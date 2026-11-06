Como usar o GitLab no desenvolvimento ágil de software

O GitLab atende à metodologia ágil? Para quem está avaliando o GitLab, nem sempre é óbvio como os recursos da plataforma DevSecOps se relacionam com os artefatos ágeis. Por isso, organizamos uma explicação sobre esta correspondência aqui.

A metodologia ágil (ou agile em inglês) é uma das mais importantes e transformadoras proposições que a engenharia de software conheceu nas últimas décadas. Mesmo que nem todo mundo concorde com a terminologia detalhada dos conceitos ágeis, o impacto positivo é inegável: equipes de desenvolvimento de software passaram a criar, com eficiência, produtos centrados no cliente por meio de processos de desenvolvimento e entrega ágeis de software.

O GitLab foi pensado para ser flexível o bastante para se adaptar à sua metodologia de desenvolvimento de software, seja ela ágil ou apenas influenciada pelo ágil. Neste artigo, mostramos uma correspondência simples entre artefatos ágeis e recursos do GitLab, e explicamos como clientes conduzem com sucesso equipes ágeis de entrega de software de alto desempenho com o GitLab.

Correspondência entre artefatos ágeis e recursos do GitLab

Artefato ágil → recurso do GitLab

Uma iteração ágil com o GitLab

Histórias de usuário → issues do GitLab

No desenvolvimento ágil de software, o ponto de partida costuma ser uma história de usuário, que descreve uma única funcionalidade capaz de gerar valor de negócio para os usuários. No GitLab, uma issue cumpre esse papel com facilidade. As issues são essenciais para equipes ágeis, porque oferecem uma forma eficaz de gerenciar tarefas e projetos. Os desenvolvedores podem criar, atribuir e acompanhar issues, com responsabilidades claras e visibilidade do andamento. As issues trazem metadados robustos, como responsável, iteração, peso e labels, que ajudam a priorizar tarefas e a gerir o fluxo de trabalho ao longo de todo o processo de desenvolvimento. Além disso, a colaboração da equipe nas issues fica mais simples com threads de discussão, anexos e atualizações em tempo real, o que favorece a comunicação e o trabalho em equipe.

A issue do GitLab tem um título e uma área de descrição no centro, um espaço para documentar qualquer detalhe, como o valor de negócio e as personas relevantes de uma história de usuário. A barra lateral à direita reúne a integração com outros recursos compatíveis com o ágil, como o épico pai ao qual a issue pertence, a iteração em que a issue deve ser trabalhada e o peso da issue, que reflete o esforço estimado.

Tarefa → tasks

Muitas vezes, uma história de usuário é dividida em tarefas individuais. As tasks do GitLab simplificam a gestão de projetos ao permitir que equipes ágeis dividam as histórias de usuário em partes de trabalho bem delimitadas. Esse recurso apoia o framework ágil, pois permite que os desenvolvedores criem, atribuam e acompanhem tasks dentro dos seus projetos. Com a gestão de tarefas integrada diretamente ao GitLab, as equipes mantêm um fluxo de trabalho coeso, em que todas as atividades do projeto de desenvolvimento são acompanhadas e gerenciadas com facilidade.

Gerar mais valor para o usuário passa por uma gestão precisa de tarefas e pelo acompanhamento de projetos no GitLab. As tasks têm os mesmos metadados das issues, incluindo responsável, iteração, peso, labels, controle de tempo e recursos de colaboração. Esse conjunto completo de recursos permite que equipes ágeis e gerentes de projeto administrem a carga de trabalho com eficácia, priorizem tarefas e garantam uma colaboração sem atritos entre os desenvolvedores.

Épicos → épicos do GitLab

No sentido oposto, alguns praticantes da metodologia ágil definem uma abstração acima das histórias de usuário, geralmente chamada de épico, que representa um fluxo maior do usuário, composto de várias funcionalidades. No GitLab, um épico também tem um título e uma descrição, bem como uma issue, mas permite vincular várias issues filhas a ele para indicar essa hierarquia.

Com os épicos do GitLab, equipes ágeis organizam e gerenciam grandes projetos com eficiência, aninhando épicos em até sete níveis. Essa estrutura hierárquica oferece uma visão clara do roadmap do projeto e ajuda desenvolvedores e gerentes de projeto a dividir iniciativas complexas em partes gerenciáveis. Com épicos filhos e épicos vinculados, as equipes acompanham melhor o andamento, as dependências e os marcos do projeto, o que fortalece a colaboração e garante uma entrega ágil coesa.

Backlog do produto → quadros de issues do GitLab

Normalmente, quem cria essas histórias de usuário são os responsáveis pelo produto ou pelo negócio, para refletir as necessidades da empresa e dos clientes. As histórias são priorizadas em um backlog do produto, que registra a urgência e a ordem desejada de desenvolvimento. O product owner conversa com os stakeholders para definir as prioridades e refina o backlog continuamente. No GitLab, um quadro de issues organizado com as iterações como listas oferece um fluxo de trabalho de arrastar e soltar, que facilita a priorização do backlog e a atribuição de histórias à próxima sprint.

Sprints → iterações do GitLab

Uma sprint é um período finito em que o trabalho deve ser concluído: uma semana, algumas semanas ou talvez um mês ou mais. O product owner e a equipe de desenvolvimento se reúnem para decidir o que entra no escopo da próxima sprint. O recurso de iterações do GitLab apoia esse processo: cada iteração recebe uma data de início e uma data de término, que delimitam o seu período. Em seguida, a equipe coloca issues na sprint atribuindo-as àquela iteração específica.

Ao usar iterações, você aproveita os recursos avançados do GitLab para a gestão ágil de projetos, com mais visibilidade e controle sobre o planejamento e a entrega ágeis.

Pontos e estimativa → peso da issue no GitLab

Nessa mesma reunião, as histórias de usuário são apresentadas, e o nível de esforço técnico é estimado para cada história que entra no escopo. No GitLab, as issues têm um atributo de peso, usado para indicar o esforço estimado.

Nessa reunião (ou nas seguintes), as histórias de usuário são divididas em entregáveis técnicos, às vezes com a documentação de planos técnicos e da arquitetura. No GitLab, essas informações podem ficar na issue ou na descrição da merge request, já que é na merge request que a colaboração técnica costuma acontecer.

Durante a sprint (a iteração do GitLab), os membros da equipe de desenvolvimento pegam as histórias de usuário, uma de cada vez, para trabalhar. No GitLab, as issues têm responsáveis. Basta atribuir a issue a si mesmo para indicar que você está trabalhando nela. Recomendamos criar primeiramente uma merge request vazia e vinculada à issue para dar início à colaboração técnica antes mesmo de escrever a primeira linha de código.

Quadro ágil → quadros de issues do GitLab

Ao longo da sprint, as issues passam por várias etapas, como Ready for dev , In dev , In QA , In review e Done , de acordo com o fluxo de trabalho de cada organização. Em geral, essas etapas são colunas em um quadro ágil. No GitLab, os quadros de issues permitem definir as etapas e mover as issues por elas. A equipe pode configurar o quadro de acordo com a iteração e outros atributos relevantes. Nas reuniões diárias, a equipe olha o quadro em conjunto para ver o status da sprint do ponto de vista do fluxo de trabalho.

O quadro de issues do GitLab também carrega as issues de forma dinâmica, como a lista de issues, mas permite fluxos de trabalho mais flexíveis. É possível criar listas individuais no quadro para refletir as etapas do quadro ágil. Assim, a equipe controla e acompanha as histórias de usuário enquanto elas avançam, por exemplo, de Ready for dev até Released to production .

Carga de trabalho da equipe → quadros de issues do GitLab

Equipes ágeis podem otimizar o fluxo de trabalho criando, no GitLab, quadros de issues com listas por responsável. Esse recurso permite visualizar a distribuição das tarefas entre os membros da equipe, o que fortalece a entrega ágil. Para configurar, acesse o projeto ou grupo, crie um novo quadro na seção "Boards" e adicione listas para cada responsável. Atribua as issues aos membros da equipe, e elas vão aparecer automaticamente nas listas correspondentes. Essa visão dinâmica ajuda a equilibrar a carga de trabalho e a gerir as tarefas com eficácia.

Também é possível organizar um quadro de issues por responsável ou por squad usando labels com escopo. O quadro de issues do GitLab é incrivelmente versátil e apoia fluxos de trabalho em todo o ciclo de vida de desenvolvimento de software.

Gráficos de burndown → gráficos de burndown do GitLab

A equipe de desenvolvimento quer saber, em tempo real, se está no caminho certo e mitigar os riscos à medida que surgem. O GitLab oferece gráficos de burndown, que permitem à equipe visualizar o trabalho previsto para a sprint atual sendo "queimado" à medida que é concluído.

Perto do fim da sprint, a equipe de desenvolvimento demonstra as funcionalidades concluídas para os diversos stakeholders. Com o GitLab, esse processo fica simples com os Review Apps: até mesmo códigos que ainda não foram para produção, mas que estão em ambientes de teste, staging ou UAT (testes de aceitação do usuário), podem ser demonstrados. Os Review Apps e os recursos de CI/CD são integrados à própria merge request.

Essas mesmas ferramentas ajudam desenvolvedores e QA a manter a qualidade do software, seja com testes automatizados em CI/CD, seja com testes manuais em um ambiente de Review App.

O gráfico de burndown do GitLab permite que a equipe acompanhe o trabalho previsto sendo "queimado" à medida que é concluído ao longo da sprint. Assim, dá para reagir aos riscos mais cedo e se adaptar, por exemplo, avisando os stakeholders de negócio de que determinadas funcionalidades devem ficar para uma sprint futura.

As retrospectivas da equipe ao fim da sprint podem ser documentadas na wiki do GitLab, para que as lições aprendidas e os itens de ação sejam acompanhados ao longo do tempo. Durante a retrospectiva, a equipe pode consultar o relatório da iteração, que mostra o gráfico de burndown e outras estatísticas da sprint concluída.

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Perguntas frequentes

Como os artefatos ágeis correspondem aos recursos do GitLab?

O GitLab corresponde diretamente aos artefatos ágeis mais comuns: histórias de usuário viram issues, tarefas viram tasks, épicos viram épicos do GitLab, sprints viram iterações e quadros ágeis viram quadros de issues. O peso da issue cuida dos pontos e da estimativa, e os gráficos de burndown acompanham o andamento da sprint.

Como o GitLab lida com sprints ou iterações?

O recurso de iterações do GitLab permite definir uma data de início e uma data de término para delimitar o período de uma sprint, e os membros da equipe atribuem issues a uma iteração específica para indicar o que está no escopo. Isso traz mais visibilidade e controle sobre o planejamento e a entrega ágeis.

Qual é o papel dos quadros de issues do GitLab nos fluxos de trabalho ágeis?

No GitLab, os quadros de issues cumprem vários papéis do ágil: funcionam como backlog do produto, como quadro ágil para acompanhar as etapas do fluxo de trabalho e como visão da carga de trabalho da equipe quando organizados por responsável. As equipes podem arrastar e soltar issues entre etapas personalizadas, como "Ready for dev", "In QA" e "Done", ao longo da sprint.

Como o GitLab apoia a estimativa e o acompanhamento de esforço?

As issues do GitLab têm um atributo de peso que as equipes usam para indicar o esforço estimado de cada história de usuário, no lugar dos tradicionais story points. Esse metadado também está disponível nas tasks, o que dá às equipes uma estimativa consistente em todos os níveis de trabalho.

O GitLab consegue mostrar se uma sprint está no caminho certo?

Sim. O GitLab oferece gráficos de burndown que mostram o trabalho sendo "queimado" à medida que as issues são concluídas na sprint, o que permite identificar riscos cedo e comunicar possíveis atrasos aos stakeholders.

Como o GitLab apoia as demos da sprint e a garantia de qualidade?

Os Review Apps do GitLab permitem que as equipes demonstrem funcionalidades que ainda não foram para produção, diretamente de ambientes de teste ou de staging. Eles são integrados às merge requests, junto com os recursos de CI/CD, tanto para testes automatizados quanto manuais.

Onde documentar as retrospectivas da sprint no GitLab?

As equipes podem documentar as retrospectivas na wiki integrada do GitLab, para acompanhar as lições aprendidas e os itens de ação ao longo do tempo. O relatório da iteração, que inclui o gráfico de burndown e as estatísticas da sprint, também pode ser consultado durante a retrospectiva.

Como o GitLab apoia iniciativas ágeis maiores, além das histórias de usuário?

Os épicos do GitLab permitem agrupar várias issues relacionadas em uma iniciativa maior, com épicos aninhados em até sete níveis. Essa estrutura hierárquica ajuda as equipes a acompanhar o andamento, as dependências e os marcos em projetos complexos.