Améliorer la gestion de portefeuille avec les epics multi-niveaux de GitLab

Dans le paysage en constante évolution du développement de logiciels, le succès des organisations repose essentiellement sur une gestion de portefeuille efficace. Pour mener à bien votre stratégie commerciale, il est crucial de faire les bons choix, d'allouer des ressources de manière optimale et d'atténuer les risques. Les capacités de gestion de portefeuille de GitLab offrent une approche structurée mais flexible pour aligner la stratégie et l'exécution.

Dans cet article de blog, nous explorerons les avantages des epics multi-niveaux de GitLab et leur rôle central dans la gestion de portefeuille Agile.

Comprendre les epics multi-niveaux de GitLab

Les epics multi-niveaux de GitLab permettent aux organisations d'organiser leur travail selon une structure hiérarchique qui offre une vue claire et détaillée des projets et de leurs interdépendances. De cette manière, les équipes peuvent prendre des décisions éclairées, anticiper les défis potentiels et optimiser leurs workflows pour gagner en efficacité et mener à bien leurs projets.

Contrairement à d'autres outils, GitLab permet d'imbriquer les epics sur un maximum de sept niveaux, à l'échelle de différents groupes et projets, ce qui permet une coordination interfonctionnelle efficace.

Quels sont les avantages des epics multi-niveaux dans la gestion de portefeuille ?

Voici quatre avantages des epics multi-niveaux dans la gestion de portefeuille.

1. Une compatibilité flexible avec les frameworks Agile

Les epics s'adaptent sans difficultés aux divers Scaled Agile Frameworks (SAFe), ce qui permet aux équipes d'ajuster GitLab à leur méthode de travail préférée. Avec leur conception flexible, les epics multi-niveaux permettent de représenter différents éléments de travail de planification de niveau supérieur avec une configuration minimale.

Cette adaptabilité permet aux équipes d'utiliser efficacement GitLab pour les workflows de planification de produits, sans avoir à effectuer une configuration approfondie. Elles peuvent ainsi consacrer davantage de temps à la planification stratégique et moins à la configuration des outils.

2. Une répartition granulaire du travail

Les epics multi-niveaux de GitLab permettent aux organisations de décomposer les projets complexes en composants plus petits et gérables. Ainsi, les équipes peuvent identifier des itérations plus petites, qui permettent la création plus rapide et plus fréquente de valeur tangible pour les utilisateurs.

Les epics de niveau supérieur fournissent une vue d'ensemble stratégique qui peut s'étendre sur plusieurs années, tandis que les epics plus proches des livrables peuvent généralement être complétés en quelques sprints. Les epics peuvent être divisés en tickets et en tâches afin de combiner les objectifs stratégiques avec des livrables plus tactiques.

3. Une visibilité et une collaboration en temps réel

Les epics de GitLab offrent une visibilité en temps réel sur l'avancement des projets et favorisent une collaboration efficace en équipe. GitLab offre une traçabilité inégalée, avec des mises à jour automatiques de la progression des epics, basées sur l'activité DevSecOps en aval pour les éléments de travail connectés. Ce qui permet aux parties prenantes de prendre des décisions éclairées sur la base des informations les plus à jour, d'allouer efficacement les ressources et d'adopter une approche proactive de la gestion des délais de livraison des produits.

4. Une planification inter-équipes

Les epics multi-niveaux simplifient le processus pour une planification efficace entre différentes équipes en fournissant une vue centralisée de la répartition du travail et des dépendances dans toute l'organisation, garantissant ainsi une collaboration et une coordination cohérentes des efforts. Toutes les informations nécessaires aux processus de planification Agile et à l'exécution du travail de votre organisation sont ainsi regroupées dans un seul et même outil.

Les outils de gestion de portefeuille de GitLab, notamment les epics multi-niveaux, garantissent que la planification stratégique s'aligne parfaitement sur l'exécution des projets, permettant ainsi aux équipes de gérer la complexité du développement logiciel avec précision et efficacité, tout en se concentrant sur les objectifs commerciaux globaux.

Prêt à exploiter pleinement le potentiel des epics multi-niveaux de GitLab et à améliorer votre expérience de la gestion de portefeuille ? Consultez nos options d'abonnement et découvrez l'ensemble de nos fonctionnalités conçues pour favoriser la collaboration, améliorer la transparence et assurer le succès de vos projets.