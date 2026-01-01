Démarrer pour les petites entreprises

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Vos premiers pas avec GitLab pour les PME

Vous devez arriver sur le marché rapidement et innover plus rapidement que la concurrence. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être ralenti par un processus DevSecOps compliqué. Ce guide vous aidera à configurer rapidement les éléments essentiels au développement et à la livraison automatisés de logiciels en utilisant l'édition GitLab Premium, en incluant les options de sécurité, de conformité et de planification de projets de l'édition GitLab Ultimate.

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Utilisation de GitLab

Avant de commencer

À partir de la version GitLab 15.1 (22 juin 2022) et ultérieure, les espaces de nommage sur GitLab.com pour la version gratuite sont limités à cinq (5) membres par espace de nommage. Cette limite concerne les groupes principaux et les espaces de nommage personnels. Si vous avez plus d'utilisateurs, nous recommandons de commencer avec une édition payante.

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