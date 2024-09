Was ist Cloud-native kontinuierliche Integration?

In der modernen Softwareentwicklung praktizieren die meisten Teams bereits die kontinuierliche Integration (CI). DevOps-Teams versuchen, die Geschwindigkeit und Skalierbarkeit zu erhöhen, und setzen dabei auf Cloud Computing, um diese Ziele zu erreichen. Diese Art der Entwicklung wird Cloud-native Entwicklung genannt. Diese beiden Konzepte, CI und Cloud-nativ, greifen ineinander, so dass Teams in unterschiedlichen Umgebungen bereitstellen können.