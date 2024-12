FinOps : l'équilibre parfait entre responsabilité financière et innovation

Lorsque leurs dépenses cloud augmentent en parallèle de leur équipe d'ingénierie, les entreprises sont souvent confrontées à un choix délicat : accélérer les déploiements ou maîtriser les coûts. Mais imaginez si vous pouviez améliorer la productivité de vos développeurs de 30 % tout en réduisant les coûts des projets de 25 %. Cela peut sembler ambitieux, mais c'est un objectif réaliste pour les entreprises qui adoptent une stratégie FinOps (opérations financières). Cette approche fondée sur les données applique les principes et les pratiques DevOps pour optimiser les coûts associés aux équipes, aux processus et aux technologies tout au long du cycle de développement logiciel.

FinOps transforme chaque phase du cycle de développement en opportunité d’économie et d’efficacité. Nous avons récemment rencontré l'équipe DevOps d'une compagnie d'assurance qui débute son parcours FinOps. Nos premières discussions ont porté sur la mise en place de mesures de base, telles que les dépenses liées au cloud et l'identification d'autres moyens de réduire les coûts et de générer des revenus grâce à la gestion de la chaîne de valeur. Ces échanges sont un prélude essentiel à l'approche FinOps, car ils permettent d'évaluer comment les équipes et les ressources sont organisées et allouées, et quels processus et outils peuvent être mis en œuvre pour transformer l'entreprise.

Des structures d'équipe aux processus de développement en passant par les choix technologiques, cette visibilité globale aide les dirigeants à optimiser l'ensemble de leurs investissements. En réunissant les équipes financières, produit et d'ingénierie, FinOps permet aux directeurs financiers (CFO), aux chefs de produits (CPO) et aux directeurs techniques (CTO) de prendre des décisions plus éclairées et d'améliorer l'efficacité à l'échelle de toute l'entreprise.

L'optimisation de l'efficacité et des coûts n'est pas seulement un défi technique : au vu de l'investissement croissant des entreprises dans le cloud, c'est aussi un impératif commercial stratégique. L'approche FinOps permet de cultiver une responsabilisation financière essentielle face au modèle de dépenses variables du cloud. Examinons à présent les avantages de l'approche FinOps et la façon dont vous pouvez commencer à intégrer ses méthodologies dans vos workflows opérationnels.

Qu'est-ce que l'approche FinOps ?

Une stratégie FinOps (abréviation de « Financial Operations » ou opérations financières) permet de transformer le fonctionnement des équipes financières, commerciales, technologiques et d'ingénierie. Grâce aux données et aux analyses en temps réel, les équipes bénéficient d'une visibilité immédiate sur leurs dépenses cloud et peuvent réagir avant que les coûts n'augmentent. Cette approche proactive de la responsabilisation financière permet de prendre rapidement des décisions éclairées sur l'allocation des ressources, afin de réaliser des économies réelles.

Une stratégie FinOps est avant tout la pratique culturelle qui rend cette transformation durable. En proposant des processus clairs et des métriques accessibles à tous, les équipes veillent à ce que leurs décisions technologiques quotidiennes soutiennent les objectifs commerciaux de l'entreprise.

Pourquoi l'approche FinOps est-elle devenue si populaire ?

Comme de nombreuses entreprises se concentrent sur l'IA générative et la productivité des développeurs, elles ont besoin de garde-fous au stade de la livraison, tels que des workflows automatisés et des modèles réutilisables, pour s'assurer que les bonnes méthodes sont adoptées. Cette approche devient essentielle pour les entreprises qui modernisent leurs applications et élargissent les architectures cloud dans leur environnement de production.

La situation se complique encore avec la gestion des coûts hors production, tels que les coûts liés à l'intégration continue (CI). Or, les entreprises qui adoptent une approche fondée sur les données bénéficient d'une grande visibilité sur les coûts de CI. Elles peuvent voir exactement comment l'évolution horizontale ou verticale de la CI affecte à la fois les cycles de commentaires et les coûts dans différentes architectures de processeurs. En mettant en œuvre des normes comme les environnements de test éphémères, elles garantissent la qualité et la sécurité du code tout en optimisant leurs dépenses.

Les product owners, qui gèrent normalement le budget d'une gamme de produits, peuvent également travailler avec les équipes informatiques et les responsables de l'ingénierie pour fournir des indicateurs de transparence. Cette collaboration permet aux dirigeants de faire des projections budgétaires englobant plusieurs services et de garantir l'exploitation optimale des ressources d'infrastructure. Au final, les équipes financières peuvent voir quelles applications génèrent le retour sur investissement le plus important.

Un pont entre les domaines techniques et financiers

La création d'un modèle FinOps peut suivre deux approches différentes. La première consiste à encourager les équipes en favorisant un environnement plus collaboratif et transparent. À l'inverse, les sanctions en cas de dépenses excessives conduisent le plus souvent à une rupture des processus. Au-delà d'une simple surveillance de l'utilisation des ressources cloud, votre stratégie FinOps doit tenir compte des éléments nécessaires au travail des développeurs et de leur impact sur les résultats de l'entreprise.

Nous nous sommes récemment entretenus avec une grande compagnie aérienne qui dépensait près de 5 millions de dollars par an pour leurs flottes de runners CI. Or, celles-ci exécutaient des scannings de sécurité, des scans de dépendances et des scans de token. L'entreprise aurait pu choisir de supprimer cette étape de sécurité pour réduire ses dépenses, mais les risques encourus surpassaient le coût des flottes de runners. Au lieu de supprimer cette étape, l'entreprise devait donc identifier des moyens de rendre ses flottes de runners dans leur ensemble plus efficaces, afin de réduire les dépenses tout en encourageant les développeurs à innover.

Un programme FinOps solide ne nécessite pas une équipe de professionnels FinOps à temps plein. Une stratégie FinOps est un lien stratégique qui relie des équipes interfonctionnelles telles que les équipes financières, produit et d'ingénierie. Un programme FinOps typique comprend divers rôles et fonctions, tels qu'un CTO ou un vice-président de l'ingénierie, un responsable financier et un ou plusieurs responsables de l'équipe d'ingénierie qui collaborent régulièrement pour évaluer les problèmes, identifier de nouvelles opportunités d'efficacité et déterminer des mesures correctives.

L'alignement des opérations techniques sur les objectifs financiers permet de garantir que l'infrastructure cloud et le développement logiciel offrent le meilleur retour sur investissement possible. Les équipes DevSecOps peuvent ainsi mieux comprendre leur contribution directe au chiffre d'affaires et/ou comment réduire les coûts.

Un contrôle financier intelligent dans les workflows des développeurs

La méthode FinOps surveille la consommation des ressources à la fois à l'échelle de l'utilisateur et des opérations, afin d'optimiser les workflows des développeurs. Une façon d'y parvenir est d'analyser les jobs CI et d'identifier ceux dont le coût dépasse la valeur. Chaque pipeline de développement logiciel contient plusieurs jobs, et chacun nécessite une ressource d'exécution comme une machine virtuelle (MV) ou un conteneur. Plus l'exécution de chaque job est longue, plus le coût est élevé. L'approche FinOps aide les développeurs à identifier les jobs peu performants afin de réusiner leur code.

Elle engendre ainsi un modèle en libre-service qui permet aux équipes DevSecOps de travailler dans le respect de directives claires. Par exemple, votre stratégie peut empêcher un utilisateur de provisionner des ressources à hauteur de 100 000 dollars sur AWS, mais lui permettre d'activer une image EC2 pour effectuer des tests. Cependant, si le provisionnement de ressources d'une valeur de 100 000 dollars est nécessaire, l'utilisateur en question peut soumettre une demande pour présenter le chiffre d'affaires potentiel que son projet peut générer. Si cette demande est approuvée, le projet sera lancé.

Les professionnels du DevSecOps s'inquiéterons peut-être de l'impact du suivi FinOps sur l'innovation. Bien au contraire ! Ce processus offre une visibilité complète sur l'utilisation et les dépenses cloud de votre entreprise, ce qui permet aux équipes d'identifier des opportunités d'améliorer leur productivité cloud. En plus d'encourager la collaboration entre les équipes financières, technologiques et commerciales, l'approche FinOps analyse les modèles d'utilisation et offre des prévisions de la demande. Il est ainsi possible de redimensionner les ressources pour répondre aux besoins émergents avant que des dépenses excessives ne se produisent.

Une collaboration plus harmonieuse

Les conflits d'intérêts sont monnaie courante entre les équipes d'ingénierie et d'exploitation. La mission de l'ingénierie est de stimuler l'innovation afin de générer de nouvelles opportunités de chiffre d'affaires, tout en offrant des expériences client exceptionnelles. L'équipe des opérations se concentre quant à elle sur l'optimisation de la productivité et la réalisation d'économies. Une stratégie FinOps arrondit les angles en boostant la productivité des développeurs tout en réduisant les dépenses cloud, ce qui permet de marier efficacité technique et prudence financière.

L'approche FinOps aide les équipes DevSecOps à penser en chiffres précis, et non en coûts subjectifs. Il est impératif d'aborder le développement logiciel avec une compréhension claire de son impact financier sur l'entreprise. Vous pourrez ainsi prendre des décisions éclairées sur la poursuite d'un projet en fonction de deux critères clés : ce projet conduira-t-il à une augmentation du chiffre d'affaires ou à une réduction des coûts ?

L'approche FinOps ne consiste pas seulement à réduire les coûts ; il s'agit également d'optimiser l'ensemble du cycle de développement logiciel. Son objectif est d'aider les ingénieurs et l'équipe des opérations à considérer l'efficacité financière parallèlement à l'innovation technique afin de mieux comprendre leur contribution aux résultats de l'entreprise.

Pour en savoir plus sur l'approche FinOps, consultez le site web de la FinOps Foundation.