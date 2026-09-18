Git pull vs. git fetch: qual é a diferença?

Publicado em: 18 de setembro de 2026
5 min de leitura
O git pull é um comando Git que executa o git fetch e o git merge simultaneamente. Este artigo explica as características e os usos adequados de cada um.
O Git é um sistema de controle de versão distribuído muito popular, sendo usado sempre que é preciso sincronizar o projeto com um repositório remoto. Para isso, cabe ao desenvolvedor escolher os comandos mais adequados para cada momento, e é justamente aí que surge a dúvida entre
git fetch e
git pull. Neste artigo, explicamos os fundamentos e as diferenças entre os dois comandos, além de detalhar em que situações a utilização de cada um deles faz mais sentido.
Sumário
O git fetch e o git pull são comandos Git usados para buscar informações atualizadas em um repositório remoto, porém, cada um faz isso à sua própria maneira. Por um lado, o git fetch baixa as alterações do repositório remoto para o repositório local, sem alterar nada no seu diretório de trabalho atual. Como essas alterações não são mescladas no branch local, você pode conferir o que mudou no repositório remoto sem interromper o que está fazendo. Já o git pull também busca as alterações mais recentes do repositório remoto, exatamente como o git fetch, mas vai um passo além e as mescla automaticamente no branch atual, ou seja, diferentemente do git fetch, ele aplica diretamente as mudanças do repositório remoto ao seu diretório de trabalho local.
O comando
git fetch recupera o histórico de commits mais recente do repositório remoto, mas não altera o diretório de trabalho local. Mesmo após buscar as alterações remotas, elas não aparecem refletidas no seu branch local. Por isso, ele é usado principalmente quando você quer conferir o status mais recente do repositório remoto e revisar as mudanças antes de trazê-las para o repositório local. Para aplicar as alterações buscadas ao seu branch local, é preciso executar manualmente o
git merge ou o git rebase.
O comando
git pull combina o
git fetch e o
git merge (ou o
git rebase) em um único comando, permitindo recuperar as alterações do repositório remoto e integrá-las automaticamente à branch local atual.
Explicando melhor: enquanto o git fetch apenas busca as alterações do repositório remoto sem aplicá-las à branch local, rodar o git pull já integra essas mudanças diretamente no branch local. Isso torna o git pull uma boa opção para refletir rapidamente as modificações remotas no seu branch, mas também traz um ponto de atenção: como tudo acontece de forma automática, é preciso cautela para evitar conflitos, principalmente ao trabalhar em equipe.
O git fetch é o comando indicado quando você quer apenas buscar as informações mais recentes de um repositório remoto, sem que elas sejam refletidas diretamente no seu branch local. Este é um ponto importante porque usar o git pull traria automaticamente todos os branches remotas para o seu branch local, incluindo eventuais branches problemáticos ou incorretos.
Por isso, quando alterações estão sendo feitas simultaneamente nos branches remoto e local, ou quando há novas pessoas entrando no time, é mais seguro usar o git fetch para trazer primeiro o conteúdo do branch remoto e só depois realizar o merge ou o rebase,garantindo mais controle sobre o processo.
O git pull realiza mais processos do que o git fetch, já que combina a busca das alterações (git fetch) com a execução do git merge ou do git rebase em uma única etapa. É por isso que ele é recomendado quando você quer incorporar rapidamente as mudanças do repositório remoto no seu branch local, sem precisar rodar dois comandos separados.
O git pull é um comando que executa o git fetch seguido do git merge ou do git rebase. Enquanto o git fetch não afeta o repositório local, o git pull sincroniza automaticamente as alterações do repositório remoto com o repositório local.
Ao executar o git pull, podem surgir conflitos entre as alterações remotas e locais — conflitos de merge são comuns nesse cenário e, quando acontecem, precisam ser resolvidos manualmente. Uma alternativa é usar o
git pull --rebase, que permite incorporar as alterações mais recentes já realizando um rebase no processo.
O git fetch é útil para checar e buscar o status mais recente do repositório remoto. Como as alterações buscadas não são refletidas automaticamente no branch local, o comando funciona como uma forma de sincronizar os repositórios local e remoto sem comprometer o trabalho em andamento.
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