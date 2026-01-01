Contributeurs
Ce guide se fonde sur le travail des responsables en ingénierie et des professionnels du secteur. Les experts ci-dessous sont cités tout au long de ces pages, principalement en tant qu'auteurs des articles issus du forum IT Revolution auxquels nous faisons référence. Nous nous appuyons aussi sur des entretiens et des discussions avec la communauté SELF et les membres de l'Executive Advisory Board de GitLab, dont les contributions sont paraphrasées et anonymisées dans le texte. Nous ajouterons d'autres contributeurs à mesure que le guide s'enrichira.
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Auteurs des articles du forum
Ces professionnels ont rédigé les articles issus du forum IT Revolution cités tout au long du guide.
The Sociotechnical Architecture of AI-Enabled Enterprises: Principles, Patterns, and Practices for Human-Governed AI
- Ian EslickSoFi
- Collin FoxUnited States Navy
- Amanda Graham
- Suzette JohnsonNorthrop Grumman
- Chuck LaffertyADP
- Tom KilcommonsNewton
- Rosalind RadcliffeIBM
- Cat SwetelNubank
- Annie VellaInference Labs
- Sam YeatsTeamForm
- Robin YemanLeidos
When Coding Is Free, Where Is the Bottleneck? A Guide for Leaders Building Agent-Ready Delivery Systems
- Timothy Cochran
- Bryan FinsterACI Worldwide
- Tim OttersburgNRC Health
- Scott PrughACI Worldwide
- Amy WillardJohn Deere
Agentic AI and Code Reviews: Toward a Pattern Language for Code Reviews in the Age of Agentic AI
- Zach DavisCXO.dev
- Michelle GillEngineered by AI
- Elisabeth HendricksonCurious Duck Digital Laboratory
- Angie JonesThe Agentic AI Foundation
- Sha MaTopogy
- Randy ShoupCircleCI
- James WickettDryRun Security
Deliberate Compliance: A Field Guide to Owning Your IT Controls
- Clare HawthorneOxerLine Advisory
- Ben GrinnellNewton Impact
- James NugentGeneral Motors
- Dustin WarnerNRC Health
Raising Seniors: Rethinking How We Grow Engineers in the Age of AI
- Kent Beck
- Jondavid BlackNorthrop Grumman
- Cornelia DavisTemporal Technologies
- Shawn MintoPlanview
- Dan NeffAdobe
- Ezra SavardNetflix
- Adam Zimmanexe
When Agents Decide: Continuous Decision Intelligence and the Substrate Beneath It
- Adrian CockcroftOrionX
- Jeremy EderRed Hat
- Joseph EnochsEnterprise Vision Technologies
- Jenn SpykermanDefenseLogic AI
- Brian Wald
Contributeurs de la communauté
Une grande partie des conseils pratiques de ce guide provient de responsables en ingénierie de la communauté SELF et de membres de l'Executive Advisory Board de GitLab, qui ont partagé la façon dont leurs équipes travaillent aujourd'hui avec des agents.
- Sead AhmetovićWeAreDevelopers
- Marcus AltmanDolby Laboratories
- Jason BalesCACI
- Ludovic BertrandJCDecaux
- Serdar BicerValven
- Hari BodduluriAARP
- Pierre CheucleJCDecaux
- David CoomberNetstock
- Jason CoxDisney
- Chris DadenCriteria
- Jeff DavisIndeed
- Gerhard EschelbeckEschelbeck
- Fabiana FernandesElsevier
- Jeff GallimoreExcella
- Tom HashemSeek Quality, LLC
- Courtney Kissler HawkinsExpeditors
- Mik KerstenLymyt
- Khaled LakehalHercules Sealing Products
- Bjoern MeyerText Control, LLC
- Thomas PammingerWeAreDevelopers
- Opal PerryeasyJet
- Antonio RojasPrime AI Consultants
- Cassie ShumPraxa, Inc
- Kishan ThoppaeNexuSphere AI
- Paula ThrasherLeidos
- Jason VellaTower Insurance
- Christina YakominVanguard