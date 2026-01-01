Qu'est-ce qu'une plateforme DevOps ?

Alors que le secteur continue d’évoluer, l’intégration d’une approche de plateforme dans le cycle de vie DevOps dotera les entreprises des outils nécessaires pour faire face aux défis futurs et tirer parti de nouvelles opportunités. Au final, cela permettra de fournir des solutions logicielles de qualité supérieure.

Voici quelques-uns des principaux avantages :

Facilité d’utilisation

Des revues de code aux tests automatisés, en passant par la gestion des incidents et la surveillance, l’utilisation d’une plateforme unifiée signifie que chaque étape de DevOps est rationalisée et, dans certains cas, peut même être réellement mise en œuvre pour la première fois.

Meilleure collaboration

Les partenaires commerciaux peuvent réellement visualiser en un seul endroit ce qui se passe au niveau du développement logiciel, les cycles de releases et les retours des clients. De même, les équipes logicielles auront également moins de problèmes de communication.

Code plus sûr

Davantage de tests, intégrés dès les premières étapes du processus de développement, signifient une meilleure sécurité, des releases publiées plus rapidement et une plus grande satisfaction des clients.

Boucles de retours plus étroites

La visibilité et la traçabilité sont les caractéristiques premières d’une plateforme DevOps, puisque tout est disponible au même endroit. Le dépannage n’a jamais été aussi facile.

Surveillance des performances

Une plateforme DevOps permet aux équipes de ne plus avoir à deviner comment le logiciel fonctionnera mais plutôt de visualiser des résultats concrets.

Moins de problèmes de conformité

Lorsque vous passez à une plateforme DevOps, tout ce qui devait être suivi et consigné est soudain géré automatiquement.

Moins de dette technique

Il est facile de convaincre même les non-développeurs de maîtriser la dette technique lorsque tout le monde peut voir le fardeau qu’elle impose, grâce à une plateforme DevOps unique.

Gagnez du temps, économisez de l’argent

Une plateforme DevOps permet aux équipes de gagner du temps (moins d’outils à intégrer, à mettre à jour et à maintenir) et d’économiser de l’argent (moins d’outils à acheter).