab Runner (facultatif)

GitLab Runner peut être configuré pour répondre à vos besoins et politiques.

Parcourez les options de configuration de GitLab Runner

Administrez votre instance

GitLab Self-Managed nécessite une auto-administration. En tant qu'administrateur, vous pouvez ajuster de nombreux éléments en fonction de vos besoins uniques.

Découvrez l'auto-administration