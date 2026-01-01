Was ist eine DevOps-Plattform?

Da sich die Branche ständig weiterentwickelt, können Unternehmen durch die Integration eines Plattform-Ansatzes in ihren DevOps-Lebenszyklus die nötigen Tools erhalten, um zukünftige Herausforderungen zu meistern und neue Chancen zu nutzen, was in weiterer Folge die Bereitstellung überlegener Softwarelösungen fördert.

Einige der wichtigsten Vorteile sind:

Benutzerfreundlichkeit

Von Code Reviews bis hin zu automatisierten Tests, Vorfallmanagement und Überwachung – die Verwendung einer einheitlichen Plattform bedeutet, dass jeder einzelne Teil von DevOps optimiert wird und in einigen Fällen sogar zum ersten Mal tatsächlich durchführbar ist.

Bessere Zusammenarbeit

Geschäftspartner(innen) können an einem Ort sehen, was mit der Softwareentwicklung, den Release-Zyklen und dem Kundenfeedback geschieht. Software-Teams werden auch weniger Missverständnisse haben.

Sichererer Code

Mehr Tests, die früher in den Prozess integriert werden, bedeuten mehr Sicherheit, schnellere Releases und höhere Kundenzufriedenheit.

Engere Feedbackschleifen

Sichtbarkeit und Nachvollziehbarkeit sind die Markenzeichen einer DevOps-Plattform, weil alles an einem Ort ist. Die Problembehandlung war noch nie so einfach.

Leistungsüberwachung

Dank einer DevOps-Plattform müssen Teams nicht mehr raten, wie die Software funktionieren wird, sondern können die Ergebnisse in der Realität sehen.

Weniger Compliance-Kopfschmerzen

Durch den Wechsel zu einer DevOps-Plattform werden plötzlich all die Dinge, die nachverfolgt und aufgezeichnet werden mussten, automatisch erledigt.

Weniger Technical Debt

Dank einer einzigen DevOps-Plattform ist es ein Leichtes, auch Nicht-Entwickler(innen) für den Abbau von Technical Debt zu gewinnen, wenn jeder die damit verbundene Belastung erkennen kann.

Zeit und Geld sparen

Eine DevOps-Plattform spart Teams Zeit (weniger Tools, die integriert, aktualisiert und gewartet werden müssen) und Geld (weniger Tools, die gekauft werden müssen).