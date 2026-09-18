A importância de implementar segurança como código no DevSecOps

Publicado em: 18 de setembro de 2026
4 min de leitura
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A segurança como código é um dos motores do futuro da segurança de aplicações (application security). Segundo a O'Reilly, segurança como código é a prática de incorporar segurança às ferramentas e aos fluxos de trabalho de DevOps, mapeando como as alterações de código e infraestrutura acontecem e identificando pontos para adicionar verificações, testes e gates de segurança sem gerar custos ou atrasos desnecessários. Os desenvolvedores podem definir a infraestrutura usando uma linguagem de programação, com a infraestrutura como código. É preciso que o mesmo aconteça para levar a segurança ao ritmo do DevOps — daí a importância da segurança como código.
Basicamente, a segurança como código consiste em integrar políticas, testes e verificações de segurança diretamente ao pipeline e ao próprio código. Os testes devem ser executados automaticamente a cada commit, com os resultados disponibilizados imediatamente aos desenvolvedores para que possam corrigir os problemas. Ao trazer as verificações de segurança para o código desde o momento em que é escrito, os times economizam tempo e dinheiro, já que simplificam o processo de revisão nas etapas seguintes do ciclo de vida do desenvolvimento de software (SDLC).
A segurança como código é fundamental para o shift left e para alcançar o DevSecOps: ela exige que a segurança seja definida desde o início do projeto e codificada para uso repetido e consistente. Dessa forma, os desenvolvedores passam a ter uma opção de autoatendimento para garantir que o próprio código seja seguro.
Políticas de segurança predefinidas aumentam a eficiência e, ao mesmo tempo, permitem verificações sobre os processos automatizados, prevenindo imprevistos no processo de deploy, como acabar derrubando acidentalmente toda a infraestrutura porque um problema não foi identificado em um ambiente de staging.
François Raynaud, fundador e diretor executivo da DevSecCon, afirmou que a segurança como código consiste em tornar a segurança mais transparente e fazer com que profissionais de segurança e desenvolvedores falem a mesma língua. Em outras palavras, os times de segurança precisam entender como os desenvolvedores trabalham e usar isso para ajudá-los a incorporar os controles de segurança necessários ao SDLC. Os desenvolvedores, por sua vez, podem retribuir mantendo-se receptivos à medida que adotam novas ferramentas e práticas para reforçar a segurança durante o desenvolvimento. Veja seis boas práticas para incorporar ao seu pipeline:
A segurança como código dá um significado prático ao conceito de DevSecOps, mas não deve ser o seu objetivo final. No fundo, ela é um meio de engajar mais pessoas na tarefa de integrar segurança ao longo de todo o SDLC. A ideia vai parecer familiar para desenvolvedores que já praticam infraestrutura como código, pois ela também abre espaço para que a segurança entre em cena, tanto para entender melhor o desenvolvimento de software quanto para ajudar a desenhar as políticas que serão codificadas no processo.
À medida que o seu time avança para se tornar uma máquina de DevSecOps bem afinada, a segurança como código vai naturalmente se revelar uma solução inteligente dentro de um esforço complexo.
Implementar um processo de DevSecOps envolve muitos elementos. Por isso, para ajudar você a dominar os principais deles, criamos uma avaliação de metodologia DevSecOps. Avalie-se em 20 capacidades e use essa pontuação para entender o nível de maturidade do seu DevSecOps, além de identificar quais ações o seu time pode tomar para levar o DevSecOps ao próximo nível. Baixe a avaliação aqui.
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