Sécurité logicielle continue

Intégrez la sécurité en amont avec une approche DevSecOps intégrée

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Intégrer la sécurité dans votre cycle de vie DevSecOps, c'est facile avec GitLab.

Sécurité et conformité sont intégrées, prêtes à l'emploi, ce qui vous offre la visibilité et le contrôle nécessaires pour protéger l'intégrité de vos logiciels.

Sécurité. Conformité. Intégrées.

Personnes au bureau

Avec chaque validation de code, GitLab fournit aux développeurs des résultats exploitables en matière de sécurité et de conformité, afin de prendre des mesures correctives en amont dans le cycle de vie, pendant qu'ils travaillent encore sur le code.

Rapidité et sécurité pour vos développeurs

Simplicité

Une plateforme, un prix et une sécurité complète des applications.

Visibilité

Vérifiez qui a changé quoi, où et quand, de bout en bout.

Contrôle

Framework de conformité pour la cohérence, les contrôles communs et l'automatisation des politiques.

Témoignages de nos clients

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