Crea la struttura del team DevOps ideale

In questo scenario, dev e DevOps vengono fusi insieme mentre le operazioni rimangono separate. Organizzazioni come questa vedono ancora le operazioni come un supporto alle iniziative per lo sviluppo software, non come qualcosa con un valore in sé. Inoltre, comportano errori operativi di base e potrebbero avere molto più successo se si comprendesse il valore apportato dalle operazioni.