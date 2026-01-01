Mitwirkende
Dieses Handbuch beruht auf der Arbeit von Engineering-Führungskräften und Fachleuten aus der gesamten Branche. Die unten aufgeführten Expert(inn)en werden auf diesen Seiten hauptsächlich als Autor(inn)en der Beiträge des IT-Revolution-Forums zitiert, auf die wir verweisen. Darüber hinaus stützen wir uns auf Interviews und Gespräche mit der SELF-Community und Mitgliedern des Executive Advisory Boards von GitLab, deren Beiträge im Text paraphrasiert und anonymisiert sind. Mit Erweiterung des Handbuchs werden noch mehr Mitwirkende hinzukommen.
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Autor(inn)en der Forumsbeiträge
Diese Fachleute haben die in diesem Handbuch zitierten Beiträge aus dem IT-Revolution-Forum verfasst.
The Sociotechnical Architecture of AI-Enabled Enterprises: Principles, Patterns, and Practices for Human-Governed AI
- Ian EslickSoFi
- Collin FoxUnited States Navy
- Amanda Graham
- Suzette JohnsonNorthrop Grumman
- Chuck LaffertyADP
- Tom KilcommonsNewton
- Rosalind RadcliffeIBM
- Cat SwetelNubank
- Annie VellaInference Labs
- Sam YeatsTeamForm
- Robin YemanLeidos
When Coding Is Free, Where Is the Bottleneck? A Guide for Leaders Building Agent-Ready Delivery Systems
- Timothy Cochran
- Bryan FinsterACI Worldwide
- Tim OttersburgNRC Health
- Scott PrughACI Worldwide
- Amy WillardJohn Deere
Agentic AI and Code Reviews: Toward a Pattern Language for Code Reviews in the Age of Agentic AI
- Zach DavisCXO.dev
- Michelle GillEngineered by AI
- Elisabeth HendricksonCurious Duck Digital Laboratory
- Angie JonesThe Agentic AI Foundation
- Sha MaTopogy
- Randy ShoupCircleCI
- James WickettDryRun Security
Deliberate Compliance: A Field Guide to Owning Your IT Controls
- Clare HawthorneOxerLine Advisory
- Ben GrinnellNewton Impact
- James NugentGeneral Motors
- Dustin WarnerNRC Health
Raising Seniors: Rethinking How We Grow Engineers in the Age of AI
- Kent Beck
- Jondavid BlackNorthrop Grumman
- Cornelia DavisTemporal Technologies
- Shawn MintoPlanview
- Dan NeffAdobe
- Ezra SavardNetflix
- Adam Zimmanexe
When Agents Decide: Continuous Decision Intelligence and the Substrate Beneath It
- Adrian CockcroftOrionX
- Jeremy EderRed Hat
- Joseph EnochsEnterprise Vision Technologies
- Jenn SpykermanDefenseLogic AI
- Brian Wald
Beitragende aus der Community
Viele der praktischen Ratschläge in diesem Handbuch stammen von Engineering-Führungskräften aus der SELF-Community und von Mitgliedern des Executive Advisory Boards von GitLab, die von der aktuellen Arbeit ihrer Teams mit Agenten berichteten.
- Sead AhmetovićWeAreDevelopers
- Marcus AltmanDolby Laboratories
- Jason BalesCACI
- Ludovic BertrandJCDecaux
- Grant BestOptions Clearing Corporation
- Serdar BicerValven
- Hari BodduluriAARP
- Pierre CheucleJCDecaux
- David CoomberNetstock
- Jason CoxDisney
- Chris DadenCriteria
- Chad DameworthCapital Group
- Jeff DavisIndeed
- Alan DonaldsonCACI
- Khalid ElsawafMorgan Stanley
- Gerhard EschelbeckEschelbeck
- Fabiana FernandesElsevier
- Jeff GallimoreExcella
- Tom HashemSeek Quality, LLC
- Courtney Kissler HawkinsExpeditors
- Bob HoskinsXantura
- Greg KennedyUrbanFox
- Mik KerstenLymyt
- Jeremy KooistraHilton
- Ram KothurAlly
- Khaled LakehalHercules Sealing Products
- Alyssa LevickyHyland
- Bjoern MeyerText Control, LLC
- Thomas PammingerWeAreDevelopers
- Owen ParkerArkana Labs
- Opal PerryeasyJet
- John RauserCisco Systems
- Antonio RojasPrime AI Consultants
- Jan van RooyenFNBO
- Kaushik SelvarajFidelity Investments
- Cassie ShumPraxa, Inc
- Andrew StellmanO'Reilly
- Kishan ThoppaeNexuSphere AI
- Paula ThrasherLeidos
- Jason VellaTower Insurance
- Christina YakominVanguard
- Jeremy YeattsArkana Labs