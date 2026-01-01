Faça cada token de IA valer a pena com agentes
O custo do desenvolvimento agêntico cresce a cada tarefa. Escolha o modelo certo, reduza novas tentativas com o GitLab Orbit e controle o gasto em tempo real.Acesse o artigo
O custo do desenvolvimento agêntico cresce a cada tarefa. Escolha o modelo certo, reduza novas tentativas com o GitLab Orbit e controle o gasto em tempo real.Autor: Allie HollandAcesse o artigo
Veja como orquestração de agentes do GitLab Duo Agent Platform conduz revisão, testes, segurança e aprovações de ponta a ponta, sem parar a cada transferência.
Agentes de IA escrevem código rápido. Mas quem entrega? Veja como Claude Code e GitLab Duo Agent Platform vão do relato do bug à correção em produção.
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