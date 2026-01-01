Mener la transition vers l'ingénierie d'IA native

Ce guide explique comment les équipes d'ingénierie logicielle et de recherche et développement réinventent leurs pratiques pour concevoir et livrer des logiciels avec l'IA agentique. À mesure que les agents prennent en charge une part croissante de l'écriture du code, le travail se déplace vers tout ce qui l'entoure : identifier où la livraison ralentit réellement, déterminer où les équipes et les agents excellent, rendre le code source sûr pour le travail des agents, vérifier ce que ces derniers produisent avant la mise en production et faire monter en compétences les ingénieurs qui les orchestrent.

Les pratiques présentées ici reflètent l'expérience concrète des responsables en ingénierie de GitLab et de nos clients. Ce guide continuera d'évoluer au même rythme que ces pratiques : considérez-le comme une référence actuelle et commune, plutôt que comme un manuel définitif.