4 princípios essenciais do DevOps que você precisa conhecer

A conhecida metodologia de desenvolvimento de software DevOps pode confundir um pouco quem está começando, principalmente quando o conceito se estende para outras áreas, como segurança (DevSecOps), negócios (BizDevOps), entre outras áreas.

Então, o que é DevOps?

O DevOps une dois times que antes eram separados - o time de desenvolvimento de software e o time de operações (de TI) – e os transforma em uma frente unida, capaz de criar código seguro ao mesmo tempo em que acelera o ciclo de vida do desenvolvimento de software - SDLC. Os fundamentos do DevOps incluem uma cultura colaborativa e comunicativa, testes automatizados, releases e implantações, além de iterações frequentes. Outro termo bastante usado no universo DevOps é o DevSecOps, que se refere a uma prática de DevOps com ênfase específica em segurança.

O que realmente importa está no centro da metodologia DevOps: estes quatro princípios-chave, capazes de melhorar a prática de desenvolvimento de software da sua organização.

Automação do ciclo de vida do desenvolvimento de software Colaboração e comunicação Melhoria contínua e minimização de desperdício Foco intenso nas necessidades do usuário, com ciclos de feedback curtos

Uma análise dos principais princípios do DevOps

Há cerca de 15 anos, surgiu a ideia de unir desenvolvimento e operações de forma integrada. Em 2009, o termo "DevOps" foi cunhado por Patrick Debois, considerado um dos principais gurus da metodologia. O DevOps incorpora boa parte dos princípios do desenvolvimento ágil de software, mas com ênfase especial na quebra dos silos entre desenvolvimento e operações.

Desde então, o DevOps só cresceu em popularidade, alcançando desde pequenas empresas até grandes corporações com sistemas legados, passando por praticamente todos os portes de negócio. Assim como em outras situações, o DevOps se adapta às necessidades e ao ambiente exclusivo de cada organização, ajustando-se ao que é mais importante para o negócio.

Por isso, é possível encontrar diversas variações do DevOps, mas, no fundo, todas compartilham estes 4 princípios essenciais:

Automação do ciclo de vida do desenvolvimento de software

A automação é o norte de todo time de DevOps. Antes do DevOps, o desenvolvimento de software era um trabalho extremamente manual, que exigia envolvimento humano (e repasses físicos e manuais) em cada etapa do processo. Todo esse envolvimento humano fazia com que as empresas tivessem sorte se conseguissem atualizar ou lançar um novo código uma vez por ano — muitas delas seguiam um ciclo de lançamento de 18 ou 24 meses.

Hoje, os chamados “times de DevOps de elite” publicam código várias vezes ao dia — e conseguem fazer isso principalmente graças à automação.

Para entender o poder e a importância da automação no DevOps, basta pensar nos testes de software: uma etapa frequentemente esquecida e pouco valorizada, mas que costuma levar a culpa por atrasos no lançamento. Não há dúvida de que os testes de software são essenciais; sem eles, as empresas correm o risco de lançar código com falhas ou mesmo códigos inseguros.

Porém, os testes talvez sejam a etapa mais manual de todo o processo de DevOps, exigindo que as pessoas escrevam casos de teste, executem inúmeros testes, analisem os resultados e, depois, retornem aos desenvolvedores para as correções. De forma resumida, não é à toa que os times apontam os testes como o principal motivo pelo qual o código não é lançado no prazo.

É aí que entra a automação, com a ideia de que os testes de software mais básicos podem acontecer no momento em que o código é escrito. Assim, a automação de testes acelera drasticamente todo o processo e libera os analistas de teste de software para buscar problemas de qualidade de código potencialmente mais graves.

Embora os testes sejam uma das vitórias mais marcantes da automação no DevOps, eles estão longe de ser a única. A integração contínua automatiza o processo de incorporar novo código ao código já existente, enquanto a implantação contínua ajuda a automatizar os releases. Já o Infrastructure as Code facilita a automação do processo de provisionamento de ambientes de desenvolvimento.

Colaboração e comunicação

Um bom time de DevOps tem automação, mas um time de DevOps excelente conta também com colaboração e comunicação. A ideia central de unir dev e ops (além de sec, teste, stakeholders etc.) depende da capacidade dos times de colaborar. E isso só é possível quando existe uma comunicação clara e constante.

Esse pode parecer um princípio simples do DevOps, mas, como quase tudo, a dificuldade está presente nos detalhes. Quem é do time de dev quer escrever código e colocá-lo no ar; quem é de ops foca em ferramentas, compliance e nuvem; e o time de segurança quer garantir que o código seja seguro. Dev, ops e sec não têm as mesmas prioridades, podem não falar a mesma “língua” e tendem a abordar a resolução de problemas sob perspectivas bem diferentes. Um exemplo disso: dev e sec ainda não se dão muito bem, em parte porque a lacuna de comunicação e colaboração entre eles permanece grande.

É preciso esforço para aproximar os times e, muitas vezes, também é preciso pensar fora da caixa. E, em mais uma daquelas situações de “o que veio primeiro: o ovo ou a galinha?”, os times precisam se comunicar para um DevOps bem-sucedido, mas o próprio DevOps também pode levar a uma comunicação melhor e a desenvolvedores mais satisfeitos, segundo os resultados da nossa Pesquisa Global de DevSecOps de 2021.

Melhoria contínua e minimização de desperdício

Apoiado fortemente em metodologias de desenvolvimento de software anteriores, incluindo Lean e Agile, o DevOps também foca na redução de desperdício e na melhoria contínua. Seja automatizando tarefas repetitivas, como os testes, para não perder tempo, ou reduzindo o número de etapas necessárias para lançar um novo código, times de DevOps bem-estruturados seguem medindo métricas de desempenho para identificar pontos que precisam melhorar.

Espera-se que os times busquem melhorar continuamente os tempos de release, reduzir o tempo médio de recuperação e o número de bugs encontrados, entre outras métricas.

Foco intenso nas necessidades do usuário, com ciclos de feedback curtos

O último princípio essencial do DevOps é a importância de trazer o usuário real para cada etapa do processo. Por meio da automação, da comunicação e colaboração aprimoradas e da melhoria contínua, os times de DevOps conseguem parar por um instante para focar no que os usuários realmente querem — e em como entregar isso a eles. Não há dúvida de que entender a mente do usuário é algo bastante complexo, e os times podem ter dificuldade em implementar processos para alcançar esse objetivo.

O outro desafio é que o feedback do usuário, uma vez coletado, precisa ser entregue rapidamente, para que o tempo não seja desperdiçado. É por isso que ciclos de feedback curtos são essenciais, e por isso os times precisam se dedicar a torná-los ainda mais curtos com o passar do tempo.

Benefícios de um modelo e das práticas de DevOps

O que acontece quando os times aplicam o DevOps corretamente? Em nossa pesquisa de 2021, 60% dos desenvolvedores nos disseram que estavam lançando código, pelo menos, duas vezes mais rápido graças ao DevOps. Outros benefícios de um modelo DevOps incluem melhor qualidade de código, tempo de lançamento mais rápido e planejamento mais eficiente.

E, de bônus, os participantes da pesquisa também nos contaram que ter uma prática de DevOps bem-sucedida deixa os desenvolvedores mais satisfeitos, e existem dados científicos que mostram que desenvolvedores mais felizes são mais produtivos.

Quais são os desafios de implementar o DevOps?

O DevOps pode ser desafiador no início, principalmente se for a primeira vez que está sendo implementado em uma organização. Confira alguns dos desafios de implementar o DevOps.

Quebrar os silos. Pode ser difícil romper a mentalidade de que desenvolvimento e operações são entidades separadas. Busque entender bem os papéis e as responsabilidades de um time combinado de DevOps.

Pode ser difícil romper a mentalidade de que desenvolvimento e operações são entidades separadas. Busque entender bem os papéis e as responsabilidades de um time combinado de DevOps. Entender os jargões. O DevOps vem com muitas abreviações, jargões técnicos e uma quantidade enorme de siglas, como CI/CD. Reserve um tempo para estudar e lembre-se de que aprender aos poucos é completamente normal e aceitável.

O DevOps vem com muitas abreviações, jargões técnicos e uma quantidade enorme de siglas, como CI/CD. Reserve um tempo para estudar e lembre-se de que aprender aos poucos é completamente normal e aceitável. Migrar de sistemas legados. O DevOps pode ser especialmente complicado para times que estão migrando software legado. Muitas ferramentas criadas para DevOps não funcionam com mainframes (só para dar um exemplo), e as integrações podem ser desafiadoras até mesmo para profissionais experientes em DevOps. Também não ajuda o fato de haver escassez de programadores especializados em mainframe e outros sistemas legados.

O DevOps pode ser especialmente complicado para times que estão migrando software legado. Muitas ferramentas criadas para DevOps não funcionam com mainframes (só para dar um exemplo), e as integrações podem ser desafiadoras até mesmo para profissionais experientes em DevOps. Também não ajuda o fato de haver escassez de programadores especializados em mainframe e outros sistemas legados. Excesso de ferramentas. Os times gastam tanto tempo integrando e mantendo ferramentas que isso acaba atrapalhando o trabalho real de desenvolver, publicar e monitorar o código. Esse fenômeno é conhecido como “toolchain tax”, o custo oculto da cadeia de ferramentas.

Os times gastam tanto tempo integrando e mantendo ferramentas que isso acaba atrapalhando o trabalho real de desenvolver, publicar e monitorar o código. Esse fenômeno é conhecido como “toolchain tax”, o custo oculto da cadeia de ferramentas. Lidar com a frustração da curva de aprendizado. O DevOps é complexo, e aprender como ele funciona é uma maratona, não 100 metros rasos. Tenha paciência e seja compreensivo com o time à medida que a implementação avança, e conte com os recursos disponíveis, como a documentação e representantes da plataforma — e, às vezes, confie no bom e velho processo de tentativa e erro.

Como começar a implementar o DevOps na sua organização

Ao se preparar para começar com o DevOps, é preciso seguir a seguinte preparação:

Mapeie os objetivos por trás da implementação do DevOps. Esclareça os papéis e as responsabilidades de cada participante. Comece de forma simples e evolua com a experiência. Planeje automatizar o máximo possível. Planeje seu toolchain (e lembre-se: toolchains sempre podem ser ajustados). Estabeleça checkpoints regulares de progresso. Esteja preparado para iterar constantemente (mas só depois de dar tempo suficiente para provar que a iteração é realmente necessária).

Qual é o futuro do DevOps?

A adoção e o sucesso do DevOps ganharam um enorme impulso graças à pandemia global. Os times superaram parte das questões culturais de “como trabalhar juntos?” e amadureceram para a mentalidade de “como adotar as tecnologias certas?”, segundo os resultados da nossa pesquisa. O uso de tecnologias avançadas, incluindo Kubernetes, plataformas de DevOps e inteligência artificial (IA) / machine learning (ML), já dá pistas de como será o futuro do DevOps.

É seguro esperar mais automação, tomadas de decisão mais inteligentes com IA/ML (começando em áreas como revisão de código) e uma escolha mais criteriosa de ferramentas, como a adoção contínua de plataformas de DevOps para otimizar o processo.