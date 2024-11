Articles By

Joel Krooswyk CTO Nacional

Joel Krooswyk é o Diretor de Tecnologia Nacional do GitLab. Ele colabora ativamente para o crescimento do GitLab desde 2017. Seus 25 anos de experiência em liderança abrangem não apenas o setor público dos EUA, mas também empresas pequenas e médias e empresas internacionais. Joel combina seu profundo conhecimento em políticas governamentais com uma vasta experiência em tecnologia, desenvolvimento de software, IA e cibersegurança. Com frequência, é convidado pelo setor e por agências a comentar e responder perguntas sobre políticas.