Ce guide se fonde sur le travail des responsables en ingénierie et des professionnels du secteur. Les experts ci-dessous sont cités tout au long de ces pages, principalement en tant qu'auteurs des articles issus du forum IT Revolution auxquels nous faisons référence. Nous nous appuyons aussi sur des entretiens et des discussions avec la communauté SELF et les membres de l'Executive Advisory Board de GitLab, dont les contributions sont paraphrasées et anonymisées dans le texte. Nous ajouterons d'autres contributeurs à mesure que le guide s'enrichira.

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