O GitLab avaliou internamente o impacto da Java4Shell e concluiu que ela não pode ser explorada na infraestrutura gerenciada pelo GitLab. A exploração exige uma combinação específica de condições, e confirmamos que elas não estão presentes no nosso ambiente de produção. Um único componente continha o pacote afetado no seu ambiente de execução, e estamos fazendo a atualização dele de forma proativa, como medida para reforçar a segurança.

Em 17 de novembro de 2026, o OpenJDK, projeto a partir do qual a maioria dos runtimes Java é construída, corrigiu uma falha de corrupção de memória (em inglês) conhecida como Java4Shell ( CVE-2026-114938, CVSS 8.1) na decodificação otimizada de java.util.Base64 usada em CPUs x86-64 recentes. Servidores web e frameworks costumam decodificar valores em Base64 enviados pelos usuários, como cabeçalhos de autenticação e cookies, antes de a aplicação receber a requisição. Pesquisadores demonstraram execução remota de código sem autenticação nas configurações padrão de vários produtos Java amplamente usados.

Atualize o Java para uma versão corrigida agora mesmo

Para mitigar o problema, atualize todo runtime Java a partir da 17.0.6, incluindo versões sem suporte, como o Java 18 e o 24, para um build baseado no OpenJDK 17.0.21.1, 21.0.13.1, 25.0.5.1 ou 27.0.1.1, ou para o pacote corrigido da sua distribuição. Se não for possível atualizar imediatamente, desative a otimização vulnerável com a opção da JVM -XX:-UseBASE64Intrinsics .

Estes são os builds e pacotes corrigidos disponíveis em 19 de novembro:

Fornecedor ou distribuição Build ou pacote corrigido OpenJDK 17.0.21.1, 21.0.13.1, 25.0.5.1, 27.0.1.1 Eclipse Temurin 17.0.21.1+2, 21.0.13.1+2, 25.0.5.1+2, 27.0.1.1+4 Amazon Corretto 17.0.21.1.2, 21.0.13.1.2, 25.0.5.1.2, 27.0.1.1.4 Azul Zulu 17.0.21.1, 21.0.13.1, 25.0.5.1, 27.0.1.1 BellSoft Liberica 17.0.21.1+5, 21.0.13.1+5, 25.0.5.1+5, 27.0.1.1+5 SapMachine 17.0.21.1, 21.0.13.1, 25.0.5.1, 27.0.1.1 Microsoft Build of OpenJDK 17.0.21.1, 21.0.13.1, 25.0.5.1 Oracle Java SE 8 Performance Pack 8u513-perf. Os outros builds do Java 8 não são afetados Ubuntu 26.10, 26.04, 24.04, 22.04 openjdk-17 17.0.21.1, openjdk-21 21.0.13.1, openjdk-25 25.0.5.1 e, no 26.10, openjdk-27 27.0.1.1 Ubuntu 20.04 e 18.04 (ESM) openjdk-17 17.0.21.1 e, no 20.04, openjdk-21 21.0.13.1 Debian 13 e 12 Corrigido apenas no unstable, por enquanto Alpine 3.24 e 3.23 openjdk17 17.0.21.1, openjdk21 21.0.13.1, openjdk25 25.0.5.1 Alpine 3.22 Sem correção, porque os pacotes openjdk dessa versão não têm mais suporte Amazon Linux 2023 As versões do Corretto acima, nos pacotes java-17, java-21, java-25 e java-27-amazon-corretto RHEL 10, 9 e 8 Ainda sem correção

Fontes (em inglês): o boletim de segurança do OpenJDK, as páginas de release dos fornecedores e os rastreadores de segurança do Ubuntu, do Debian, do Alpine e da Red Hat, em 19 de novembro de 2026.

A forma de aplicar a atualização depende de onde o Java é executado:

Contêineres com tag flutuante, como amazoncorretto:21: refaça o build da imagem para que ela baixe a imagem base mais recente e depois faça o deploy novamente. Contêineres com tag fixa: troque a tag por uma versão corrigida e depois faça o deploy novamente. Hosts: atualize o pacote e depois reinicie todos os processos Java.

No caso dos contêineres, confira se a nova imagem base traz uma versão corrigida. Em 19 de novembro, a eclipse-temurin:21 e as imagens construídas a partir dela, como a tomcat, ainda não traziam; por isso, precisam da solução alternativa abaixo até que isso aconteça.

Se ainda não for possível atualizar, desative a otimização vulnerável

Defina a opção da JVM -XX:-UseBASE64Intrinsics e reinicie todos os processos Java para que ela entre em vigor. A decodificação de Base64 passa a usar a versão comum, que não tem a falha e é só um pouco mais lenta.

Para aplicar a opção a todas as JVMs que um contêiner inicia, adicione-a à variável de ambiente JAVA_TOOL_OPTIONS , mantendo qualquer valor já definido. Em um script de shell, como o entrypoint do contêiner, adicione esta linha:

Copy export JAVA_TOOL_OPTIONS="${JAVA_TOOL_OPTIONS:+$JAVA_TOOL_OPTIONS }-XX:-UseBASE64Intrinsics"

Para confirmar que a opção está definida, execute java -XX:+PrintFlagsFinal -version | grep UseBASE64Intrinsics no contêiner. O resultado deve ser false .

Localize projetos Java em todos os seus grupos do GitLab

Todo projeto que executa Java precisa de uma versão corrigida, incluindo os que são fáceis de esquecer, como uma ferramenta de CI, um servidor de build ou um produto que traz o próprio JDK. Para encontrá-los, é necessário realizar duas ações: uma busca estática do que os repositórios declaram e do que as imagens contêm, e um inventário em tempo de execução do que de fato está rodando. O GitLab cobre a visão estática com três recursos: a varredura de contêineres, o GitLab Orbit e um filtro por linguagem. Use-os nesta ordem.

1. Varredura de contêineres

A varredura de contêineres informa vulnerabilidades em pacotes do sistema operacional; por isso, encontra o Java instalado com apt, apk ou dnf. Ela informa a CVE assim que a CVE entra nos boletins de segurança do banco de dados de vulnerabilidades do scanner. Para ativá-la em um projeto, adicione o template ao .gitlab-ci.yml :

Copy include : - template : Security/Container-Scanning.gitlab-ci.yml container_scanning : variables : # Experimental, Ultimate only: also reports runtimes not installed by a package manager CS_BINARY_SCAN : "true"

Também é possível usar uma política de execução de varredura no grupo para ativar a varredura de contêineres em todos os projetos do grupo de uma só vez. Com a política ativada, a próxima pipeline de cada projeto executa a varredura de contêineres. Depois que a varredura terminar, analise os resultados da branch padrão no relatório de vulnerabilidades.

Também é possível configurar políticas para aprovação de merge requests com a varredura de contêineres. Se uma mudança no código contiver a Java4Shell, a política bloqueia o merge até que os aprovadores selecionados o aprovem.

Além disso, ative a CS_BINARY_SCAN para encontrar runtimes Java que não foram instalados por nenhum gerenciador de pacotes, como o arquivo compactado do JDK que as imagens eclipse-temurin descompactam ou um JDK incluído em uma aplicação. A varredura padrão não consegue vê-los, porque eles não têm registro de pacote. A varredura de binários os identifica e informa a Java4Shell.

2. GitLab Orbit

O GitLab Orbit indexa os seus projetos, pipelines, achados de segurança e código-fonte, incluindo Java, em um grafo de contexto que pode ser consultado. É possível pedir a um agente que analise um grupo inteiro. Com o Orbit ativado no grupo de nível superior, um agente consegue listar todos os projetos que contêm código Java, incluindo os que a varredura de contêineres não detecta no JDK. Também é possível perguntar ao Orbit quais projetos têm achados abertos para a CVE-2026-114938, depois que as varreduras forem executadas. O Orbit indexa apenas a branch padrão e está em beta para Premium e Ultimate no GitLab.com e no GitLab Self-Managed.

3. Projetos por linguagem

O GitLab detecta as linguagens da branch padrão de cada projeto; assim, um filtro por linguagem lista todos os projetos que contêm código Java ou Kotlin, uma linha por projeto, seja qual for a ferramenta de build usada. Acesse Explore > Projects e filtre por linguagem, depois repita o filtro para Kotlin. Também é possível obter a lista pela API REST:

Copy GET /groups/<group-id>/projects?with_programming_language=Java&include_subgroups=true

4. Compare com o seu inventário em tempo de execução

A varredura de contêineres, o Orbit e o filtro por linguagem mostram o que os projetos declaram e constroem, mas o Java também pode rodar fora dos seus projetos do GitLab. Ele costuma rodar em servidores de aplicação e produtos instalados manualmente em hosts, em runners de CI e servidores de build ou em contêineres que continuam rodando em clusters sem uma pipeline ativa.

Compare os resultados estáticos com um inventário das cargas de trabalho em execução, obtido das ferramentas de gerenciamento de configuração (Ansible, Puppet, Chef etc.), da nuvem ou de inventário de VMs. Anote quais hosts rodam em CPUs x86-64 afetadas. No Kubernetes, a varredura operacional de contêineres analisa as imagens que estão rodando nos clusters. Ela usa a mesma detecção restrita a pacotes que a varredura de contêineres da etapa 1. Trate todo runtime Java que apareça em apenas uma das duas visões como uma lacuna a investigar.

Corrija em escala com a GitLab Duo Agent Platform

O GitLab Duo pode executar por você as etapas de descoberta acima: passe a ele a lista de projetos filtrados por linguagem ou peça que os encontre pelo Orbit. A partir daí, deixe os agentes fazerem o trabalho repetitivo, mantendo as pessoas no processo para revisar e fazer o merge.

Para que os agentes abram as correções em todos os projetos afetados:

Configure um gatilho de flow no evento Assign, para que o Developer Flow comece quando alguém atribuir uma issue. Ative as revisões automáticas com o Code Review Flow para receber uma primeira revisão que segue as suas instruções de revisão personalizadas. Use o Agentic Chat para criar um épico com uma issue por projeto afetado e atribua o Developer Flow a cada uma. O flow abre uma merge request que atualiza a tag da imagem base ou o pacote para uma versão corrigida ou, quando ainda não existe uma imagem corrigida, define -XX:-UseBASE64Intrinsics em JAVA_TOOL_OPTIONS . Revise cada merge request e faça o merge; depois, feche a issue quando a versão corrigida estiver em produção.

A política para aprovação de merge requests configurada com a varredura de contêineres bloqueia qualquer mudança que reintroduza uma versão vulnerável do Java até que ela seja aprovada. A política de execução de varredura mantém a varredura de contêineres ativada em todos os projetos; assim, qualquer regressão aparece no relatório de vulnerabilidades.

Linha do tempo