Para aplicativos de nuvem nativa, o GitLab pode substituir completamente ferramentas como Datadog, New Relic e Splunk. Com as integrações do Prometheus, Sentry e Jaeger, o GitLab tem tudo o que você precisa para suas aplicações baseadas em microsserviços. Usar o GitLab reduz os custos pois o seu monitoramento de nuvem nativa deixa de usar ferramentas legadas que exigem pagamento baseado no uso e passa a usar os recursos integrados do GitLab.

