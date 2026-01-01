GitLabを用いた継続的なソフトウェアコンプライアンス

コンプライアンスの自動化でリスクを軽減
GitLabでソフトウェアコンプライアンスを確保
安全なソフトウェアサプライチェーンを確立して、一般的な規制基準を満たすアプリケーションを構築しましょう。
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DevSecOpsに特化したインテリジェントオーケストレーションプラットフォームで実現できることをご確認ください。
コンプライアンスの自動化でリスクを軽減
安全なソフトウェアサプライチェーンを確立して、一般的な規制基準を満たすアプリケーションを構築しましょう。
ソフトウェアコンプライアンスの簡素化と自動化
コード内の安全上の欠陥を削減するだけに留まらないセキュリティ体制
コンプライアンスの定義、実施、レポートのプロセスが統合されたシステム
アクセス制御とポリシーの実装
コンプライアンスフレームワークと一般的な規制を遵守するために、ルールとポリシーを定義します
全体的なビジネスリスクを軽減しながら、定義されたルール、ポリシー、および職務分掌を実施します
監査データに簡単にアクセスして、監査の準備をし、イシューの根本原因をよりよく理解します
アプリケーションの脆弱性と依存関係を表示し、トリアージし、傾向を示し、追跡し、そして解決します
企業に信頼され、
デベロッパーが愛用。
GitLabを導入し、パイプラインを活用したことで手動プロセスを自動化できました。今では定期的にコードをデプロイし、重要な変更や修正をより迅速にお客様に提供できるようになりました。
Ben Ferguson氏
シニアプログラマー, Duncan Aviation社
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