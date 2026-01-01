Este manual se basa en el trabajo de líderes y profesionales de ingeniería de todo el sector. Las personas expertas que aparecen a continuación se citan a lo largo de estas páginas, principalmente como autoras de los artículos del foro de IT Revolution que usamos como referencia. También nos basamos en entrevistas y conversaciones con la comunidad SELF y miembros del Consejo Asesor Ejecutivo de GitLab, cuyas aportaciones se parafrasean y anonimizan en el texto. Añadiremos colaboradores a medida que crezca el manual.

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Forum paper authors

Estos profesionales escribieron los artículos del foro de IT Revolution citados a lo largo del manual.