Noções básicas para pequenas empresas

Tempo de leitura: 20 min

Você precisa entrar no mercado rapidamente e inovar com mais velocidade do que a concorrência. Não há espaço para que processos de DevSecOps complicados atrasem o andamento. Este guia ajudará você a configurar rapidamente os itens essenciais para desenvolver e entregar software no nível Premium de forma automática, com opções para incluir segurança, conformidade e planejamento de projetos no nível Ultimate.