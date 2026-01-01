コントリビューター
このプレイブックは、業界全体のエンジニアリングリーダーや実務担当者の取り組みに基づいています。このプレイブックでは、以下の専門家の取り組みを各所で引用しています。多くは、参考文献として取り上げたIT Revolutionのフォーラム論文の著者です。また、SELFコミュニティやGitLabの経営諮問委員会のメンバーへのインタビューやディスカッションも参考にしています。そこで得た意見は、本文では表現を変え、匿名化した形で紹介しています。このプレイブックの内容が充実するにつれて、コントリビューターも追加していく予定です。
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フォーラム論文の著者
以下の実務家は、このプレイブックで引用しているIT Revolutionのフォーラム論文を執筆しました。
AI活用企業を支える社会技術アーキテクチャ： 人が統制するAIのための原則・パターン・実践
- Ian Eslick氏SoFi社
- Collin Fox氏アメリカ海軍
- Amanda Graham氏
- Suzette Johnson氏Northrop Grumman社
- Chuck Lafferty氏ADP社
- Tom Kilcommons氏Newton社
- Rosalind Radcliffe氏IBM社
- Cat Swetel氏Nubank社
- Annie Vella氏Inference Labs社
- Sam Yeats氏TeamForm社
- Robin Yeman氏Leidos社
コーディングのコストがゼロになる時代、次のボトルネックは何か？AIエージェント対応のデリバリーシステムを構築するリーダーのためのガイド
- Timothy Cochran氏
- Bryan Finster氏ACI Worldwide社
- Tim Ottersburg氏NRC Health社
- Scott Prugh氏ACI Worldwide社
- Amy Willard氏John Deere社
エージェント型AIとコードレビュー：エージェント型AI時代のコードレビューに向けたパターン言語
- Zach Davis氏CXO.dev社
- Michelle Gill氏Engineered by AI
- Elisabeth Hendrickson氏Curious Duck Digital Laboratory社
- Angie Jones氏The Agentic AI Foundation
- Sha Ma氏Topogy社
- Randy Shoup氏CircleCI社
- James Wickett氏DryRun Security社
主体的に取り組むコンプライアンス：IT統制を自らの責任で管理するための実践ガイド
- Clare Hawthorne氏OxerLine Advisory社
- Ben Grinnell氏Newton Impact社
- James Nugent氏General Motors社
- Dustin Warner氏NRC Health社
シニアエンジニアを育てる：AI時代におけるエンジニア育成の再考
- Kent Beck氏
- Jondavid Black氏Northrop Grumman社
- Cornelia Davis氏Temporal Technologies社
- Shawn Minto氏Planview社
- Dan Neff氏Adobe社
- Ezra Savard氏Netflix社
- Adam Zimman氏exe
エージェントが意思決定するとき：継続的な意思決定インテリジェンスと、それを支える基盤
- Adrian Cockcroft氏OrionX社
- Jeremy Eder氏Red Hat社
- Joseph Enochs氏Enterprise Vision Technologies社
- Jenn Spykerman氏DefenseLogic AI社
- Brian Wald氏
コミュニティのコントリビューター
このプレイブックに掲載した実践的なアドバイスの多くは、SELFコミュニティのエンジニアリングリーダーやGitLabの経営諮問委員会のメンバーから得たものです。各メンバーには、それぞれのチームが現在エージェントをどのように活用しているかを共有していただきました。
- Sead Ahmetović氏WeAreDevelopers社
- Marcus Altman氏Dolby Laboratories社
- Jason Bales氏CACI社
- Ludovic Bertrand氏JCDecaux社
- Serdar Bicer氏Valven社
- Hari Bodduluri氏AARP社
- Pierre Cheucle氏JCDecaux社
- David Coomber氏Netstock社
- Jason Cox氏Disney社
- Chris Daden氏Criteria社
- Jeff Davis氏Indeed社
- Gerhard Eschelbeck氏Eschelbeck社
- Fabiana Fernandes氏Elsevier社
- Jeff Gallimore氏Excella社
- Tom Hashem氏Seek Quality, LLC社
- Courtney Kissler Hawkins氏Expeditors社
- Mik Kersten氏Lymyt社
- Khaled Lakehal氏Hercules Sealing Products社
- Bjoern Meyer氏Text Control, LLC社
- Thomas Pamminger氏WeAreDevelopers社
- Opal Perry氏easyJet社
- Antonio Rojas氏Prime AI Consultants社
- Cassie Shum氏Praxa, Inc社
- Kishan Thoppae氏NexusSphere AI社
- Paula Thrasher氏Leidos社
- Jason Vella氏Tower Insurance社
- Christina Yakomin氏Vanguard社