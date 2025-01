Sicherheitslücken mit KI-basiertem GitLab Duo verstehen und beheben

In der dynamischen Welt der Softwareentwicklung sind Unternehmen bestrebt, schnell und effizient Innovationen zu liefern, und ihnen ist bewusst, wie wichtig es ist, sichere Anwendungen bereitzustellen. GitLab, die umfassendste KI-basierte DevSecOps-Plattform, bietet integrierte Scans in der CI-Pipeline, mit der sich detaillierte Scanberichte erstellen lassen, die auf mögliche Probleme im Code hinweisen. Doch nicht jede Entwicklerin und jeder Entwickler kennt sich mit Cybersicherheit aus oder ist schon einmal mit jeder Art von Sicherheitslücke konfrontiert worden.

Ein Beispiel für eine Sicherheitslücke, die durch statische Anwendungssicherheitstests entdeckt wurde

Sicherheitslücken mit GitLab Duo beheben (KI)

GitLab Duo nutzt KI, um Entwickler(innen) bei der Behebung von Sicherheitslücken zu unterstützen. Wie das funktioniert, erfährst du in diesem Artikel.

Sicherheitslücken verstehen

Kritische Sicherheitslücken, die im Code von Entwickler(inne)n entdeckt wurden, können das Zusammenführen des Codes verzögern und erfordern häufig, dass Sicherheitsexpert(inn)en bei der Behebung der Probleme helfen. Das führt dazu, dass Merge Requests lange offen bleiben und die Veröffentlichung von Funktionen verzögert wird. GitLab versteht, dass solche Wissenslücken existieren, und zeigt Entwickler(inne)n mit der Funktion Erläuterung von Sicherheitslücken (nur in englischer Sprache verfügbar), welche Sicherheitslücken bei Scans entdeckt wurden. So erhalten sie einen klaren Einblick in die aufgedeckten Sicherheitslücken, erfahren, welche potenziellen Risiken bei einem Angriff bestehen, und bekommen praktische Lösungen, wie das Problem behoben werden kann, unter anderem in Form von beispielhaften Codeschnipseln.

Die Erläuterung von Sicherheitslücken generiert einen speziellen Überblick über die Sicherheitslücken. Du kannst auf diese Übersicht zugreifen, indem du im jeweiligen Sicherheitslückenbericht auf die Schaltfläche „Diese Sicherheitslücke erklären“ klickst.

Beispiel für die Erläuterung von Sicherheitslücken

Entwickler(innen) können alle Teile der Erklärung befolgen, um die Sicherheitslücken schnell zu beheben und so eine Kultur zu fördern, in der sie an der Abwehr von Bedrohungen beteiligt sind. Diese Einbindung fördert ein Gefühl der Sicherheit und des Vertrauens im Umgang mit Sicherheitsfragen, was letztendlich zu einer proaktiveren und sichereren Entwicklungsumgebung führt.

Sicherheitslücken beheben

GitLab erklärt Sicherheitslücken nicht nur – mit Hilfe von KI kann die Plattform mit nur einem Klick schnell eine Lösung vorschlagen. Diese Funktion generiert automatisch detaillierte Merge Requests, die alle relevanten Informationen über die Sicherheitslücke und ihre geplante Behebung enthalten. Darüber hinaus schlägt sie sogar den notwendigen Code vor, um die Sicherheitslücke zu schließen. Dies spart Entwicklungsteams viel Zeit. Die Entwickler(innen) müssen lediglich den Fix überprüfen, nötige Änderungen vornehmen und ihn zusammenführen.

Das obige Bild zeigt einen Merge Request, der automatisch von der KI generiert wurde, einschließlich der Details der Sicherheitslücke und des vorgeschlagenen Codes, um sie zu beheben.

Sieh dir das Produkt in Aktion an

Wir haben eine kurze Produkttour vorbereitet, damit du schnell in die Funktionen eintauchen und sie in Aktion erleben kannst (klicke auf das Bild und auf die Schaltfläche „Weiter“, um durch die Demo zu navigieren).