Liderando a mudança para a engenharia com IA nativa

Este manual trata de como as equipes de engenharia de software e P&D estão reformulando suas práticas para criar e entregar software com IA agêntica. À medida que os agentes assumem mais da programação, o trabalho se desloca para tudo o que a cerca: descobrir onde a entrega realmente desacelera, decidir o que as pessoas e os agentes fazem melhor, tornar a codebase segura para os agentes trabalharem, verificar o que eles produzem antes do envio e desenvolver os engenheiros que agora os orientam.

Cada prática aqui é baseada no que os líderes de engenharia do GitLab e de nossa comunidade de clientes estão realmente fazendo. Estas páginas continuarão mudando conforme a prática mudar. Trate-as como uma referência atual e compartilhada, em vez de um manual finalizado.