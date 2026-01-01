Den Übergang zu KI-nativer Entwicklung meistern

In diesem Handbuch geht es darum, wie Softwareentwicklungs- und F&E-Teams ihre Arbeitsweisen neu gestalten, um Software mit agentischer KI zu entwickeln und bereitzustellen. Je mehr Programmierarbeit Agenten übernehmen, desto stärker verlagert sich die Arbeit auf alles drumherum: herausfinden, wo es bei der Auslieferung wirklich hakt, entscheiden, was Menschen und was Agenten jeweils am besten können, die Codebasis so aufbereiten, dass Agenten sicher darin arbeiten können, prüfen, was sie erzeugen, bevor es in Produktion geht, und die Engineers weiterentwickeln, die sie jetzt steuern.

Alle hier beschriebenen Praktiken basieren darauf, was Engineering-Führungskräfte bei GitLab und in unserer Kunden-Community tatsächlich umsetzen. Diese Seiten entwickeln sich mit der Praxis weiter – betrachte sie daher als aktuelle, gemeinsame Referenz und nicht als abgeschlossenes Handbuch.