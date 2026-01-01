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Migração do GitHub + Azure
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O que está em jogo
O CTO do GitHub orientou as equipes a pausar o desenvolvimento de novas funcionalidades para focar na migração para o Azure. Novos recursos para seus fluxos de trabalho podem demorar mais para chegar.
O GitHub registrou mais de 30 incidentes de serviço ao longo de 2025, incluindo interrupções que afetaram funcionalidades como Git, Actions, busca e Copilot. Em março de 2026, o CTO publicou uma resposta pública reconhecendo esse padrão.
A residência de dados do GitHub Enterprise Cloud é limitada a quatro regiões, funciona exclusivamente no Azure e alguns dados ainda podem ser transferidos para fora da região escolhida sem aviso prévio. O GitHub Copilot traz advertências adicionais quanto à residência.
GitHub + Azure ou GitLab:
o que você precisa saber
GitHub + Azure
GitLab
|Escopo da plataforma
Custo da cadeia de ferramentas
A análise de segurança, a IA e a CI/CD avançada do GitHub são nativas, mas vendidas como complementos pagos separados, além do preço básico da plataforma. A análise de fluxo de valor, as métricas DORA, os Testes Dinâmicos de Segurança de Aplicações e a automação de conformidade não estão disponíveis no GitHub em nenhum plano, sendo necessário recorrer a ferramentas de terceiros para suprir essas lacunas.
Sem custo da cadeia de ferramentas
O GitLab reúne planejamento, código-fonte, CI/CD, segurança e implantação em uma aplicação única, com um modelo de permissões, uma trilha de auditoria e análises compartilhadas. Isso significa menos ferramentas para operar, menos integrações para manter e um único lugar para aplicar políticas e IA em todo o ciclo de vida.
|IA e agentes
Execução somente na nuvem
O GitHub Copilot é sempre executado em nuvens de provedores (Azure/OpenAI, Anthropic via Bedrock/GCP, Google Gemini, xAI), mesmo quando você fornece suas próprias chaves de API ou usa o GitHub Enterprise Server. Não há como executar os modelos ou agentes do GitHub Copilot totalmente no local ou em ambientes air-gapped.
Auto-hospedado
O GitLab Duo auto-hospedado e a Plataforma de Agente do GitLab Duo auto-hospedada permitem que você execute modelos e agentes na sua própria infraestrutura (no local ou na nuvem privada) por meio de um gateway de IA auto-hospedado, incluindo cenários totalmente offline e air-gapped.
|Segurança e conformidade
Complemento
O GitHub Advanced Security adiciona análise de código baseada em CodeQL, análise de segredos e revisão de dependências ao GitHub, e é adquirido separadamente dos planos básicos. A solução não oferece testes de segurança nativos de DAST ou API em nenhum plano e depende de ações de mercado e ferramentas de parceiros para o escaneamento de imagens de contêineres.
Incorporado
O GitLab Premium inclui SAST, detecção de segredos e análise de contêiner de forma nativa, sem necessidade de complementos pagos adicionais. As empresas que precisam de uma cobertura mais ampla podem atualizar para o GitLab Ultimate, que adiciona Dependency Scanning, DAST, testes de segurança de API, aplicação de política de segurança centralizada e muito mais.
|Opções de implantação
Dependente do Azure
O GitHub segue migrando sua infraestrutura para o Microsoft Azure. Em março de 2026, 12,5% do tráfego já havia sido migrado, com previsão de atingir 50% até julho. O GitHub Enterprise Server continua disponível para implantações self-managed. O GitHub Copilot é fornecido exclusivamente como um serviço hospedado na nuvem, sem opção auto-hospedada.
Flexível
O GitLab Self-Managed é executado na infraestrutura da AWS, do GCP, do Azure ou no local. O GitLab Dedicated oferece um SaaS isolado e de locatário único, hospedado na Amazon Web Services na região da sua escolha. O roadmap do GitLab é independente de qualquer provedor de nuvem para que sua plataforma DevSecOps se alinhe à sua estratégia – e não à de terceiros.
|Economia de CI/CD
Incerto
Taxas de orquestração adiadas – por enquanto. O GitHub anunciou taxas de orquestração de US$ 0,002/min para runners auto-hospedados, mas adiou indefinidamente a implementação após reações negativas de empresas.
Previsível
O GitLab não cobra taxas de orquestração para runners de CI/CD auto-hospedados. Ponto final.
|Residência e soberania de dados
Somente regiões do Azure
O GitHub Enterprise Cloud com residência de dados é baseado no Microsoft Azure e está disponível em regiões selecionadas, de acordo com a presença do Azure. O GitHub.com armazena dados na infraestrutura do Azure sem controle do cliente sobre a seleção da região.
Os dados permanecem na região definida por você
O GitLab Dedicated é implantado na região da AWS da sua preferência, com isolamento total dos dados, criptografia "Bring Your Own Encryption" e rede privada. O GitLab Self-Managed oferece controle total sobre onde seus dados ficam, em qualquer infraestrutura que você escolher, atendendo até aos requisitos mais rigorosos de soberania de dados.
Vamos falar sobre
suas opções
Na sessão
Avalie como você usa o GitHub hoje: SaaS, Enterprise Server, Actions e Advanced Security.
O que a migração da infraestrutura significa para sua confiabilidade, conformidade e estratégia de nuvem.
Quais são as opções realistas se você decidir agir – desde usar o GitLab CI/CD junto com o GitHub até uma consolidação mais ampla.
O que equipes em situações semelhantes costumam acertar e errar ao definir o timing e o sequenciamento da migração.
Uma leitura mais clara sobre como a mudança do GitHub para o Azure afeta sua pilha.
Uma visão do que equipes em cenários semelhantes estão fazendo – e do que tem gerado bons resultados.
Uma próxima etapa recomendada, de acordo com onde você está – seja aprofundar a conversa técnica, acessar materiais para sua equipe ou apenas continuar se informando.
Uma noção de se isso exige ação agora, depois ou se não é necessário agir.
Agora é o momento de avaliar suas opções,
antes que mudanças não planejadas forcem
a conversa.
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