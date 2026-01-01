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Migration GitHub + Azure
Personnes concernées :
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Les enjeux
Le CTO de GitHub a demandé à ses équipes de suspendre le développement des fonctionnalités afin de prioriser la migration vers Azure. Les nouvelles fonctionnalités nécessaires à vos workflows pourraient donc être retardées.
GitHub a signalé plus de 30 incidents de service en 2025, y compris des pannes affectant les opérations Git, GitHub Actions, la recherche et Copilot. En mars 2026, le CTO de l'entreprise a publié une réponse publique reconnaissant cette tendance.
GitHub Enterprise Cloud limite la résidence des données à quatre régions et fonctionne uniquement sur Azure. Certaines données peuvent tout de même être transférées en dehors de la région choisie, sans notification. GitHub Copilot présente des limitations supplémentaires en matière de résidence.
GitHub + Azure ou GitLab :
ce qu'il faut savoir
GitHub + Azure
GitLab
|Portée de la plateforme
« Taxe » liée à la chaîne d'outils
Le scan de sécurité, l'IA et le pipeline CI/CD avancé de GitHub sont natifs. Cependant, ils sont disponibles à l'achat en tant que modules d'extension distincts, outre le prix de base de la plateforme. L'analyse du flux de valeur, les métriques DORA, les tests dynamiques de sécurité des applications (DAST) et l'automatisation de la conformité ne sont disponibles dans aucune édition de GitHub, vous devez donc utiliser des outils tiers.
Aucune « taxe » liée à la chaîne d'outils
GitLab regroupe la planification, le code source, le pipeline CI/CD, la sécurité et le déploiement dans une application unique dotée d'un seul modèle d'autorisation, d'une seule piste d'audit et d'analyses partagées. Résultat : un nombre réduit d'outils et d'intégrations, avec une centralisation de l'application des politiques et de l'IA en un seul et même endroit, tout au long du cycle de développement logiciel.
|IA et agents
Exécution dans le cloud uniquement
GitHub Copilot est toujours exécuté sur les clouds de fournisseurs (Azure/OpenAI, Anthropic via Bedrock/GCP, Google Gemini, xAI), même si vous fournissez vos propres clés API ou utilisez GitHub Enterprise Server. Il est impossible d'exécuter entièrement des modèles ou agents Copilot sur vos propres serveurs ou dans des environnements air-gapped.
Auto-hébergement
GitLab Duo Self-Hosted et GitLab Duo Agent Platform Self-Hosted vous permettent d'exécuter des modèles et agents sur votre propre infrastructure (vos propres serveurs ou votre cloud privé) via une passerelle AI-Gateway auto-hébergée, notamment des configurations entièrement hors ligne et en environnement air-gapped.
|Sécurité et conformité
Fonctionnalités ajoutées après coup
GitHub Advanced Security propose un scanner de sécurité basé sur CodeQL, une analyse des secrets et la revue des dépendances, mais vous devez les acheter en plus des forfaits de base de GitHub. Il ne fournit aucun test de sécurité des API ni DAST natif, quelle que soit l'édition, et s'appuie sur les actions de la marketplace et les outils des partenaires pour analyser les images de conteneur.
Fonctionnalités intégrées
GitLab Premium inclut les tests statiques de sécurité des applications (SAST), la détection des secrets et l'analyse des conteneurs en mode natif. Aucun module d'extension payant n'est requis. Les entreprises qui souhaitent bénéficier d'une couverture plus complète peuvent passer à GitLab Ultimate. GitLab offre une analyse des dépendances, le DAST, des tests de sécurité des API, une application centralisée des stratégies de sécurité, et bien plus encore.
|Options de déploiement
Dépendance à Azure
GitHub.com migre activement son infrastructure vers Microsoft Azure. En mars 2026, 12,5 % du trafic avait été déplacé, l'objectif étant d'atteindre 50 % d'ici juillet. GitHub Enterprise Server reste disponible pour les déploiements auto-gérés. GitHub Copilot est fourni exclusivement en tant que service hébergé dans le cloud, sans option d'auto-hébergement.
Flexibilité
GitLab Self-Managed fonctionne sur AWS, GCP, Azure ou une infrastructure sur site. GitLab Dedicated fournit un SaaS monolocataire isolé, hébergé sur AWS dans la région de votre choix. La roadmap de GitLab ne dépend pas d'un fournisseur de services cloud spécifique. Votre plateforme DevSecOps sert donc votre propre stratégie cloud et non celle d'une autre entreprise.
|Frais liés aux pipelines CI/CD
Incertitude
Les frais d'orchestration sont reportés pour l'instant. GitHub a annoncé des frais d'orchestration de 0,002 $/min pour les runners auto-hébergés, puis a reporté indéfiniment leur mise en œuvre suite au mécontentement des entreprises.
Prévisibilité
GitLab ne facture aucuns frais d'orchestration pour les runners CI/CD auto-hébergés.
|Résidence des données et souveraineté
Régions Azure uniquement
GitHub Enterprise Cloud avec la résidence des données est alimenté par Microsoft Azure et disponible dans certaines régions sélectionnées en fonction de la couverture d'Azure. GitHub.com stocke les données sur l'infrastructure Azure sans que le client puisse contrôler la sélection de la région.
Choix de la résidence des données
GitLab Dedicated est déployé dans la région AWS de votre choix avec une isolation complète des données, un chiffrement « Bring Your Own Key » et un réseau privé. GitLab Self-Managed vous permet de contrôler pleinement l'emplacement de vos données, sur toute infrastructure de votre choix. Il répond ainsi aux exigences les plus strictes en matière de souveraineté.
Discutons des options
qui s'offrent à vous
Pendant notre échange
Revue de votre utilisation actuelle de GitHub : SaaS, Enterprise Server, Actions et Advanced Security
Conséquences de la migration de l'infrastructure en termes de fiabilité, de conformité et de stratégie cloud
Options réalistes qui s'offrent à vous si vous décidez d'agir, de l'utilisation de GitLab CI/CD en parallèle avec GitHub à une consolidation plus étendue
Erreurs et bonnes pratiques souvent rencontrées chez les équipes qui se trouvent dans des situations similaires en ce qui concerne le calendrier et le séquencement de la migration
Vision plus claire de l'impact de la migration de GitHub vers Azure sur votre pile
Mise en contexte de ce que font d'autres équipes dans des situations similaires et de ce qui fonctionne pour elles
Recommandation d'une prochaine étape qui correspond à votre situation actuelle, qu'il s'agisse d'une conversation technique approfondie, de partage de ressources avec votre équipe ou simplement d'un suivi de la situation
Confirmation de la nécessité d'agir dès maintenant, plus tard ou pas du tout
Le moment est venu d'évaluer vos options,
avant que des changements imprévus
ne vous obligent à agir
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