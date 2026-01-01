必要なシート数の決定

GitLab Self-Managedサブスクリプションは、同時利用（シート）モデルを採用しています。請求期間中の最大ユーザー数に基づいてサブスクリプション料金をお支払いいただきます。サブスクリプション期間中はユーザーの追加・削除が可能ですが、任意の時点での合計ユーザー数がサブスクリプション数を超えないことが条件となります。

シートの決定方法について

Self-Managedサブスクリプションの取得

独自のGitLabインスタンスをインストール、管理、メンテナンスできます。価格ページにアクセスし、 Premiumを購入または Ultimateを購入を選択してください。

Self-Managedの詳細はこちら

GitLab Enterprise Editionのアクティベート

ライセンスなしで新しいGitLabインスタンスをインストールすると、Free機能のみが有効になります。GitLab Enterprise Edition（EE）でより多くの機能を有効にするには、購入時に提供されるアクティベーションコードでインスタンスをアクティベートしてください。アクティベーションコードは、購入確認メールまたはカスタマーポータルの「購入管理」で確認できます。

アクティベーションの詳細

システム要件の確認

GitLabのインストールと使用に必要な サポートされているオペレーティングシステムと最小要件を確認してください。

GitLabのインストール

インストール方法を選択してください

クラウドプロバイダーにインストール（該当する場合）

インスタンスの設定

通知用のメールとGitLabの連携、Docker Hubからのコンテナイメージをキャッシュして高速で信頼性の高いビルドを実現するための依存関係プロキシの設定、認証要件の決定など、様々な設定作業が含まれます。

設定可能な項目を確認する

オフライン環境のセットアップ（オプション）

パブリックインターネットからの分離が必要な場合（通常、規制業界に適用）にオフライン環境をセットアップしてください

オフライン環境は適切ですか？

CI/CD共有Runner分数制限の検討

Self-Managed GitLabインスタンスでのリソース使用量を制御するため、各ネームスペースのコンピューティング時間（分）は管理者が設定できます。

詳細はこちら

GitLab Runnerのインストール

GitLab RunnerはGNU/Linux、macOS、FreeBSD、Windowsにインストールして使用できます。コンテナ内にインストールするか、バイナリを手動でダウンロードするか、rpm/debパッケージ用のリポジトリを使用してインストールできます。

インストールオプションを評価する

GitLab Runnerの設定（オプション）

GitLab Runnerは、ニーズとポリシーに合わせて設定できます。

Runner設定オプションを確認する

Self-Managed版

Self-Managed版には自己管理が必要です。管理者として、固有のニーズに合わせて調整できる多くの項目があります。

Self-Managed版について