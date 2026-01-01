AIネイティブエンジニアリング・プレイブック
エージェント型AIを活用してソフトウェアの開発からリリースまでの進め方を再設計する、ソフトウェア開発・研究開発チーム向けの実践ガイドです。実務者が現場で培い、成果を上げてきたベストプラクティスを紹介します。
AIネイティブエンジニアリングの主なテーマ
AIネイティブエンジニアリングへの移行を推進する
本プレイブックでは、ソフトウェアエンジニアリングやR&Dのチームが、エージェント型AIを活用したソフトウェアの開発とリリースに向けて、自分たちの進め方をどのように再設計しているかを解説します。コーディングそのものをエージェントが担う場面が増えるにつれ、人の仕事の重心は、その周辺へと移っていきます。デリバリーの速度が実際に落ちている箇所の見極め、人とエージェントの得意分野に応じた役割分担、エージェントが安全に作業できるコードベースの整備、成果物のリリース前検証、そしてエージェントに指示を出す立場となったエンジニアの育成。これらが新たな焦点となります。
ここで取り上げるプラクティスはいずれも、GitLabのエンジニアリングリーダーやお客様コミュニティが現場で実践している取り組みを土台としています。実践の進化に合わせて、各ページの内容も随時更新していきます。完成された手引きではなく、最新の知見を共有するリファレンスとしてお役立てください。
/ ソフトウェア開発リーダー向けフォーラム
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