Entwicklung von GitLab Duo: Wie wir KI-Modelle im großen Maßstab validieren und testen

Generative KI markiert einen monumentalen Wandel in der Softwareentwicklungsbranche, der es einfacher macht, Software zu entwickeln, zu sichern und zu betreiben. Unsere neue Blog-Serie von unseren Produkt- und Entwicklungsteams gibt einen Einblick darin, wie wir die KI-Funktionen erstellen, testen und bereitstellen, die in deinem Unternehmen benötigt werden. Lerne neue Funktionen innerhalb von GitLab Duo kennen und wie sie DevSecOps-Teams dabei helfen werden, bessere Ergebnisse für Kund(inn)en zu erzielen.

GitLab schätzt das Vertrauen unserer Kund(inn)en in uns. Ein Teil der Aufrechterhaltung dieses Vertrauens ist die Transparenz darüber, wie wir die hochwertige Funktionalität unserer GitLab Duo KI-Funktionen herstellen, bewerten und gewährleisten. Die Funktionen von GitLab Duo basieren auf einer Vielzahl von Modellen, die es uns ermöglichen, eine Vielzahl von Anwendungsfällen zu unterstützen und unseren Kund(inn)en Flexibilität zu bieten. GitLab ist von vornherein nicht an einen einzigen Modellanbieter gebunden. Wir verwenden derzeit Foundation-Modelle von Google und Anthropic. Wir bewerten jedoch kontinuierlich, welche Modelle für die Anwendungsfälle von GitLab Duo geeignet sind. In diesem Artikel geben wir einen Einblick in unseren Validierungsprozess für KI-Modelle.

Was sind LLMs

Umfangreiche Sprachmodelle (Large language models, LLMs) sind generative KI-Modelle, die viele KI-Funktionen auf der gesamten Plattform unterstützen. LLMs wurden mit riesigen Datensätzen trainiert und prognostizieren das nächste Wort in einer Sequenz basierend auf dem vorhergehenden Kontext. Als Antwort auf einen Prompt erzeugen sie Text, der der Antwort eines Menschen ähnelt, indem sie abhängig vom Prompt aus der Wahrscheinlichkeitsverteilung von Wörtern ein Muster wiedergeben.

LLMs ermöglichen intelligente Codevorschläge, Konversations-Chatbots, Code-Erklärungen, Analyse von Sicherheitslücken und mehr. Ihre Fähigkeit, für einen bestimmten Prompt unterschiedliche Antworten zu erzeugen, macht eine standardisierte Qualitätsbewertung schwierig. Da LLMs für verschiedene Eigenschaften optimiert werden können, werden so viele KI-Modelle aktiv entwickelt.

Testen im großen Maßstab

Im Gegensatz zu herkömmlichen Softwaresystemen, bei denen Ein- und Ausgaben einfacher definiert und getestet werden können, erzeugen LLMs Ausgaben, die oft nuanciert, vielfältig und kontextabhängig sind. Um diese Modelle zu testen, sind umfassende Strategien erforderlich, die die subjektiven und variablen Interpretationen von Qualität sowie die stochastische Natur ihrer Ergebnisse berücksichtigen. Wir können daher die Qualität der Ergebnisse eines LLM nicht individuell oder anekdotisch beurteilen. Stattdessen müssen wir in der Lage sein, das Gesamtmuster des Verhaltens eines LLM zu untersuchen. Um ein Gefühl für diese Muster zu bekommen, müssen wir in großem Maßstab testen. Darunter versteht man den Prozess der Bewertung der Leistung, Zuverlässigkeit und Robustheit eines Systems oder einer Anwendung über eine große und vielfältige Anzahl von Datensätzen und Anwendungsfällen. Unser Centralized Evaluation Framework (CEF) verwendet Tausende von Prompts, die mit Dutzenden von Anwendungsfällen verknüpft sind, um signifikante Muster zu identifizieren und das Gesamtverhalten unserer grundlegenden LLMs und der GitLab Duo-Funktionen, in die sie integriert sind, zu bewerten.

Testen im großen Maßstab hilft uns bei der:

Gewährleistung von Qualität: Durch Tests im großen Maßstab können wir die Qualität und Zuverlässigkeit dieser Modelle in einer Vielzahl von Szenarien und Inputs bewerten. Indem wir die Ergebnisse dieser Modelle in großem Maßstab validieren, können wir Muster identifizieren und potenzielle Probleme wie systematische Verzerrungen, Anomalien und Ungenauigkeiten abmildern.

Durch Tests im großen Maßstab können wir die Qualität und Zuverlässigkeit dieser Modelle in einer Vielzahl von Szenarien und Inputs bewerten. Indem wir die Ergebnisse dieser Modelle in großem Maßstab validieren, können wir Muster identifizieren und potenzielle Probleme wie systematische Verzerrungen, Anomalien und Ungenauigkeiten abmildern. Optimierung der Leistung: Die Intensivierung der Tests ermöglicht es GitLab, die Leistung und Effizienz von LLMs unter realen Bedingungen zu beurteilen. Dazu gehört die Bewertung von Faktoren wie Ausgabequalität, Latenz und der Kosten für die Optimierung der Bereitstellung und des Einsatzes dieser Modelle in GitLab Duo-Funktionen.

Die Intensivierung der Tests ermöglicht es GitLab, die Leistung und Effizienz von LLMs unter realen Bedingungen zu beurteilen. Dazu gehört die Bewertung von Faktoren wie Ausgabequalität, Latenz und der Kosten für die Optimierung der Bereitstellung und des Einsatzes dieser Modelle in GitLab Duo-Funktionen. Minderung von Risiken: Das Testen von LLMs im großen Maßstab trägt dazu bei, die mit der Bereitstellung von LLMs in kritischen Anwendungen verbundenen Risiken zu mindern. Durch gründliche Tests über verschiedene Datensätze und Anwendungsfälle hinweg können wir potenzielle Fehlermodi, Sicherheitslücken und ethische Bedenken identifizieren und angehen, bevor sie sich auf unsere Kund(inn)en auswirken.

Das Testen von LLMs im großen Maßstab ist unerlässlich, um ihre Zuverlässigkeit und Robustheit für ihre Bereitstellung innerhalb der GitLab-Plattform sicherzustellen. Durch die Investition in umfassende Teststrategien, die verschiedene Datensätze, Anwendungsfälle und Szenarien umfassen, arbeitet GitLab daran, das volle Potenzial von KI-gestützten Workflows auszuschöpfen und gleichzeitig potenzielle Risiken zu mindern.

Wie wir in großem Maßstab testen

Dies sind die notwendigen Schritte, um LLMs in großem Maßstab zu testen.

Schritt 1: Erstellen einer Prompt-Bibliothek als Proxy für die Produktion

Während andere Unternehmen Kundendaten einsehen und verwenden, um ihre KI-Funktionen zu trainieren, tut GitLab dies derzeit nicht. Deshalb mussten wir eine umfassende Prompt-Bibliothek entwickeln, die sowohl den Umfang als auch die Aktivität der Produktion abbildet.

Diese Prompt-Bibliothek besteht aus Fragen und Antworten. Die Fragen stellen die Art von Abfragen oder Eingaben dar, die wir in der Produktion erwarten würden, während die Antworten eine Grundwahrheit darüber darstellen, was unsere ideale Antwort wäre. Diese Referenzantwort könnte auch als Zielantwort formuliert werden. Sowohl die Frage als auch die Antwort können, aber müssen nicht von Menschen generiert werden. Diese Frage-Antwort-Paare geben uns eine Vergleichsbasis und einen Bezugsrahmen, mit dem wir die Unterschiede zwischen Modellen und Funktionen herausarbeiten können. Wenn mehreren Modellen dieselbe Frage gestellt wird und sie unterschiedliche Antworten erzeugen, können wir anhand unserer Referenzantwort feststellen, welches Modell eine Antwort gegeben hat, die unserem Ziel am nächsten kommt, und sie entsprechend bewerten.

Auch hier ist ein zentrales Element einer umfassenden Prompt-Bibliothek, dass sie repräsentativ für die Eingaben ist, die wir in der Produktion erwarten. Wir möchten wissen, wie gut die grundlegenden Modelle zu unserem spezifischen Anwendungsfall passen und wie gut unsere Funktionen funktionieren. Es gibt zahlreiche Datensätze mit Benchmark-Prompts, aber diese Datensätze spiegeln möglicherweise nicht die Anwendungsfälle wider, die wir bei GitLab für Funktionen annehmen. Unsere Prompt-Bibliothek ist so konzipiert, dass sie speziell auf die Funktionen und Anwendungsfälle von GitLab zugeschnitten ist.

Schritt 2: Leistung des Basismodells

Sobald wir eine Prompt-Bibliothek erstellt haben, die die Produktionsaktivitäten genau widerspiegelt, geben wir diese Fragen in verschiedene Modelle ein, um zu testen, wie gut sie den Bedürfnissen unserer Kund(inn)en entsprechen. Wir vergleichen jede Antwort mit unserer Grundwahrheit und reihen sie in eine Rangfolge ein, die auf einer Reihe von Metriken basiert, darunter: Cosine Similarity Score, Cross Similarity Score, LLM Judge, und Consensus Filtering mit LLM Judge. Diese erste Iteration liefert uns einen Anhaltspunkt dafür, wie gut die einzelnen Modelle abschneiden, und hilft uns bei der Auswahl eines grundlegenden Modells für unsere Funktionen. Um uns kurz zu fassen, werden wir hier nicht ins Detail gehen, aber du kannst hier mehr über die Metriken erfahren. Es ist wichtig zu wissen, dass dieses Problem nicht gelöst ist. Die KI-Branche forscht aktiv an neuen Techniken und entwickelt sie weiter. Das Modellvalidierungsteam von GitLab behält die Branche im Auge und arbeitet ständig daran, wie wir die von GitLab Duo verwendeten LLMs prüfen und bewerten.

Schritt 3: Funktionsentwicklung

Jetzt, da wir eine Grundlage für die Leistung unseres ausgewählten Modells haben, können wir mit Zuversicht unsere Funktionen entwickeln. Prompt-Engineering ist zwar sehr populär, aber wenn du dich ausschließlich darauf konzentrierst, das Verhalten eines Modells durch Prompting (oder eine andere Technik) zu verändern, ohne es zu validieren, stocherst du im Dunkeln und passt dein Prompting sehr wahrscheinlich zu stark an. Du löst vielleicht ein Problem, aber verursachst ein Dutzend andere. Und es würde dir nie auffallen. Wenn wir eine Grundlinie für die Leistung eines Modells festlegen, können wir verfolgen, wie sich das Verhalten im Laufe der Zeit für alle notwendigen Anwendungsfälle verändert. Bei GitLab überprüfen wir die Leistung unserer Funktionen während der aktiven Entwicklung täglich neu, um sicherzustellen, dass alle Änderungen die Gesamtfunktionalität verbessern.

Schritt 4: Iterieren, iterieren, iterieren

Unsere experimentellen Iterationen funktionieren wie folgt: In jedem Durchgang untersuchen wir die Ergebnisse unserer Tests im großen Maßstab, um Muster zu erkennen:

Was haben unsere schwächsten Bereiche gemeinsam?

Verhält sich unsere Funktion für eine bestimmte Metrik oder in einem bestimmten Anwendungsfall ungünstig?

Gibt es bei bestimmten Fragen immer wieder dieselben Fehler?

Solche Muster tauchen nur dann auf, wenn wir in großem Maßstab testen, und nur so können wir unsere Experimente optimieren. Auf der Grundlage dieser Muster schlagen wir verschiedene Experimente oder Ansätze vor, um die Leistung in einem bestimmten Bereich und für eine bestimmte Metrik zu verbessern.

Testen im großen Maßstab ist jedoch sowohl teuer als auch zeitaufwendig. Um eine schnellere und kostengünstigere Iteration zu ermöglichen, erstellen wir einen kleineren Datensatz, der als Mini-Proxy fungiert. Die begrenzte Teilmenge wird so gewichtet, dass sie genau die Frage-Antwort-Paare enthält, die wir verbessern möchten. Die erweiterte Teilmenge enthält auch eine Auswahl aller anderen Anwendungsfälle und Bewertungen, um sicherzustellen, dass sich unsere Änderungen nicht nachteilig auf die allgemeine Funktion auswirken. Nimm deine Änderungen vor und führe sie mit der begrenzten Teilmenge der Daten durch. Wie sieht die neue Antwort im Vergleich zur Ausgangslage aus? Wie verhält es sich mit der Grundwahrheit?

Sobald wir einen Prompt gefunden haben, der sich auf den spezifischen Anwendungsfall bezieht, an dem wir mit der begrenzten Teilmenge arbeiten, validieren wir diesen Prompt anhand einer erweiterten Teilmenge von Daten, um sicherzustellen, dass er sich nicht nachteilig auf andere Bereiche der Funktion auswirkt. Nur wenn wir durch die Validierungsmetriken der Meinung sind, dass der neue Prompt unsere Leistung in unserem Zielbereich verbessert UND die Leistung an anderer Stelle nicht verschlechtert, setzen wir diese Änderung in der Produktion um.

Das gesamte Centralized Evaluation Framework wird dann mit dem neuen Prompt ausgeführt und wir überprüfen, ob die Leistung der gesamten Funktion gegenüber der Ausgangssituation vom Vortag verbessert wurde. Auf diese Weise stellt GitLab durch ständige Iterationen sicher, dass du im gesamten GitLab-Ökosystem die neueste und beste Leistung der KI-gestützten Funktionen erhältst. So können wir sicherstellen, dass wir gemeinsam immer schneller arbeiten.

GitLab Duo noch besser machen

Wir hoffen, dass wir dir hiermit einen Einblick geben können, wie wir die Funktionen von GitLab Duo verantwortungsvoll entwickeln. Dieser Prozess wurde entwickelt, um GitLab Duo Codevorschläge und GitLab Duo Chat allgemein verfügbar zu machen. Wir haben diesen Validierungsprozess auch in unseren Entwicklungsprozess integriert, wenn wir die Funktionen von GitLab Duo weiterentwickeln. Es bedeutet unzählige Versuche und Fehlschläge, und oft macht die Korrektur eines Punkts drei andere kaputt. Aber wir erhalten dabei auch datengestützte Einblicke in diese Auswirkungen und können so sicherstellen, dass GitLab Duo immer besser wird.

