Josh Lemos Chief Information Security Officer

Josh Lemos, Chief Information Security Officer chez GitLab Inc., bénéficie de 20 ans d'expérience dans la direction d'équipes de sécurité de l'information. Il est responsable de la vision, de la stratégie et du programme de l'entreprise dans le but de protéger efficacement les actifs et les technologies de l'information. Il a également pour mission de renforcer la plateforme DevSecOps de Gitlab et d'offrir une sécurité de pointe aux clients.