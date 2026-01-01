Dieses Handbuch beruht auf der Arbeit von Engineering-Führungskräften und Fachleuten aus der gesamten Branche. Die unten aufgeführten Expert(inn)en werden auf diesen Seiten hauptsächlich als Autor(inn)en der Beiträge des IT-Revolution-Forums zitiert, auf die wir verweisen. Darüber hinaus stützen wir uns auf Interviews und Gespräche mit der SELF-Community und Mitgliedern des Executive Advisory Boards von GitLab, deren Beiträge im Text paraphrasiert und anonymisiert sind. Mit Erweiterung des Handbuchs werden noch mehr Mitwirkende hinzukommen.

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Autor(inn)en der Forumsbeiträge

Diese Fachleute haben die in diesem Handbuch zitierten Beiträge aus dem IT-Revolution-Forum verfasst.