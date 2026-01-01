20分で読めます

中小企業向けスタートガイド

迅速な市場投入と競合他社を上回るイノベーションが必要です。複雑なDevSecOpsプロセスによって足を引っ張られるわけにはいきません。このガイドでは、Premiumプランでの自動化されたソフトウェア開発・デリバリーに必要な基本要素を迅速にセットアップする方法と、Ultimateプランで提供されるセキュリティ、コンプライアンス、プロジェクト計画機能を含めるオプションについてご説明します。

このページの内容
はじめに
セットアップ
GitLabの使用

開始前の注意事項

GitLab 15.1（2022年6月22日）以降、GitLab.comのFreeプランのネームスペースは、ネームスペースあたり5名のメンバーに制限されます。この制限は、トップレベルグループと個人ネームスペースに適用されます。より多くのユーザーがいる場合は、有料プランから始めることをお勧めします。

はじめに
セットアップ
GitLabの使用

中小企業を次のステップへ

カスタマーサポートが必要な方

GitLabのドキュメントで疑問を解決してみましょう。

カスタマーサポート

アップグレードをご検討の方

PremiumUltimateの利点について詳しくご覧ください。

プラン詳細を確認する