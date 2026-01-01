このプレイブックは、業界全体のエンジニアリングリーダーや実務担当者の取り組みに基づいています。このプレイブックでは、以下の専門家の取り組みを各所で引用しています。多くは、参考文献として取り上げたIT Revolutionのフォーラム論文の著者です。また、SELFコミュニティやGitLabの経営諮問委員会のメンバーへのインタビューやディスカッションも参考にしています。そこで得た意見は、本文では表現を変え、匿名化した形で紹介しています。このプレイブックの内容が充実するにつれて、コントリビューターも追加していく予定です。

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フォーラム論文の著者

以下の実務家は、このプレイブックで引用しているIT Revolutionのフォーラム論文を執筆しました。