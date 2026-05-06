Claude Code e o GitLab: três fluxos de trabalho que realmente entregam

Publicado em: 6 de maio de 2026
13 min de leitura
Agentes de IA escrevem código rápido. Mas quem entrega? Veja como Claude Code e GitLab Duo Agent Platform vão do relato do bug à correção em produção.
Os desenvolvedores adoram o Claude Code porque utilizá-lo é como programar em dupla com um engenheiro sênior direto no terminal ou na IDE: ele ajuda você a entender código desconhecido, propor correções e estruturar novos recursos rapidamente.
Contudo, há um padrão que vale observar: quanto melhores ficam as ferramentas de programação com agentes de IA para escrever código, mais o restante do ciclo de vida do software luta para acompanhar o ritmo. O backlog de bugs cresce. As taxas de falha nos pipelines crescem e as vulnerabilidades de segurança se acumulam mais rápido do que os times conseguem classificá-las. Isso mostra que programar e entregar um software não são a mesma coisa, e essa diferença entre os dois é real.
É neste ponto que o GitLab entra para acelerar tudo o que vem depois do Claude Code no restante do ciclo de vida do software: CI/CD, verificação de segurança, revisão de código e aprovações, tudo em um só lugar, com um fluxo auditável.
Este tutorial apresenta três cenários nos quais o Claude Code avança rápido na base de código, enquanto o GitLab cuida de tudo o que transforma esse código em uma mudança certificada e entregue:
Se quiser acompanhar o tutorial, você pode repetir todas as etapas aqui no seu próprio ambiente de desenvolvimento. Para isso:
claude.
git clone https://gitlab.example.com/examplegroup/tanuki-iot-platform.git
cd tanuki-iot-platform
claude
Faça uma pergunta no prompt para saber mais sobre a finalidade do projeto.
Sobre o que é este projeto?
No nosso primeiro cenário, precisamos corrigir um sensor de hardware escrito em C++. O coletor Arduino lê métricas da placa Arduino Uno R4 conectada via USB e trava quando o dispositivo
/dev/ttyACM0 não está conectado.
Depois de ler o relato de bug no Issue 4, inspecione o código no arquivo
main.cpp, por exemplo, usando o vim:
vim sensors/arduino-iot-collector/src/main.cpp
Compile e execute o binário do coletor com o CMake para reproduzir o problema.
cmake -S . -B build
cmake --build build
./build/arduino_iot_collector
Starting Arduino IoT Collector Application...
libc++abi: terminating due to uncaught exception of type std::runtime_error: Failed to initialize Arduino temperature sensor: Arduino port not found: /dev/ttyACM0
[1] 85289 abort ./build/arduino_iot_collector
Abra o Claude Code e insira o seguinte pedido:
Pode me ajudar a corrigir o sensor do Arduino IoT Collector? Ele está travando.
O Claude Code pesquisa a base de código (codebase) e identifica o problema no arquivo
main.cpp, que lança uma exceção
std::runtime_error(), fazendo a aplicação travar imediatamente. O comportamento esperado é registrar um erro de configuração amigável ao usuário e continuar executando a aplicação normalmente.
Depois de corrigir e compilar o código com sucesso, precisamos criar uma branch do Git, um commit e uma merge request para disparar os pipelines de CI/CD, a verificação de segurança e os fluxos de revisão de código.
Você pode usar diferentes formas de trabalhar com o Git no Claude Code:
Pode me ajudar a criar uma branch do Git, fazer o commit e enviar as alterações?
!, seguido dos comandos
git checkout -b fix-arduino-sensor,
git commit -avm "..." e
git push. A saída do
git push gera uma URL de criação da merge request. Clique nela para abrir o navegador e preencher o formulário.
Os pipelines de CI/CD são disparados na criação da MR e verificam se o build e os testes estão funcionando. A verificação de segurança garante que nenhuma vulnerabilidade nova seja introduzida. A nova MR dispara automaticamente o GitLab Duo Code Review Flow, que avalia a precisão da correção, de acordo com os guias de estilo de desenvolvimento e as instruções de revisão personalizadas.
Veja abaixo uma gravação do Claude Code, do GitLab CI/CD e do GitLab Duo Agent Platform em ação:
No cenário anterior, o Claude Code pesquisou o repositório de código local e fez suposições sobre uma possível correção com base no contexto disponível. No entanto, ele não tinha conhecimento do issue do GitLab que descrevia o bug, das discussões para a sua depuração e das soluções propostas para resolver o problema em definitivo. Além disso, ele também não levou em conta o histórico de alterações de código anteriores salvas em merge requests e issues com relatos parecidos, que são parte importante do contexto do ciclo de vida do desenvolvimento de software (SDLC).
Para permitir a utilização desse contexto rico do SDLC do GitLab, podemos integrar o servidor MCP do GitLab para o Claude Code.
Confirme que o servidor MCP do GitLab está habilitado na instância ou no grupo de nível superior.
Abra um novo terminal e adicione o servidor MCP do GitLab ao Claude Code usando o tipo de transporte
http.
Substitua
gitlab.example.com pela sua instância do GitLab ou use
GitLab.com:
claude mcp add --transport http GitLab https://gitlab.example.com/api/v4/mcp
Execute
claude em uma nova sessão do terminal e digite
/mcp para autenticar com o servidor MCP do GitLab, usando OAuth na página do navegador que será aberta.
claude
/mcp
Para verificar a conexão, pergunte ao Claude:
Quais ferramentas MCP do GitLab estão disponíveis para você?
Mostre a versão do servidor MCP do GitLab
Ao autenticar o Claude Code com o servidor MCP do GitLab, a conexão passa pelo OAuth e atua com a sua identidade já existente no GitLab e não com permissões elevadas ou separadas. Na prática, isso significa que o Claude Code só consegue ver projetos, issues (tíquetes), merge requests e outros dados do GitLab que você já tem acesso, seja pela sua conta ou seja pela sua participação em projetos e grupos. Essa é uma importante barreira de proteção: o MCP amplia o contexto dentro da ferramenta de IA, mas não contorna os controles de visibilidade do GitLab nem cria um acesso mais amplo por conta própria.
Uma segunda barreira de proteção é a aprovação do usuário. Nesse fluxo, o Claude Code identifica a ferramenta MCP que quer chamar e pede aprovação antes de seguir adiante, para que os desenvolvedores continuem no controle sempre que um contexto externo é buscado. Em ambientes sensíveis à segurança, também vale reforçar que os times devem ficar atentos aos dados expostos nos prompts e usar o MCP principalmente com conteúdo confiável do GitLab.
Vamos buscar o contexto do issue no Claude Code referenciando o Issue 4 no prompt. Se você não tiver um issue no seu projeto, clone/copie o Issue 4 e ajuste o número no prompt.
Pode me ajudar a corrigir o issue 4?
O Claude Code identifica a necessidade de chamar a ferramenta MCP
get_issue e pede a sua aprovação, sendo que também é possível aprovar o uso futuro automaticamente.
Depois que o Claude Code buscar o contexto necessário do issue, ele começa a analisar diretamente o código-fonte em C++ do sensor. Depois de criar e verificar uma correção, você pode pedir para criar uma nova branch do Git, um commit e uma MR, caso o Claude Code ainda não o faça automaticamente.
Pode criar uma nova branch do Git, fazer o commit das alterações e criar uma nova merge request?
O Claude Code encontra a ferramenta MCP
create_merge_request e cuida da criação da MR diretamente, sem precisar trocar de contexto para o navegador.
No GitLab, o evento de criação da MR dispara automaticamente vários fluxos de trabalho em paralelo:
Esses fluxos de trabalho automatizados e agênticos dentro do GitLab aceleram a entrega de software tanto quanto o Claude Code acelera o desenvolvimento com IA para a resolução de issues.
Você pode abrir a Merge Request no navegador ou continuar no terminal e enviar o seguinte prompt ao Claude Code:
A Merge Request está sendo executada corretamente?
Ele vai usar a ferramenta MCP
get_merge_request_pipelines para buscar o status do pipeline da MR, confirmando que está verde e pronto para o merge.
Veja a gravação para ver como o Claude Code resolve o problema com a ajuda do servidor MCP do GitLab:
Neste último cenário, o Claude Code ajudou a implementar um novo recurso com base nos requisitos do Issue 24 — um servidor de API Spring Boot com backend REST/Websocket. Os pipelines de CI/CD e as verificações de segurança estão OK, mas há feedback de revisão de código esperando na MR.
Você pode adicionar o Claude Code como parceiro de colaboração em issues, epics e MRs e resolver tarefas em conjunto. Siga a documentação de agentes externos para conhecer os pré-requisitos.
Ative o
Claude Agent by GitLab no menu do projeto, em AI > Agents. Anote o nome da conta de serviço para saber como mencionar ou atribuir o agente depois — ele segue o padrão:
@ai-<nome-do-agente>-<nome-do-grupo-de-nível-superior>.
Em seguida, abra a MR com o feedback de revisão de código e analise as alterações solicitadas. A captura de tela usa a MR 78, e o GitLab Duo Code Review segue as instruções de revisão personalizadas para Java.
Crie um novo comentário mencionando o Claude Code Agent:
@ai-claude-agent-by-gitlab-<nome-do-grupo-de-nível-superior> Pode me ajudar a resolver o feedback da revisão?
Essa menção inicia uma nova sessão de agente em segundo plano, configurando o Claude Code Agent, que passa a trabalhar no feedback da revisão. Quando termina, ele segue as instruções para criar um commit no Git e um comentário com um resumo na MR.
Para garantir que o desenvolvimento de software permaneça dentro das diretrizes de proteção da sua organização, seus próximos passos incluem:
Assista a este vídeo para aprender como o Claude Code pode ajudar com revisões como agente externo no GitLab Duo Agent Platform:
É possível instruir os agentes a compilar e testar o código antes dos commits, manter as alterações mínimas ou entender melhor a arquitetura do projeto usando uma entrada no
AGENTS.md. O Tanuki IoT Platform usa o seguinte exemplo de produção:
## Working with sensors
### Before editing
1. Identify the sensor directory you're working with
2. Check for an `AGENTS.md` file in that directory
3. Read sensor-specific instructions before making changes
4. Follow language-specific style guides
### Making changes
- Keep changes minimal and focused on the user request
- Do not refactor existing code unless specifically instructed
- Preserve original code formatting
- Only modify code necessary to solve the specific request
### Creating MRs
- Always run local builds and tests first
- Create a new branch for changes
- Automatically create a merge request after successful commits
- Reference relevant issues or tasks in the MR description
Essas instruções personalizadas também são processadas por agentes e flows no GitLab Duo Agent Platform.
O Claude Code prefere o
CLAUDE.md, que também pode ser apontado para o
AGENTS.md.
@AGENTS.md
As ferramentas de programação com IA tornam as equipes de desenvolvedores mais rápidas na hora de programar. Porém, escrever código e entregar software não são a mesma coisa, e essa diferença entre os dois cresce justamente porque as ferramentas são muito boas na primeira parte. Com elas, mais código é escrito, mas o backlog de bugs aumenta, as taxas de falha nos pipelines sobem e as vulnerabilidades de segurança se acumulam.
O Claude Code mantém a produtividade onde o código se localiza: entende bases de código desconhecidas, propõe correções e estrutura novos recursos rapidamente. O GitLab Duo Agent Platform é o que transforma essa velocidade — de muitos desenvolvedores em times de software de organizações empresariais — em software seguro que você realmente pode entregar e certificar em diversos marcos de release e projetos. Com o GitLab, o restante do ciclo de vida do software (como as correções no pipeline de CI/CD, a verificação de segurança, a remediação automatizada, revisão de código e muito mais, com fluxos de trabalho que mantêm humanos no controle) permite que cada ação dos agentes de IA seja rastreada e configurada para funcionar dentro das diretrizes de proteção e políticas de segurança da sua organização.
Neste tutorial, você viu três formas de unir o Claude Code e o GitLab Duo Agent Platform:
O princípio se mantém o mesmo nos três casos: o Claude avança rápido, o GitLab certifica o trabalho.
Se você ainda não usa o GitLab Duo Agent Platform, pode começar com um teste gratuito da ferramenta.
Se você já usa o GitLab no plano gratuito, pode assinar o GitLab Duo Agent Platform seguindo alguns passos simples.
E se você já é assinante do GitLab Premium ou Ultimate, basta ativar o Duo Agent Platform e começar a usar os GitLab Credits incluídos na sua assinatura.
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