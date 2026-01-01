Escopo da plataforma Custo da cadeia de ferramentas A análise de segurança, a IA e a CI/CD avançada do GitHub são nativas, mas vendidas como complementos pagos separados, além do preço básico da plataforma. A análise de fluxo de valor, as métricas DORA, os Testes Dinâmicos de Segurança de Aplicações e a automação de conformidade não estão disponíveis no GitHub em nenhum plano, sendo necessário recorrer a ferramentas de terceiros para suprir essas lacunas. Sem custo da cadeia de ferramentas O GitLab reúne planejamento, código-fonte, CI/CD, segurança e implantação em uma aplicação única, com um modelo de permissões, uma trilha de auditoria e análises compartilhadas. Isso significa menos ferramentas para operar, menos integrações para manter e um único lugar para aplicar políticas e IA em todo o ciclo de vida.

IA e agentes Execução somente na nuvem O GitHub Copilot é sempre executado em nuvens de provedores (Azure/OpenAI, Anthropic via Bedrock/GCP, Google Gemini, xAI), mesmo quando você fornece suas próprias chaves de API ou usa o GitHub Enterprise Server. Não há como executar os modelos ou agentes do GitHub Copilot totalmente no local ou em ambientes air-gapped. Auto-hospedado O GitLab Duo auto-hospedado e a Plataforma de Agente do GitLab Duo auto-hospedada permitem que você execute modelos e agentes na sua própria infraestrutura (no local ou na nuvem privada) por meio de um gateway de IA auto-hospedado, incluindo cenários totalmente offline e air-gapped.

Segurança e conformidade Complemento O GitHub Advanced Security adiciona análise de código baseada em CodeQL, análise de segredos e revisão de dependências ao GitHub, e é adquirido separadamente dos planos básicos. A solução não oferece testes de segurança nativos de DAST ou API em nenhum plano e depende de ações de mercado e ferramentas de parceiros para o escaneamento de imagens de contêineres. Incorporado O GitLab Premium inclui SAST, detecção de segredos e análise de contêiner de forma nativa, sem necessidade de complementos pagos adicionais. As empresas que precisam de uma cobertura mais ampla podem atualizar para o GitLab Ultimate, que adiciona Dependency Scanning, DAST, testes de segurança de API, aplicação de política de segurança centralizada e muito mais.

Opções de implantação Dependente do Azure O GitHub segue migrando sua infraestrutura para o Microsoft Azure. Em março de 2026, 12,5% do tráfego já havia sido migrado, com previsão de atingir 50% até julho. O GitHub Enterprise Server continua disponível para implantações self-managed. O GitHub Copilot é fornecido exclusivamente como um serviço hospedado na nuvem, sem opção auto-hospedada. Flexível O GitLab Self-Managed é executado na infraestrutura da AWS, do GCP, do Azure ou no local. O GitLab Dedicated oferece um SaaS isolado e de locatário único, hospedado na Amazon Web Services na região da sua escolha. O roadmap do GitLab é independente de qualquer provedor de nuvem para que sua plataforma DevSecOps se alinhe à sua estratégia – e não à de terceiros.

Economia de CI/CD Incerto Taxas de orquestração adiadas – por enquanto. O GitHub anunciou taxas de orquestração de US$ 0,002/min para runners auto-hospedados, mas adiou indefinidamente a implementação após reações negativas de empresas. Previsível O GitLab não cobra taxas de orquestração para runners de CI/CD auto-hospedados. Ponto final.