Data: martedì 24 giugno 2025

Ora: scegli il tuo fuso orario!

Durata: 1 ora

L'IA ha trasformato lo sviluppo software, consentendo contributi al codice più rapidi, ma rivelando anche nuove sfide: toolchain frammentate, contesto di IA limitato e falsi compromessi tra sicurezza e velocità. È ora di alzare il livello delle nostre aspettative. È il momento di passare a uno sviluppo software intelligente con una piattaforma DevSecOps altrettanto intelligente.

Vieni a scoprire cosa abbiamo aggiunto in GitLab 18 per aiutarti a sfruttare i vantaggi dell'IA durante l'intero ciclo di distribuzione software e rafforzare la sicurezza senza rallentare gli sviluppatori, il tutto in un'unica piattaforma DevSecOps integrata in modo nativo.

Partecipa al nostro evento virtuale annuale di lancio per scoprire: