Stell dir vor, Software würde sich selbst schreiben. Das hört sich jetzt zunächst einmal nach weit entfernter Zukunft an, aber mit den kontinuierlichen Fortschritten bei LLMs und den Neuerungen, die GitLab in einer DevSecOps Plattform zusammen gefasst hat, rückt diese Zukunft in greifbare Nähe. Während unseres GitLab 17 Launch-Event haben wir GitLab Duo Workflow angekündigt, einen autonomen KI-Agenten, der verändert wird, wie Teams Software erstellen, sichern, bereitstellen und überwachen.

GitLab Duo Workflow geht über die derzeitigen reaktiven, prompt-basierten KI-Assistenten hinaus. Es ist ein autonomes Teammitglied, das aktiv dazu beiträgt, jeden Aspekt deines SDLC zu optimieren. Workflow zeichnet sich durch die Nutzung des einheitlichen Datenspeichers von GitLab aus, der alle relevanten Daten, Projekte, Repositories und Dokumentationen nahtlos miteinander verknüpft. Dadurch wird Workflow zu einem intelligenten, immer verfügbaren Agenten, das deine Projekte ständig überwacht, potenzielle Probleme in der Produktivumgebung vorhersieht, Sicherheitslücken automatisch identifiziert und behebt, deine Anwendungen für Spitzenleistungen optimiert und die Einarbeitung neuer Teammitglieder durch den schnellen Aufbau individueller Remote-Entwicklungsumgebungen vereinfacht.

KI verändert wie sichere Software erstellt, gepflegt, aktualisiert, bereitgestellt und überwacht wird, und ermöglicht es Unternehmen, mehr Software als je zuvor zu entwickeln. GitLab Duo Workflow ist unser erster mutiger Schritt in Richtung KI-gestützter DevSecOps. Unser Ziel ist es, Entwickler(inne)n dabei zu befähigen, sich auf Problemlösungen, Innovationen und Wertschöpfung auf höchster Ebene zu konzentrieren, während GitLab Duo repetitive Aufgaben und Optimierungen im Hintergrund erledigt.

Die Vision für GitLab Duo Workflow

Mit GitLab Duo Workflow arbeiten wir hochkonzentriert an mehreren wichtigen Anwendungsfällen, um den Prozess der Softwareentwicklung von Anfang bis Ende zu automatisieren und zu optimieren.

1. Automatisierte Entwicklung

Direkt in der IDE ermöglicht GitLab Duo Workflow die Planung und Priorisierung von Aufgaben, die auf einzelne Projekte und definierte Unternehmensprozesse zugeschnitten sind. Anhand der Anforderungen eines bestimmten Workitems (sei es ein Epic, ein Issue oder ein Task) erstellt Workflow einen Implementierungsplan, den die Entwickler(innen) überprüfen und individuell anpassen können. Dann arbeitet sich Workflow durch den Plan und generiert oder schreibt den Code um, um die definierten Anforderungen zu erreichen und zu erfüllen. Workflow bedient sich bei der Umsetzung eines GitLab Remote Development Workspaces, der es ermöglicht, Codeänderungen sicher zu bewerten, zu schreiben und zu testen. Das bedeutet auch, dass genau der Code produziert wird, der sowohl die Anforderungen erfüllt als auch alle Tests der CI-Pipeline, einschließlich Sicherheitsscans, besteht. Wenn die Pipeline fehlschlägt, kümmert sich Workflow automatisch um die Behebung der Probleme und stellt sicher, dass nur qualitativ hochwertiger Code, der den Standards deines Unternehmens entspricht, erstellt und für deine Projekte verwendet wird.

Sobald die Pipeline fertig ist, erstellt Workflow automatisch einen Merge Request mit den Codeänderungen und durchläuft die Approvalprozesse für Merge Requests, einschließlich der Kommunikation mit Code-Prüfer(inne)n oder -Verantwortlichen. Du kannst Workflow sogar damit beauftragen, deinen Code zu überprüfen und deine Merge Requests zu kommentieren, so wie es auch menschliche Code-Prüfer(innen) tun würden. Das Beste ist, dass Workflow diese Vorschläge sogar für dich umsetzt, wenn du das möchtest. Und das ist erst der Anfang.

2. Intelligente kontinuierliche Verbesserung

GitLab Duo Workflow analysiert deine Codebase in Echtzeit und schlägt dir architektonische Optimierungen für mehr Effizienz, Leistung und Kosteneinsparungen vor. Außerdem identifiziert es proaktiv Möglichkeiten für Code-Refactoring, um die Skalierbarkeit zu verbessern und technical debt zu beseitigen, indem es den Entwickler(inne)n Änderungen vorschlägt oder sie automatisch in einer Sandbox-Umgebung implementiert. Darüber hinaus verwaltet Workflow die Cloud-Ressourcen dynamisch, um eine Überbelegung zu verhindern und sicherzustellen, dass deine Anwendungen stets ihre Leistungsziele erreichen.

3. Proaktive Sicherheit und Konformität

Sicherheit und Compliance Konformität sind für jedes Unternehmen von höchster Priorität. GitLab Duo Workflow fordert Entwickler(innen) automatisch und in Echtzeit auf, Patches anzuwenden, unsicheren Code zu überarbeiten und sich an neue Bedrohungen anzupassen. Es bewertet außerdem kontinuierlich die Sicherheitsrisiken deiner Anwendungen und Produktionsumgebungen und unterstützt dich bei der Implementierung von Maßnahmen zur Risikominderung.

4. Selbstoptimierende Leistung

GitLab Duo Workflow verfügt über ausgeklügelte Feedbackschleifen für kontinuierliches Lernen und Verbesserung. Durch die Analyse von Daten aus Überwachungstools, Benutzerinteraktionen und Geschäftsergebnissen wird die Sicht auf deine Codebase kontinuierlich verbessert, um sicherzustellen, dass deine Anwendungsarchitekturen immer auf deine Geschäftsanforderungen abgestimmt sind. Wie alle KI-Systeme wird sich auch Workflow ständig verbessern, indem es seine eigenen Fehler erkennt und korrigiert, während es lernt, ein Partner für dein Unternehmen zu sein.

Die Zukunft der KI ist jetzt

GitLab Duo Workflow ist ein großer Schritt nach vorn: weg von der KI, die ständig von Menschen gesteuert werden muss, hin zu einer KI, die eigenständig Entwicklungsworkflows und -prozesse vorantreibt und bei Bedarf menschliche Hilfe in Anspruch nimmt. Mit der einheitlichen, KI-gestützten Schnittstelle von GitLab, die den DevSecOps-Lebenszyklus abdeckt, können Unternehmen eine neue Generation von KI-gestützten Anwendungen mit beispielloser Geschwindigkeit, Effizienz und Innovation erstellen und dabei die höchsten Sicherheits- und Compliance-Standards einhalten. Ohne Kompromisse.

Begleite uns, während wir die Grenzen dessen, was mit KI in der Softwareentwicklung möglich ist, immer weiter verschieben. Lasst uns gemeinsam die Zukunft der KI-gestützten DevSecOps angehen und das volle Potenzial eurer Teams und Unternehmen ausschöpfen.