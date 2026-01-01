Qu’est-ce qu’une plateforme DevOps ?
Une plateforme DevOps combine des capacités de développement, de sécurité et d’exploitation des logiciels dans une seule application, de sorte que toutes les personnes impliquées dans le processus de développement logiciel, du chef de produit à l’équipe chargée des opérations, puissent collaborer en toute transparence pour publier des logiciels plus rapidement.
Une plateforme DevOps combine des capacités de développement, de sécurité et d’exploitation des logiciels dans une seule application. Une plateforme DevOps permet aux entreprises d’optimiser le rendement global du développement logiciel en livrant des logiciels plus rapidement et plus efficacement, tout en renforçant la sécurité et la conformité. Toutes les équipes de votre entreprise ont la possibilité de planifier, créer, sécuriser et déployer des logiciels de manière collaborative afin d’atteindre plus rapidement les objectifs commerciaux en toute transparence, cohérence et traçabilité.
Au premier abord, le DevOps rassemble les développeurs et l’équipe chargée des opérations. La réalité, cependant, est un peu plus complexe : l’équipe en charge de la sécurité, les testeurs, les chefs de produits, les product designers, les responsables des finances, l’équipe juridique et même l’équipe marketing ont toutes et tous un rôle à jouer lorsqu’il s’agit de créer et de publier de nouvelles releases de logiciels. Une plateforme DevOps offre à tous les acteurs impliqués un lieu commun pour communiquer, collaborer, collecter des données et analyser les résultats. Il n’est plus nécessaire de rechercher les informations ni d’être laissé de côté.
Une plateforme DevOps élimine également tous les problèmes liés à la multiplication des logiciels, à la maintenance et à l’intégration de la chaîne d’outils. Une plateforme fournit une source unique de vérité, ce qui rationalise considérablement le processus de développement technique.
En migrant sur une plateforme DevOps unifiée, les équipes peuvent voir ce qui se passe, ce qui doit se passer, ce qui ne va pas et, plus important encore, comment et à quelle étape intervenir.
Une plateforme DevOps dispose de 10 fonctionnalités essentielles :
- Métriques/visibilité : une plateforme DevOps complète permet aux équipes d’optimiser la livraison de logiciels en leur fournissant une visibilité sur chaque étape du projet et des données sur l’ensemble de la chaîne de valeur.
- Planification : quelle que soit la méthodologie (de la cascade à Agile ou Kanban), une plateforme DevOps fournit des outils flexibles de planification de portfolios.
- Contrôle de version distribué : le moyen le plus efficace de créer des logiciels consiste à utiliser un système de contrôle de version distribué et unique, qui peut évoluer et itérer pour répondre aux besoins de votre entreprise.
- Tests automatisés et mise à disposition automatique des résultats : on n’effectue jamais trop de tests. Une plateforme DevOps prend en charge les tests automatisés et offre aux développeurs la possibilité d’obtenir un maximum de résultats dans l’espace de travail (IDE) de leur choix.
- Gestion des paquets : les applications, leurs nombreuses dépendances et les conteneurs doivent être gérés dans le cadre d’un développement logiciel moderne.
- Sécurité intégrée : tout ce qui peut améliorer la sécurité est d’une importance capitale dans le monde d’aujourd’hui où les violations de données sont fréquentes. Les analyses SAST et DAST, des dépendances et des conteneurs sont toutes indispensables.
- CD automatisé : les équipes veulent livrer des logiciels le plus rapidement possible, de sorte qu’une plateforme DevOps nécessite une livraison continue (CD) automatisée intégrée et prête à l’emploi.
- Infrastructure flexible : le DevOps exige souvent que les équipes puissent changer rapidement de direction. Une infrastructure configurable, de préférence connectée à Kubernetes en toute transparence, est une exigence essentielle pour une plateforme DevOps.
- Gestion des incidents : des problèmes surviennent régulièrement. Une plateforme DevOps doit offrir une visibilité complète avec une gestion rapide et flexible des incidents.
- Une pérennité garantie : une plateforme DevOps doit fonctionner en toute transparence avec des technologies de pointe telles que les conteneurs, les microservices, les solutions cloud-natives et l’intelligence artificielle ou le machine learning (ML).
Alors que le secteur continue d’évoluer, l’intégration d’une approche de plateforme dans le cycle de vie DevOps dotera les entreprises des outils nécessaires pour faire face aux défis futurs et tirer parti de nouvelles opportunités. Au final, cela permettra de fournir des solutions logicielles de qualité supérieure.
Voici quelques-uns des principaux avantages :
Facilité d’utilisation
Des revues de code aux tests automatisés, en passant par la gestion des incidents et la surveillance, l’utilisation d’une plateforme unifiée signifie que chaque étape de DevOps est rationalisée et, dans certains cas, peut même être réellement mise en œuvre pour la première fois.
Meilleure collaboration
Les partenaires commerciaux peuvent réellement visualiser en un seul endroit ce qui se passe au niveau du développement logiciel, les cycles de releases et les retours des clients. De même, les équipes logicielles auront également moins de problèmes de communication.
Code plus sûr
Davantage de tests, intégrés dès les premières étapes du processus de développement, signifient une meilleure sécurité, des releases publiées plus rapidement et une plus grande satisfaction des clients.
Boucles de retours plus étroites
La visibilité et la traçabilité sont les caractéristiques premières d’une plateforme DevOps, puisque tout est disponible au même endroit. Le dépannage n’a jamais été aussi facile.
Surveillance des performances
Une plateforme DevOps permet aux équipes de ne plus avoir à deviner comment le logiciel fonctionnera mais plutôt de visualiser des résultats concrets.
Moins de problèmes de conformité
Lorsque vous passez à une plateforme DevOps, tout ce qui devait être suivi et consigné est soudain géré automatiquement.
Moins de dette technique
Il est facile de convaincre même les non-développeurs de maîtriser la dette technique lorsque tout le monde peut voir le fardeau qu’elle impose, grâce à une plateforme DevOps unique.
Gagnez du temps, économisez de l’argent
Une plateforme DevOps permet aux équipes de gagner du temps (moins d’outils à intégrer, à mettre à jour et à maintenir) et d’économiser de l’argent (moins d’outils à acheter).
Vous voulez vous assurer que votre équipe est prête à tirer le meilleur parti d’une plateforme DevOps ? Voici sept points à considérer avant de vous lancer :
- Comprenez-vous vraiment en quoi consiste le workflow de votre équipe ? Vous ne tirerez pas le meilleur parti d’une plateforme DevOps si vous ne la configurez pas pour refléter la réalité du fonctionnement de votre équipe. Il n’y a pas de bon ou de mauvais choix.
- La culture est importante et c’est particulièrement vrai lorsqu’il s’agit de déployer une plateforme DevOps. Assurez-vous que votre message annonçant la mise en place d’une nouvelle plateforme DevOps sera aligné sur les souhaits de votre équipe et sur la culture de votre entreprise.
- Tout est une question de déploiements : il est donc logique de comprendre exactement la manière dont votre équipe déploie à l’heure actuelle, les problèmes qu’elle rencontre et comment vous envisagez de les résoudre avant d’ajouter une plateforme DevOps.
- La sécurité est une priorité pour de nombreuses équipes, et une plateforme DevOps peut faciliter les choses. Assurez-vous d’évaluer la situation actuelle de votre équipe ainsi que ses objectifs, et fixez des buts simples à atteindre. Une plateforme DevOps peut rationaliser la sécurité, mais la meilleure façon de procéder est d’effectuer ce que nous appelons une itération ou de petites modifications.
- Une plateforme DevOps est une excellente occasion d’ajouter des technologies de pointe telles que le machine learning ou l’intelligence artificielle. Prenez le temps, avant de les déployer, de réfléchir à ce que votre équipe souhaiterait expérimenter.
- Un « produit minimum viable » est un objectif louable (en tout cas, c’est ce que nous pensons chez GitLab), et cela signifie que le produit propose uniquement la fonction la plus attendue, avant d’ajouter des fonctions accessoires. Implémenter une approche « MVP » est logique lorsque l’on considère également adopter une plateforme DevOps. En effet, la plateforme DevOps aidera les équipes à obtenir un MVP plus rapidement. L'autre avantage d’un MVP est que les équipes peuvent continuer à l’itérer jusqu’à sa version idéale.
- Enfin, une plateforme DevOps unifiée offre une visibilité et une traçabilité uniques tout au long du cycle de développement logiciel. Assurez-vous que votre équipe et tous les autres acteurs du développement logiciel tirent parti de ces fonctionnalités.
La consolidation des outils et des processus au sein d’une plateforme unique permet d’aborder les aspects critiques du développement logiciel, depuis les outils de surveillance et de planification en temps réel jusqu’à la gestion efficace du code et aux processus de déploiement. Elle permet aux équipes de développement d’éliminer les silos et ouvre la voie à un workflow plus intégré et plus efficace.
De plus, l’accent mis par la plateforme sur la sécurité et les performances opérationnelles garantit que les logiciels répondent non seulement aux normes de qualité les plus élevées, mais qu’ils sont également livrés d’une manière qui s’aligne sur le rythme rapide des attentes d’aujourd’hui en matière de livraison logicielle.
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