Qu'est-ce qu'une plateforme DevOps ?

Une plateforme DevOps combine la capacité de développer, de sécuriser et d'exploiter des logiciels en une seule application. Une plateforme DevOps permet aux organisations de maximiser le rendement global du développement logiciel en fournissant des logiciels plus rapidement et efficacement, tout en renforçant la sécurité et la conformité. Chaque équipe de votre organisation peut planifier, créer, sécuriser et déployer des logiciels de manière collaborative afin d'obtenir des résultats commerciaux plus rapidement, avec une transparence, une cohérence et une traçabilité totales.

En apparence, DevOps réunit les développeurs et les opérateurs ; la réalité est toutefois beaucoup plus complexe, car la sécurité, les testeurs, les gestionnaires de produits, les concepteurs de produits, les finances, l'équipe juridique et même le marketing ont tous un rôle à jouer lorsqu'il s'agit de créer et de publier des logiciels. Une plateforme DevOps offre à tous les acteurs impliqués un lieu unique pour communiquer, collaborer, collecter des données et analyser les résultats - il n'y a plus de recherche d'informations ni de mise à l'écart.

Une plateforme DevOps élimine également tous les problèmes liés à la prolifération des chaînes d'outils, à la maintenance et à l'intégration. Une plateforme fournit une source unique de vérité, ce qui rationalise considérablement le processus de développement technique.