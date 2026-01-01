GitHubのAzureへの移行

プラットフォームのスコープ ツールチェーン税 GitHubのセキュリティスキャン、AI、高度なCI/CDはネイティブですが、プラットフォームの基本料金とは別に有料のアドオンとして販売されています。バリューストリーム分析、DORAメトリクス、DAST、コンプライアンス自動化は、どのプランでもGitHubからは利用できず、ギャップを満たすにはサードパーティのツールが必要です。 ツールチェーン税なし GitLabは、プランニング、ソースコード、CI/CD、セキュリティ、デプロイを単一のアプリケーションに統合し、単一の権限モデル、単一の監査証跡、共有アナリティクスを提供します。つまり、運用するツールや維持すべきインテグレーションの数が減り、ライフサイクル全体にわたってポリシーとAIを一元的に適用できるようになります。

AIとエージェント クラウド限定の実行 GitHub Copilotは、独自のAPIキーを提供する場合やGitHub Enterprise Serverを使用する場合でも、常にプロバイダのクラウド（Azure/OpenAI、Bedrock/GCP経由のAnthropic、Google Gemini、xAI）で実行されます。Copilotのモデルやエージェントを完全にオンプレミスやエアキャップで実行する方法はありません。 セルフホスト型 GitLab Duo Self-HostedとGitLab Duo Agent Platform Self-Hostedは、完全なオフラインとエアギャップのセットアップを含め、セルフホスト型のAIゲートウェイを介して、独自のインフラストラクチャ（オンプレミスまたはプライベートクラウド）上でモデルとエージェントを実行することができます。

セキュリティとコンプライアンス アドオン GitHub Advanced Securityは、CodeQLベースのコードスキャン、シークレットスキャン、依存性レビュー機能を、GitHubの基本プランとは別に購入することで利用できるようになります。ネイティブのDASTやAPIセキュリティテストはどのプランでも提供されず、コンテナイメージのスキャンはマーケットプレイスのアクションやパートナーツールに依存します。 組み込み GitLab Premiumには、SAST、シークレット検出、コンテナスキャンがネイティブで含まれています。アドオンを別途購入する必要はありません。より深いカバレッジを必要とする組織は、依存性スキャン、DAST、APIセキュリティテスト、集中型セキュリティポリシー適用などを追加したGitLab Ultimateにアップグレードできます。

デプロイオプション Azure依存 GitHub.comは、Microsoft Azureへのインフラ移行を積極的に進めています。2026年3月現在、トラフィックの12.5％が移行しており、7月までに50％を目標としています。GitHub Enterprise Serverは、セルフマネージドデプロイでも引き続きご利用いただけます。GitHub Copilotはクラウドホスティングサービスとしてのみ提供され、セルフホスト型オプションはありません。 柔軟 GitLab Self-Managedは、AWS、GCP、Azure、またはオンプレミスのインフラストラクチャ上で動作します。GitLab Dedicatedは、選択したリージョンのAWS上でホスティングされた、分離されたシングルテナントのSaaSを提供します。GitLabのロードマップはどのクラウドプロバイダーにも依存しないため、DevSecOpsプラットフォームはご自身のクラウド戦略に沿ったものとなります。別のクラウド戦略に合わせる必要はありません。

CI/CDの経済性 予測不可能 オーケストレーション料金の導入は、今のところ延期されています。GitHubはセルフホスト型ランナー向けのオーケストレーション料金を1分あたり0.002ドルと発表しましたが、企業の反発を受けて導入を無期限に延期しました。 予測可能 GitLabはセルフホスト型のCI/CDランナーに対してオーケストレーション料金を請求することは決してありません。