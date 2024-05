Développer GitLab Duo : le tableau de bord d'analyse d'impact de l'IA mesure le retour sur investissement de l'IA

**L'IA générative marque une avancée majeure dans le domaine du développement logiciel, simplifiant le processus de développement, de sécurisation et d'exploitation des logiciels. Notre nouvelle série de billets de blog, rédigée par nos équipes produit et ingénierie, vous propose un aperçu de notre processus de création, de test et de déploiement des fonctionnalités d'IA que vous avez besoin d'intégrer dans l'ensemble de l'entreprise. Explorez les nouvelles capacités de GitLab Duo et découvrez comment elles aideront les équipes DevSecOps à livrer de meilleurs résultats aux clients. **

À l'heure où les entreprises adoptent GitLab Duo, notre suite de fonctionnalités d'IA visant à optimiser les workflows DevSecOps, les dirigeants d'entreprise et les responsables d'équipes d'ingénierie ont besoin d'une visibilité en temps réel sur le retour sur investissement de cette technologie. Les données d'utilisation granulaires, l'amélioration des performances, le compromis entre vitesse, sécurité et qualité, ainsi que d'autres métriques de productivité sont essentiels pour évaluer l'efficacité de l'IA dans le développement de logiciels. C'est pour cette raison que nous avons créé le tableau de bord d'analyse d'impact de l'IA pour GitLab Duo, disponible dans GitLab 17.0. Cet outil offre un nouveau moyen de mesurer le retour sur investissement de l'IA.

Comprendre le retour sur investissement des fonctionnalités optimisées par l'IA de GitLab Duo

Pour évaluer correctement l'impact de l'IA sur le cycle de vie du développement logiciel, les entreprises nous ont indiqué qu'elles souhaitaient :

visualiser les métriques améliorées à la suite des investissements dans l'IA

comparer les performances des équipes qui utilisent l'IA avec celles des équipes qui n'utilisent pas l'IA

suivre les progrès de l'adoption de l'IA

automatiser l'extraction d'informations exploitables à partir d'un grand volume de données de performance

Le tableau de bord d'analyse d'impact de l'IA présente ces fonctionnalités, et bien plus encore, avec une visualisation personnalisable, qui permet aux équipes de :

Surveiller l'adoption de l'IA : observer les taux d'adoption de l'IA permet aux organisations d'évaluer les stratégies organisationnelles pour maximiser le retour sur investissement de leurs investissements technologiques.

observer les taux d'adoption de l'IA permet aux organisations d'évaluer les stratégies organisationnelles pour maximiser le retour sur investissement de leurs investissements technologiques. Suivre les améliorations en termes de performance : en suivant les métriques de performance et en observant les modifications après l'adoption de l'IA, les dirigeants peuvent rapidement évaluer les avantages et la valeur commerciale des fonctionnalités d'IA.

Qu'est-ce que le tableau de bord d'analyse d'impact de l'IA ?

Dans cette première version du tableau de bord d'analyse d'impact de l'IA, nous nous concentrons sur la mise à disposition d'informations exploitables et de métriques sur l'adoption de la fonctionnalité de suggestions de code de GitLab Duo, notamment :

** Les métriques d'utilisation détaillées :** découvrez le ratio d'utilisation mensuelle de la fonctionnalité de suggestions de code par rapport au nombre total de contributeurs uniques au code pour savoir dans quelle mesure les suggestions de code sont adoptées au sein de vos équipes.

** L'étude de corrélation :** examinez comment les tendances de l'utilisation de l'IA au sein d'un projet ou d'un groupe influencent d'autres métriques de productivité essentielles, affichées pour le mois en cours et les six derniers mois. Pour cette analyse de corrélation, nous avons ajouté une nouvelle métrique « Taux d'utilisation des suggestions de code » comme variable indépendante (la cause). Le taux d'utilisation mensuel des suggestions de code représente le nombre d'utilisateurs uniques de la fonctionnalité de suggestions de code par mois divisé par le nombre total de contributeurs uniques par mois. GitLab prend en compte le total mensuel de contributeurs uniques au code, ce qui signifie que seuls les utilisateurs dont les événements sont poussés sont inclus dans le calcul. Comme variables dépendantes (l'effet), nous avons ajouté les métriques de performance suivantes : Durée de cycle, Durée d'exécution et Fréquence de déploiement. Et comme métriques de qualité et de sécurité, nous avons ajouté les variables Taux d'échec des modifications et Vulnérabilités critiques.

** Vue comparative :** comprenez la différence de performance des équipes qui utilisent ou non l'IA et gérez le compromis entre vitesse, qualité et exposition à la sécurité.

Quelle est la prochaine étape pour le tableau de bord d'analyse d'impact de l'IA ?

À l'avenir, nous avons des projets passionnants d'élargissement des capacités du tableau de bord d'analyse d'impact de l'IA. Voici quelques-uns des points forts :

De nouvelles visualisations de tuiles telles que « Sièges GitLab Duo : Assignés et Utilisés », « Suggestions de code : Taux d'acceptation % » et « GitLab Duo Chat : Utilisateurs uniques » pour obtenir un insight plus approfondi des modèles d'utilisation de GitLab Duo.

Tableau de bord d'analyse d'impact de l'IA

Nouvel histogramme de comparaison pour aider les utilisateurs à observer la corrélation des changements d'une métrique avec les changements des autres :

Statistiques d'IA dans le rapport d'analyse des contributions pour comprendre comment les utilisateurs interagissent avec les fonctionnalités d'IA. Découvrez quels utilisateurs tirent parti des fonctionnalités d'IA et si leurs performances ont changé au fil du temps :

Commencez aujourd'hui

Nous sommes très enthousiastes à propos du potentiel du tableau de bord d'analyse d'impact de l'IA, d'une part pour sa capacité à prouver les résultats commerciaux réels de l'IA, mais aussi pour prendre des décisions plus éclairées concernant l'IA du futur dans le cadre de l'optimisation du cycle de vie DevSecOps. Pour plus d'informations sur la suite des événements et pour partager vos commentaires ou vos questions, veuillez consulter notre epic dédié au tableau de bord d'analyse d'impact de l'IA.

