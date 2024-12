GitLab Duo combiné à Amazon Q : quand le DevSecOps rencontre l’IA agentique

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement de GitLab Duo combiné à Amazon Q, une offre commune qui réunit la plateforme DevSecOps complète alimentée par l'IA de GitLab et les agents d'IA autonomes d'Amazon Q dans une solution unique et intégrée.

GitLab Duo combiné à Amazon Q révolutionne le développement logiciel en intégrant de puissants agents d'IA directement dans vos workflows quotidiens. Au lieu de passer d'un outil à l'autre, les développeurs peuvent désormais accélérer les tâches clés (du développement de fonctionnalités aux revues de code) au sein de la plateforme DevSecOps complète de GitLab. Les agents d'IA d'Amazon Q agissent comme des assistants intelligents qui automatisent les tâches chronophages, telles que la génération de code à partir des conditions requises, la création de tests unitaires, les revues de code et la modernisation des applications Java. En gérant ces tâches complexes, cette offre commune aide les équipes à se concentrer sur l'innovation, tout en respectant les normes strictes de sécurité et de qualité.

Cette offre propose une expérience développeur optimisée pour les entreprises, avec les fonctionnalités suivantes :

La plateforme GitLab unifiée avec un magasin de données unique, qui automatise la compilation, les tests, l'empaquetage et le déploiement de code sécurisé

GitLab Duo combiné à Amazon Q Developer, qui tire parti du contexte des projets GitLab pour générer des modifications dans plusieurs fichiers en fonction des tâches

Les agents d'IA Amazon Q intégrés à GitLab Duo, qui mettent à jour les tickets et créent des merge requests par tâche, avec des autorisations limitées au projet

Un partenariat innovant entre GitLab et AWS

GitLab Duo combiné à Amazon Q est le fruit d'une collaboration étroite entre les équipes d'ingénierie de GitLab et d'AWS, qui ont uni leurs forces pour transformer le développement logiciel. Ce partenariat associe l'expertise de GitLab en matière de pratique DevSecOps unifiée au leadership d'AWS dans le domaine du cloud computing, pour créer une solution innovante qui comprend la façon de travailler des équipes de développement.

L'intégration des agents autonomes d'Amazon Q à la plateforme complète alimentée par l'IA de GitLab ne se limite pas à une simple intégration technique. Nous proposons une expérience qui rend le développement alimenté par l'IA naturel tout en garantissant la sécurité, la conformité et la fiabilité exigées par les entreprises.

Les analystes du secteur reconnaissent l'importance de cette intégration pour améliorer le développement logiciel alimenté par l'IA :

« Avec cette offre commune, GitLab et AWS unissent leurs forces pour faire de l'IA agentique une réalité dans le développement logiciel », explique Katie Norton, Research Manager chez IDC. « GitLab Duo combiné à Amazon Q répond à des besoins bien définis et à des défis critiques qui permettent aux clients d'exploiter pleinement le potentiel de l'IA. »

« Tant les développeurs que les entreprises pour lesquelles ils travaillent recherchent de plus en plus des expériences simplifiées et unifiées », déclare Rachel Stephens, Senior Analyst chez RedMonk. « Surtout à l'ère de l'IA, où la sécurité et la protection des données sont primordiales, les entreprises veulent exploiter la puissance des technologies de pointe tout en contrôlant les risques et en éliminant les chaînes d'outils logiciels disparates. Le partenariat entre GitLab Duo et Amazon Q offre aux développeurs les outils dont ils ont besoin dans le cadre d'une expérience DevSecOps complète. »

4 avantages clés pour les clients

GitLab Duo combiné à Amazon Q associe l'approche DevSecOps alimentée par l'IA à l'ensemble le plus complet de fonctionnalités de cloud computing et permet aux équipes de développement de :

1. Rationaliser le développement de fonctionnalités, de l'idée au code

Les équipes de développement passent souvent de nombreuses heures à traduire les exigences en code, ce qui ralentit la livraison de fonctionnalités et aboutit à un déploiement incohérent. Vous pouvez désormais faire appel à GitLab Duo combiné à Amazon Q en utilisant la nouvelle action rapide /q dev , qui convertit en quelques minutes une description de ticket directement en code prêt à être intégré dans une merge request. L'agent analyse les exigences, planifie la mise en œuvre et génère une merge request complète, tout en respectant les normes de développement de votre équipe. Les équipes peuvent itérer rapidement grâce aux retours constructifs fournis dans les commentaires, ce qui réduit considérablement le délai nécessaire pour passer de l'idée à la production.

2. Moderniser facilement le code hérité

La mise à niveau des applications Java nécessite généralement des semaines de planification minutieuse, des modifications manuelles du code et des tests approfondis. L'action rapide /q transform change la donne en automatisant l'ensemble du processus de modernisation du code des applications Java. En quelques minutes, et non plus en quelques heures, l'agent analyse votre code base Java 8 ou 11, crée un plan de mise à niveau complet et génère des merge requests entièrement documentées pour la migration vers Java 17. Chaque modification est suivie et traçable, ce qui donne confiance aux équipes tout en améliorant la sécurité et les performances des applications.

3. Accélérer les revues de code tout en maintenant la qualité

Les revues de code créent souvent des goulots d'étranglement : les équipes attendent des jours pour obtenir des retours constructifs, mais doivent maintenir des normes cohérentes. Avec l'action rapide /q review , vous obtenez des retours instantanés et intelligents sur la qualité et la sécurité du code directement dans les merge requests. En identifiant automatiquement les problèmes potentiels et en suggérant des améliorations en fonction de vos normes, les équipes peuvent maintenir un code de haute qualité tout en réduisant considérablement les cycles de revue de code.

4. Automatiser les tests pour livrer du code en toute confiance

La création manuelle de tests prend beaucoup de temps et aboutit souvent à une couverture de test incohérente entre les équipes. Avec l'action rapide /q test , vous pouvez générer automatiquement des tests unitaires complets qui comprennent la logique de votre application. L'agent assure une couverture de test de toutes les parties du code les plus critiques et des cas particuliers en s'alignant sur vos modèles de test actuels. Grâce à cette automatisation, les équipes peuvent détecter les problèmes plus tôt et maintenir des normes de qualité cohérentes, ce qui permet aux développeurs de gagner un temps précieux.

Sécurité et garde-fous de niveau entreprise

Conçue pour offrir une mise à l'échelle et une sécurité accrue aux entreprises, cette offre associe la sécurité, la conformité et la confidentialité intégrées de GitLab à l'agent d'IA d'Amazon Q. Elle accélère ainsi les workflows de développement, ce qui permet aux entreprises de livrer des logiciels sécurisés plus rapidement.

Elle inclut :

Des garde-fous intégrés qui maintiennent la vélocité du développement

Des contrôles granulaires pour les fonctionnalités alimentées par l'IA à tous les niveaux : utilisateur, projet et groupe

La sécurité intégrée à chaque étape du développement dans les workflows existants

Les équipes DevSecOps peuvent faire évoluer l'environnement de développement en toute sécurité avec le cloud le plus utilisé au monde.

Ce qui vous attend

GitLab Duo combiné à Amazon Q s'appuie sur notre intégration existante avec AWS annoncée en mai 2024. Il s'agit d'une étape importante dans notre mission commune de transformation du développement logiciel. Cette intégration plus poussée des fonctionnalités d'IA marque le début de notre collaboration élargie avec AWS. Nous continuerons à faire évoluer ces fonctionnalités en nous concentrant sur les objectifs suivants :

Extension des fonctionnalités d'IA à l'ensemble du cycle du développement logiciel

Amélioration de la productivité des équipes de développement

Réponse aux exigences de développement des entreprises à grande échelle

GitLab Duo combiné à Amazon Q est disponible dès aujourd'hui dans une branche publique du Projet GitLab.org. Pour bénéficier d'un accès en avant-première et en savoir plus sur la façon dont GitLab et AWS transforment votre processus de développement logiciel, consultez notre site web.